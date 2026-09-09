Cine este rusul acuzat că pregătea un sabotaj în România. Ivan Kuțenko, cercetat anterior pentru tâlhărie

Serviciul de informații al României a anunțat marți că a dejucat o operațiune de sabotaj pe teritoriul țării, coordonată din Rusia. În centrul anchetei se află Ivan Kuțenko, un cetățean rus care locuiește în România.

Barbatul acuzat si retinut pentru spionaj in favoarea Rusiei, Ivan Kutsenko Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, este originar din Novosibirsk și a fost cercetat într-un dosar de tâlhărie în 2009, potrivit unor scurgeri de informații analizate de Agentstvo (Agenția).

Serviciile de informații românești îl monitorizau pe acesta din luna februarie. Conform anchetatorilor, el ar fi fotografiat și filmat obiective militare, inclusiv avioane cargo ucrainene.

Activitatea sa era coordonată din Rusia, se arată în comunicatul serviciului de informații. „Ancheta a mai scos la iveală faptul că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru desfășurarea unor astfel de activități ilegale”, se precizează în comunicat.

Kuțenko s-a născut în Novosibirsk, potrivit informațiilor obținute din scurgeri de date și analizate de Agentstvo. În 2010, el lucra ca manipulant de marfă, iar în 2018 era manager de vânzări în Novosibirsk.

Afaceri în Novosibirsk

În același timp, pe numele său au fost înregistrate mai multe afaceri în Novosibirsk. Din 2007, el a fost coproprietar și director al două companii: „Sibles”, care se ocupa cu comercializarea materialelor lemnoase, și „Profi”, specializată în comerțul cu cereale. Ambele companii și-au încetat activitatea.

O altă companie al cărei coproprietar a fost Kuțenko, „Arena”, care comercializa materiale lemnoase, și-a încetat activitatea în 2019, potrivit datelor Spark. Profitul net al companiei în 2016, ultimul an pentru care există date disponibile în Spark, a fost de 5.000 de ruble, iar cifra de afaceri s-a ridicat la 857 de milioane de ruble.

Kuțenko este în continuare proprietarul unei afaceri, compania „Avers” din Novosibirsk, care se ocupă cu comercializarea de echipamente. Firma a fost înființată în 2012. În 2016, Kuțenko a devenit director general, însă câteva luni mai târziu, în același an, a părăsit această funcție.

Situațiile financiare ale companiei pentru 2014, ultimele disponibile în Spark, indică un profit net de 95.000 de ruble la sfârșitul anului și o cifră de afaceri de 15,7 milioane de ruble.

Cercetat pentru tâlhărie

Printre informațiile obținute prin scurgeri de date se află și un raport al miliției din Novosibirsk din 2008. Potrivit documentului, Ivan Kuțenko, precum și presupusul său frate, Piotr Kuțenko, și o altă persoană erau cercetați într-un dosar de tâlhărie.

Conform descrierii faptelor, cei trei l-ar fi urcat pe un bărbat într-o mașină, l-ar fi dus într-un câmp și, folosind o armă neletală, l-ar fi jefuit de telefonul mobil, 250 de ruble și un pulover. Victima s-a prezentat la spital cu o plagă provocată de un glonț. Agentstvo nu a reușit să afle cum s-a încheiat dosarul și nici dacă Kuțenko a fost condamnat în acest caz.

Mai multe călătorii în România

Înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, Kuțenko ar fi călătorit de mai multe ori în România, în 2019 și 2021, potrivit informațiilor obținute prin scurgeri de date.

De asemenea, în 2020, el a călătorit în Republica Moldova, țară vecină cu România, iar după începutul războiului, cel puțin o dată, în 2022, a zburat în Turcia, care are rolul unui important hub de transport ce leagă Rusia inclusiv de țările Uniunii Europene.

Rusia este acuzată tot mai frecvent de pregătirea unor acte de sabotaj în Europa. La începutul lunii septembrie, Germania a atribuit Moscovei responsabilitatea pentru tentativa de a arunca în aer un avion cargo ucrainean pe aeroportul din Leipzig, la începutul lunii august.

Autoritățile ruse au respins în repetate rânduri acuzațiile privind implicarea în operațiuni de sabotaj în țările europene. Moscova nu a comentat cazul din România.