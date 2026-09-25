USR a publicat lista miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan. Cătălin Drulă la Transporturi și Țoiu la Externe

Comitetul Politic al USR a aprobat vineri, 25 septembrie, intrarea partidului la guvernare și lista miniștrilor propuși. Printre nominalizări se numără Cătălin Drulă pentru Ministerul Transporturilor.

Dominic Fritz, liderul USR Foto: USR

Potrivit unui comunicat USR, publicat de Agerpres, propunerile sunt:

Radu Miruță - Ministerul Apărării Naționale;

Diana Buzoianu - Ministerul Mediului;

Oana Țoiu - Ministerul Afacerilor Externe;

Cătălin Drulă - Ministerul Transporturilor;

Irineu Darău - Ministerul Economiei.

Totodată, prin votul din Comitetul Politic, USR o va susține pentru funcția de ministru al Justiției pe fosta judecătoare Andrea Chiș.

„Judecătoare timp de 28 de ani și membră a CSM între 2017 și 2023, Andrea Chiș este doctor în științe juridice cu calificativul «summa cum laude» și a reprezentat CSM în Boardul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare”, se arată într-un comunicat transmis de USR.

USR a aprobat și programul de guvernare care va fi prezentat Parlamentului de Siegfried Mureșan, axat pe gestionarea banului public și creșterea nivelului de trai. Dominic Fritz a spus că partidul intră în Guvernul Mureșan pentru a continua reformele și a îmbunătăți gestionarea fondurilor publice.

Conform USR, „actualii miniștrii USR din Guvernul Bolojan au dovedit că pot livra reforme, așteptate de români de mulți ani încoace, chiar și atunci când li s-au pus numeroase piedici”.

„Au realizat proiecte care schimbă în bine România în anii ce vin și care pun țara pe direcția corectă, motiv pentru care au primit vot din partea conducerii USR să-și continue mandatele la ministerele de care s-au ocupat în ultimele 15 luni”, se mai susține în comunicatul citat.