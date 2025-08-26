Cetățeanul turc suspect că ar fi comandat atacul din Centrul Vechi a fost prins înainte să părăsească țara

Un cetățean turc de 30 de ani, suspectat că ar fi comandat atacul din Centrul Vechi al Capitalei, a fost prins marți seara pe autostrada Arad-Nădlac de polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și reținut înainte să părăsească România.

Creierul atacului din Centrul Vechi al capitalei, prins de polițiști pe autostrada Arad–Nădlac înainte să fugă

Scene spectaculoase pe autostrada Arad–Nădlac, unde polițiștii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au reușit să-l prindă pe un tânăr de 30de ani, suspectat că ar fi complice al atacatorului turc care a deschis focul în plin Centrul Vechi al Capitalei, potrivit paginadetimis.ro.

Surse judiciare spun că individul este coordonatorul tentativei de omor din București și că încerca să părăsească țara după ce autorul atacului și un alt complice de 19 ani au fost deja arestați.

Operațiune de amploare a Poliției pentru a-l prinde pe cel care a plănuit totul

Operațiunea a fost una de amploare, mai multe mașini au fost oprite în trafic, iar suspectul a fost imobilizat fără ca acesta să opună rezistență.

Bărbatul urmează să fie adus la București, unde va fi audiat la Parchetul de pe lângă Tribunal. Între timp, ancheta continuă pentru a se stabili rolul exact pe care l-ar fi avut fiecare dintre suspecți în atacul armat ce a zguduit Centrul Vechi.

Anchetatorii încearcă să destrame întreaga rețea din spatele atacului care a îngrozit Centrul Vechi

Turcul care ar fi orchestrat din umbră atacul armat din Centrul Vechi a fost capturat chiar înainte de a trece granița. Individul, considerat creierul operațiunii, a fost interceptat de polițiști pe autostrada Arad–Nădlac, într-o acțiune fulger coordonată de autorități.

Potrivit anchetatorilor, el ar fi coordonat prin telefon fiecare mișcare a atacatorilor, transmițând indicații în timp real. Acum se află în mâinile procurorilor din București și urmează să fie supus unui interogatoriu-maraton, pentru a se stabili în numele cui a ordonat deschiderea focului într-o zonă extrem de aglomerată a Capitalei.

Membrii bandei, cetățeni turci care încercau să își impună regulile în România, sunt prinși unul câte unul. Până acum, patru dintre ei au fost reținuți, inclusiv cei doi tineri implicați direct în atac, un pistolar de 27 de ani și complicele său de 19 ani, care i-ar fi pus arma în mână.

Turcul care a tras cu o armă în Centrul Vechi, arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat și alte trei infracțiuni

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că un bărbat de 27 de ani, cetățean turc, a fost reținut și ulterior arestat preventiv după ce a tras cu pistolul în Centrul Vechi.

Cetățeanul turc este cercetat pentru tentativă de omor calificat cu premeditare, uz de armă fără drept, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și tulburarea ordinii și liniștii publice.