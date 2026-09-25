Turcia rămâne în NATO, dar își întărește relațiile cu China și Rusia. Mesajul președintelui Erdogan despre noua strategie a Ankarei

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan transmite că Turcia nu intenționează să aleagă între Occident și Orient. Ankara își consolidează poziția în NATO, dar dezvoltă în paralel relațiile cu China, Rusia și organizațiile regionale.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan Foto: EPA-EFE

Erdogan a explicat că poziția geografică a Turciei impune o politică externă multidimensională și că Ankara nu consideră corectă ideea de a fi obligată să aleagă între Occident și Orient.

„Nu considerăm că este corect să impunem Turciei alegerea între Occident și Orient”, a declarat Erdogan, într-un interviu acordat revistei americane Newsweek.

Președintele turc a subliniat că țara sa își consolidează poziția în cadrul NATO, dar dezvoltă în același timp cooperarea cu Organizația Statelor Turcice, Organizația Cooperării Islamice și Organizația pentru Cooperare de la Shanghai, unde Turcia are statut de partener de dialog.

În relația cu China, Erdogan a vorbit despre extinderea comerțului, investițiilor și proiectelor de conectivitate. El a evidențiat în special importanța Coridorului Transcaspic Est-Vest-Central și a proiectelor regionale de transport.

„Centrul de greutate al lumii se schimbă”, a afirmat Erdogan, susținând că puterile emergente solicită o reprezentare mai importantă în procesul de luare a deciziilor la nivel mondial.

Erdogan a cerut reformarea Consiliului de Securitate al ONU, astfel încât acesta să fie mai reprezentativ, mai eficient și mai responsabil. Potrivit președintelui turc, sistemul internațional trebuie să reflecte schimbarea echilibrului global de putere.

Erdogan: Acordul de apărare de la Mecca nu este îndreptat împotriva Iranului sau Israelului

Erdogan a vorbit și despre Acordul comun de apărare de la Mecca, semnat în august de Turcia, Arabia Saudită și Pakistan.

Președintele turc a respins interpretarea potrivit căreia acordul ar fi fost creat pentru a contracara Iranul, Israelul sau o altă țară.

„Nu ar fi corect să privim Acordul comun de apărare de la Mecca drept o alianță creată împotriva Iranului, Israelului sau a oricărei alte țări”, a declarat Erdogan.

El a explicat că acordul reprezintă o formă de responsabilitate comună a celor trei state pentru construirea unui viitor mai sigur, mai pașnic și mai prosper.

Acordul se bazează pe articolul 51 din Carta ONU, care recunoaște dreptul la autoapărare. Documentul prevede că un atac armat asupra oricăruia dintre cele trei state semnatare va fi considerat un atac împotriva tuturor.

Erdogan a precizat însă că natura unui eventual răspuns va depinde de solicitarea și necesitățile țării atacate.

Sprijinul poate include informații de intelligence, logistică sau muniție, în timp ce un ajutor militar mai amplu ar putea fi oferit în funcție de amploarea amenințării.

Președintele turc a avertizat că nu trebuie presupus că orice incident care ar avea loc în Irak, Yemen sau în alte regiuni va declanșa automat un răspuns militar prestabilit.

Turcia susține diplomația în conflictul dintre SUA și Iran

În ceea ce privește tensiunile care implică Statele Unite, Israelul și Iranul, Erdogan a subliniat că Turcia poate menține contacte directe cu părțile aflate în conflict.

„Statele Unite sunt aliatul nostru în cadrul NATO. Iranul este vecinul nostru”, a declarat Erdogan.

Președintele turc a spus că a subliniat importanța diplomației în cadrul celei mai recente întâlniri cu președintele american Donald Trump.

În același timp, Ankara menține canale deschise cu oficialii iranieni și încearcă să folosească relațiile sale diplomatice pentru reducerea tensiunilor.

Erdogan a avertizat că instabilitatea din Strâmtoarea Hormuz are efecte directe asupra aprovizionării globale cu energie și asupra comerțului mondial. El a susținut că este necesar ca extinderea conflictului să fie împiedicată, iar părțile să fie readuse la masa negocierilor.

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Referindu-se la relația sa cu Donald Trump, Erdogan a declarat că dialogul direct și deschis poate contribui la gestionarea diferențelor și la consolidarea cooperării dintre Turcia și Statele Unite în domenii precum apărarea, comerțul și securitatea regională.

El a subliniat însă că Turcia va continua să își echilibreze relațiile cu statele vecine, angajamentele față de alianțe și interesele naționale.

Erdogan: Relațiile dintre Turcia și SUA nu sunt definite de Israel

Întrebat despre influența Israelului asupra administrației americane, după ce unii oficiali israelieni au prezentat Turcia drept următoarea amenințare după Iran, Erdogan a insistat asupra relației directe dintre Ankara și Washington.

„Nu definesc relațiile dintre Turcia și SUA prin intermediul unei terțe țări. Partenerul nostru de dialog la Washington este administrația Statelor Unite. Ori de câte ori există o problemă pe care trebuie să o discutăm cu președintele Trump, vorbim direct cu el”, a declarat Erdogan.

El a subliniat că Turcia nu este ostilă poporului israelian sau altor societăți.

„Turcia nu este ostilă poporului israelian și niciunei alte societăți. Ne opunem politicilor pe care le considerăm contrare dreptului internațional și acțiunile care amplifică instabilitatea în regiunea noastră”, a declarat Erdogan.

Turcia este pregătită să faciliteze reluarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina

În legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, Erdogan a avertizat asupra riscului ca acest conflict să se extindă către alte țări europene.

Președintele turc a reiterat disponibilitatea Turciei de a facilita reluarea negocierilor dintre Moscova și Kiev.

Erdogan a indicat negocierile de la Istanbul, Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră și schimburile de prizonieri drept exemple concrete ale capacității Ankarei de a menține comunicarea atât cu Rusia, cât și cu Ucraina.

El a declarat că, în cadrul celei mai recente întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin, desfășurată la Bișkek, a reafirmat disponibilitatea Turciei de a contribui la instaurarea păcii.

Erdogan a cerut și instituirea unui mecanism durabil pentru protejarea transportului comercial în Marea Neagră. El a subliniat importanța menținerii transportului maritim civil, a rutelor comerciale și a infrastructurii energetice în afara conflictului.