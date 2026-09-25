 Sistemul informatic al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, indisponibil peste weekend. Ce se întâmplă cu consultaţiile, medicamentele şi urgenţele | adevarul.ro
search
Vineri, 25 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Sistemul informatic al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, indisponibil peste weekend. Ce se întâmplă cu consultaţiile, medicamentele şi urgenţele

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS) va fi indisponibilă începând de vineri seară până luni dimineaţă, a anunţat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

probleme PIAS 5 nov 2025 jpg
Foto: captură ecran

Sistemul va fi oprit între vineri, 25 septembrie, ora 22.00, şi luni, 28 septembrie, ora 02.00, pentru efectuarea unor servicii de operaţionalizare. În acest interval, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale vor putea fi acordate în continuare, însă în regim offline.

Practic, furnizorii de servicii medicale vor putea face înregistrările în regim offline, urmând ca datele să fie transmise ulterior în PIAS, după reluarea funcţionării sistemului. Procedura este prevăzută de legislaţia privind întreruperile PIAS şi are rolul de a permite continuitatea acordării serviciilor medicale.

CNAS precizează că întreruperea este programată în cadrul perioadei de „parallel run”, în care sunt realizate operaţiuni necesare pentru funcţionarea platformei.

„Începând de vineri, 25 septembrie 2026, ora 22.00 și până luni, 28 septembrie 2026, ora 02.00, va avea loc o întrerupere programată a Platformei Informatice a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS), necesară pentru efectuarea unor servicii de operaționalizare specifice în perioada de ”parallel run”. În această perioadă, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale vor fi acordate în regim off-line”, se arată pe site-ul instituţiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
digi24.ro
image
Rusia recrutează tot mai mulți latino-americani pentru războiul din Ucraina. „Aproape toți sunt morți sau dispăruți”
stirileprotv.ro
image
Iranul intenționează să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în șapte zile. Ce condiții i-a pus lui Donald Trump
gandul.ro
image
Milkshake, șaorma și diplomație! Deputat PSD, atac la adresa Oanei Țoiu: „Mult sos, multe ingrediente”
mediafax.ro
image
România lui Gică Hagi cu surprize mari în Liga Națiunilor: Ianis Hagi titular, Stanciu scos din primul 11
fanatik.ro
image
Summitul Trump-Xi. Principalele concluzii și ce este „capcana lui Tucidide”, amenințarea voalată formulată de liderul chinez
libertatea.ro
image
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
FOTO A divorțat de CINCI ori și a făcut anunțul, după ce s-a afișat cu noua iubită cu 37 de ani mai tânără
digisport.ro
image
Prințul Harry și Meghan Markle au plecat nervoși dintr-un bar după ce li s-a cerut să aștepte la coadă. „Toată lumea este tratată la fel aici”
click.ro
image
Propagandiștii ruși anunță o nouă „operațiune militară specială” în care ar folosi direct arme nucleare: „Va fi foarte scurtă”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Un gigant auto recheamă la service milioane de maşini din cauza unei defecţiuni tehnice. Ce modele sunt vizate
observatornews.ro
image
Au apărut ultimele mesaje pe care tatăl Valentinei i le-a trimis lui Vlad, călăul fiicei sale: 'Am aflat ceva'
cancan.ro
image
Cine sunt pensionarii care rămân fără pensie dacă nu depun un document? Mai au la dispoziție doar 5 zile
newsweek.ro
image
FOTO. Lola e căsătorită cu Cristina și acum a decis să își facă și cont pe o platformă pentru adulți!
prosport.ro
image
Impozitele pe case și apartamente se schimbă din 2027. Cum va stabili e-Proprietatea cât valorează locuința şi cine va plăti mai mult
playtech.ro
image
Final Four EHF Euro Cup! România joacă împotriva celor mai tari echipe din handbal la Bucureşti! Totul despre competiţia din Sala Polivalentă - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
Cum a evoluat ratingul de țară al României în ultimii 35 de ani. Cele două perioade de „junk” prin care a trecut țara noastră
ziare.com
image
Soția lui Michael Schumacher a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Nici măcar un cuvânt”
digisport.ro
image
Cu ce mâncăruri l-a răsfățat Donald Trump pe Xi Jinping la cina de stat de la Casa Albă. Ce legătură a avut meniul cu China
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în politică. Lista oficială cu propunerile de miniștri
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Dove Cameron și Damiano David s-au căsătorit în Toscana. Mireasa nu a purtat rochie
click.ro
image
Unde vrea să fie îngropat Viorel Lis. Oana Lis a făcut dezvăluirea: „E legat emoțional acolo”
click.ro
image
Cum arată casa Mirelei Vaida din Snagov. Doar pentru piscină a cheltuit 30.000 de euro
click.ro
Prințul Charles, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura
okmagazine.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ele nu dorm cu soții-n pat! Verdictul psihologului Radu Leca: „În spate sunt mai multe motive” Când apar, de fapt, problemele?
image
Dove Cameron și Damiano David s-au căsătorit în Toscana. Mireasa nu a purtat rochie

OK! Magazine

image
„Nu știu dacă voi mai fi în viață...” Regele Charles, mărturisire tulburătoare despre lupta cu boala