Constatarea unei familii care a renunțat la viața din SUA pentru un sat din Spania: „Nu mai voiam să trăim ca niște hamsteri pe roată”

O familie din Statele Unite a renunțat la viața pe care o avea în Florida și s-a mutat în Spania, în căutarea unui ritm de viață mai liniștit. A cumpărat într-un sat din Andaluzia o casă de 148 de metri pătrați, cu cinci dormitoare, două băi și piscină, pentru aproximativ 72.000 de dolari.

Au plecat din SUA și au cumpărat o casă în Spania cu 72.000 de dolari Foto: Facebook

Alicia și Luci Peraza, locuiau împreună cu fiica lor în vârstă de 7 ani într-un bungalow de pe plaja din Ormond Beach, Florida. Aveau locuri de muncă stabile și o viață pe care mulți ar fi considerat-o confortabilă. Cu toate acestea, au ajuns la concluzia că nu mai vor să își petreacă viața într-un ritm atât de alert.

„Nu mai voiam să trăim ca niște hamsteri pe roată”, a explicat Alicia, potrivit relatării Il Messagero.

Timp de mai mulți ani, au avut mai multe locuri de muncă și au făcut diverse activități suplimentare pentru a strânge bani. Își doreau mai multă libertate, mai mult timp pentru familie și o viață mai apropiată de natură.

Casa de 72.000 de dolari care le-a schimbat viața Foto: Facebook/ Luci Peraza

Au lăsat totul în urmă și au plecat în Spania

În aproximativ cinci luni, familia și-a închiriat locuința din Florida, și-a retras fiica de la școală și și-a împachetat lucrurile. Obiectele personale și materialele pentru activitățile artistice au fost trimise peste Atlantic într-un singur container.

Apoi, au urcat într-un avion cu destinația Spania, fără să aibă încă aprobarea pentru viza de nomad digital. Documentele au fost aprobate după sosirea lor în țară.

Inițial, Alicia și Luci intenționau să închirieze o locuință. Au stat aproximativ șase săptămâni într-un Airbnb din Alicante, în timp ce căutau o casă. Prețurile chiriilor i-au făcut însă să se întrebe dacă își vor putea permite stilul de viață pe care și-l doreau.

Casa cu piscină a costat 72.000 de dolari

În iulie 2025, cele două au descoperit pe YouTube o casă scoasă la vânzare în Castil de Campos, un sat din Andaluzia.

Locuința avea 148 de metri pătrați, cinci dormitoare, două băi și piscină. Prețul: aproximativ 72.000 de dolari. Familia a profitat de oportunitate și a plătit întreaga sumă în numerar, fără credit ipotecar.

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Casa are piscină Foto: Facebook

Casa este înconjurată de plantații de măslini și munți, iar familia spune că a găsit aici comunitatea și liniștea pe care le căuta.

Ulterior, Alicia și Luci au investit aproximativ 60.000 de dolari în renovarea proprietății, inclusiv în piscină și spațiile exterioare.

Cât cheltuie familia în fiecare lună

Potrivit familiei, costurile lunare pentru cele trei persoane ajung la aproximativ 1.216 dolari. Cea mai mare cheltuială este reprezentată de alimente, pentru care familia alocă aproximativ 350 de dolari pe lună. Apa costă în jur de 116 dolari, iar electricitatea aproximativ aceeași sumă. Pentru telefon și internet, cheltuiala este de aproximativ 116 dolari lunar.

La acestea se adaugă 230 de dolari pentru asigurarea medicală, 127 de dolari pentru contabilitate, 103 dolari pentru contribuțiile la sistemul de securitate socială și aproximativ 58 de dolari pentru asigurarea casei.

Și-au deschis un studio de artă

După ce s-au instalat în sat, au decis să transforme pasiunea pentru artă într-o afacere.

În aprilie au inaugurat un studio creativ în Castil de Campos, unde organizează ateliere de ceramică, cusut, artă inspirată de natură și alte activități artizanale.

În paralel, Alicia continuă să lucreze ca specialistă în marketing. Ea oferă servicii de consultanță unor clienți din SUA și Spania, iar veniturile sale variază, în funcție de contracte, între 7.000 și 9.000 de dolari pe lună.

Ce i-a surprins după mutarea în Spania

Familia spune că viața din Castil de Campos este mult mai liniștită decât cea pe care o ducea în SUA. În același timp, adaptarea nu a fost întotdeauna ușoară.

Una dintre principalele diferențe este ritmul vieții cotidiene. În Statele Unite erau obișnuiți ca lucrurile să fie rezolvate rapid. În Spania, au descoperit că unele probleme pot aștepta până a doua zi sau chiar mai mult.

În localitatea în care locuiesc nici măcar nu există servicii precum Uber Eats, iar familia a trebuit să învețe programul magazinelor și să se adapteze siestei de la prânz.

Birocrația și lucrurile pe care nu le cunosc încă pot fi uneori frustrante.

În același timp, Alicia spune că ritmul mai lent al vieții reprezintă una dintre părțile pe care le apreciază cel mai mult.