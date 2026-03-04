Pașaport, acte și taxe, toate într-un singur loc - Cloud-ul Guvernamental este gata să lege instituțiile între ele

Statul român face pasul decisiv către digitalizare: Cloud-ul Guvernamental a devenit operațional. Acesta reprezintă o „super-infrastructură” de date, distribuită în patru centre din țară (București, Timiș, Brașov și Sibiu), care va acționa ca un motor unic pentru toate serviciile publice online. Practic, este fundația tehnică ce va permite cetățenilor să interacționeze cu instituțiile statului rapid și sigur, eliminând barierele birocratice prin stocarea și procesarea modernă a informațiilor.

Sistemul se bazează pe 570 de echipamente de tip server pentru procesare, stocare, backup și funcții mission critical, 91 de sisteme de stocare de tip block, file și object, precum și peste 340 de echipamente de networking.

La nivel software, platforma integrează soluții de automatizare și management care permit dezvoltarea și operarea serviciilor digitale într-un cadru securizat și scalabil, adecvat unei infrastructuri critice a statului.

Implementarea a fost realizată de o echipă formată din zeci de ingineri și specialiști, care au lucrat coordonat cu specialiștii Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru integrarea și operaționalizarea infrastructurii la nivel național.

„Acest proiect reflectă capacitatea echipei noastre de a gestiona implementarea unor soluții complexe cu un impact major în serviciile publice digitale pentru cetățeni. În tot acest proces, ne-am aliniat permanent la standardele înalte de calitate impuse de proiect și beneficiar. Toate acestea confirmă atât expertiza tehnică ridicată, cât și implicarea, responsabilitatea, profesionalismul cu care echipa noastră a abordat fiecare pas din implementarea acestui proiect”, a declarat Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds, companie care, alături de Trencadis Corp, a implementat Componenta de Cloud Intern.

Minim 30 de aplicații și sisteme IT&C, prin intermediul cărora sunt furnizate servicii digitale guvernamentale, vor fi migrate în cloud până în iunie 2026, iar Metaminds este unul dintre furnizorii de servicii de tehnologie implicați în acest proces. Beneficiarul acestui proces de migrare este Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), împreună cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme. Migrarea va permite instituțiilor să facă schimb de date mai eficient, astfel încât cetățenii să poată accesa documente și servicii online mai simplu, mai rapid și în condiții de siguranță.

Pentru administrație, Cloud-ul Privat Guvernamental va optimiza costurile prin eliminarea sistemele IT fragmentate și va oferi un cadru securizat și scalabil pentru dezvoltarea și operarea serviciilor digitale la nivel național.

Implementarea Cloud-ului Privat Guvernamental este realizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), în calitate de beneficiar, partener și Autoritate Contractantă, responsabilă de coordonarea proiectului și de administrarea Componentei de Cloud Dedicat, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) - administratorul tehnic și de securitate al componentei interne a Cloudului Privat Guvernamental și Serviciul Român de Informații (SRI).

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va administra infrastructura de bază și componentele fundamentale ale componentei interne a Cloud-ului Privat Guvernamental – serviciile de tip Infrastructure as a Service (IaaS) și Platform as a Service (PaaS). Prin IaaS, instituțiile publice beneficiază de resurse informatice virtualizate – servere, stocare, rețea – într-un mediu securizat și scalabil. PaaS oferă platforme standardizate pentru dezvoltarea, testarea și rularea aplicațiilor informatice ale statului român, facilitând interoperabilitatea și reducând timpul de implementare a serviciilor digitale.

Componenta de Cloud Intern este implementată de asocierea Metaminds și Trencadis Corp, ca fundament al unei infrastructuri cloud sigure, interoperabile și scalabile pentru sistemele informatice ale statului.