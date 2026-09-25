Sistemul informatic al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, indisponibil peste weekend. Ce se întâmplă cu consultaţiile, medicamentele şi urgenţele

Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS) va fi indisponibilă începând de vineri seară până luni dimineaţă, a anunţat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

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Sistemul va fi oprit între vineri, 25 septembrie, ora 22.00, şi luni, 28 septembrie, ora 02.00, pentru efectuarea unor servicii de operaţionalizare. În acest interval, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale vor putea fi acordate în continuare, însă în regim offline.

Practic, furnizorii de servicii medicale vor putea face înregistrările în regim offline, urmând ca datele să fie transmise ulterior în PIAS, după reluarea funcţionării sistemului. Procedura este prevăzută de legislaţia privind întreruperile PIAS şi are rolul de a permite continuitatea acordării serviciilor medicale.

CNAS precizează că întreruperea este programată în cadrul perioadei de „parallel run”, în care sunt realizate operaţiuni necesare pentru funcţionarea platformei.

„Începând de vineri, 25 septembrie 2026, ora 22.00 și până luni, 28 septembrie 2026, ora 02.00, va avea loc o întrerupere programată a Platformei Informatice a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS), necesară pentru efectuarea unor servicii de operaționalizare specifice în perioada de ”parallel run”. În această perioadă, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale vor fi acordate în regim off-line”, se arată pe site-ul instituţiei.