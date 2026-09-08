Reuters: Rusia neagă implicarea în sabotaje, în timp ce SRI a dejucat o operațiune în România

Reuters relatează că Rusia a negat în repetate rânduri orice implicare în operațiuni de sabotaj, după ce SRI a anunțat că a dejucat o operațiune coordonată de Moscova pe teritoriul României.

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Agenția de știri britanică relatează că țările europene acuză Moscova de acte de sabotaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare care îi vizează pe susținătorii efortului de război al Kievului.

Amintește de atacul cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle din luna august, care a amplificat tensiunile dintre Berlin și Moscova.

„Rusia a negat în repetate rânduri orice implicare în acte de sabotaj. Ambasada Rusiei la București nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii transmise marți.”

SRI a dejucat o operațiune de sabotaj pusă la cale de Federația Rusă pe teritoriul României.

Un cetățean rus stabilit în țara noastră, aflat sub monitorizare din februarie, a fost documentat în timp ce fotografia și filma obiective militare, centre de comunicații și infrastructuri critice, inclusiv aeronave cargo ucrainene. Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă.

SRI susține că operațiunea urma un tipar similar unor rețele de sabotaj coordonate de Rusia în alte state europene și că intervenția sa, împreună cu autoritățile române și partenerii externi, a prevenit un act de sabotaj.

SRI nu a precizat însă ce sabotaj urma să fie comis și nici situația juridică actuală a suspectului.

„Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național”, se arată în comunicatul instituției.