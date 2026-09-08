Spion rus capturat în România. SRI a dejucat un plan de sabotaj al Rusiei. Erau vizate baze militare și infrastructuri critice

SRI a dejucat o operațiune de sabotaj pusă la cale de Federația Rusă pe teritoriul României. Un cetățean rus stabilit în țara noastră, aflat sub monitorizare din februarie, a fost documentat în timp ce fotografia și filma obiective militare, centre de comunicații și infrastructuri critice, inclusiv aeronave cargo ucrainene.

SRI: Operațiune de sabotaj coordonată de Rusia, prevenită în România Foto: Shutterstock

Potrivit unui comunicat transmis marți, 8 septembrie, operațiunea a fost desfășurată în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA și servicii partenere externe.

Cetățeanul rus, monitorizat din februarie

SRI susține că cetățeanul rus a intrat în atenția serviciului în februarie 2026 și a făcut obiectul unei investigații privind tentative de acte de diversiune.

În cadrul acestora, bărbatul ar fi realizat materiale foto-video cu centre de comunicații și baze militare românești utilizate de aliații NATO, sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și infrastructuri critice.

Printre obiectivele urmărite s-ar fi aflat și aeronave cargo ucrainene ANTONOV, pe durata prezenței acestora pe teritoriul României.

SRI: Era instruit de un intermediar

Conform Serviciului Român de Informații, datele strânse în timpul investigației indică un mod de operare asemănător celui folosit în alte state europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă.

Cetățeanul rus ar fi primit instrucțiuni de la un intermediar pentru a fotografia și filma obiective de interes strategic militar.

SRI face legătura între acest tipar și cazurile dejucate în România în 2024 și 2025 și susține că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru asemenea activități ilegale.

„Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național”, se arată în comunicatul instituției.

Serviciul nu oferă, în comunicatul publicat marți, alte detalii despre natura concretă a sabotajului care ar fi urmat să fie comis sau despre situația juridică actuală a cetățeanului rus.