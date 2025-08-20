search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Momentul în care un turc trage 6 focuri de armă în Centrul Vechi din București. Bărbatul a fost reținut

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat miercuri că bărbatul turc implicat în incidentul armat din Centrul Vechi a fost reținut pentru 24 de ore. 

După ce atras focurile de armă, cetățeanul turc a fugit FOTO: Captură video
După ce atras focurile de armă, cetățeanul turc a fugit FOTO: Captură video

Miercuri dimineață, cetățeanul turc, în vârstă de 26 de ani, a tras de șase ori în direcția unei terase din Centrul Vechi, fără a răni pe cineva, dar provocând panică printre clienți și trecători. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată suspectul apropiindu-se de colțul terasei, îmbrăcat în alb și cu capul acoperit de o șapcă. În mâna dreaptă ținea și un telefon mobil, posibil pentru a comunica cu altcineva.

Atacul a fost executat cu un pistol de 9mm. Unul dintre gloanțe a străpuns geamul de la etajul clubului, iar restul s-au oprit în zona copertinei. După ce a tras, individul a fugit. Imagini video cu momentul împușcăturilor:

Urmărire și prindere

Imediat după atac, unul dintre bodyguarzii clubului, ajutat de martori, a urmărit suspectul până pe Splaiul Unirii, unde a reușit să îl imobilizeze. Un alt bodyguard, împreună cu martorii, a descoperit că individul aruncase arma într-un coș de gunoi. Pistolul de 9mm a fost predat polițiștilor, care au desfășurat cercetări la fața locului.

Suspectul are 26 de ani și este cetățean turc. Se pare că a intrat ilegal în România, venind inițial din Grecia. La audieri a fost adus un translator, însă bărbatul a refuzat să colaboreze și nu a motivat atacul. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea ca acesta să fi trimis un mesaj de amenințare sau să fi avut un conflict cu cineva din interiorul clubului.

Ipoteza principală: atac la comandă

Principala ipoteză a anchetatorilor este că atacul a fost la comandă. Cetățeanul turc a tras șase gloanțe într-unul dintre cele mai frecventate cluburi din Centrul Vechi, fără să rănească pe nimeni. El a tras în copertina terasei, a aruncat arma și a fugit.

Ancheta ia în considerare și un incident similar care a avut loc acum aproximativ două săptămâni, tot în Centrul Vechi, când un atacator a tras cu o altă armă spre doi agenți de pază. Autoritățile verifică dacă cele două atacuri au legătură și dacă este vorba de același individ.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
digi24.ro
image
Filmul tragediei de pe A1, unde un băiat și o fată s-ar fi aruncat în fața TIR-ului. Ce spune șoferul care nu i-a putut evita
stirileprotv.ro
image
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
gandul.ro
image
Nicușor Dan, imaginea unei scheme frauduloase cu „investiții rapide”
mediafax.ro
image
Orașul din Europa unde ar urma să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E aproape de România, e plin de turiști și are atracții speciale
fanatik.ro
image
România rămâne campioana inflației în UE şi în luna iulie
libertatea.ro
image
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Ianis Hagi, la Rapid?
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Primarul Mangaliei, prins iar de DNA pentru corupţie. Ar fi luat şpagă haine şi de 40.000 de euro
observatornews.ro
image
Mama lui Cătălin, adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubita lui, face dezvăluiri tulburătoare: 'Mă amenința!' 😲
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Klaus Iohannis, de nerecunoscut! După operaţia estetică din primăvară, a făcut o altă schimbare neaşteptată. Foto
playtech.ro
image
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat dezvăluirile FANATIK. Update
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
O influenceriță a fost împușcată mortal în mașina soțului său! Incredibil cum s-a produs întreaga tragedie
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ: Impozitele pe locuințe vor crește cu până la 70%: Guvernul pregătește o…
playtech.ro
image
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Tichete de 50 de lei pentru energie electrică. Casa de Pensii anunță cum se pot solicita online
mediaflux.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare, hărțuiți și amenințați. Poliția a intervenit de urgență
actualitate.net
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, amenințați în curtea vilei din Voluntari! Cum explică psihologii fixațiile periculoase ale admiratorilor asupra vedetelor
click.ro
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef, Profimedia (1) jpg
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef. Cât este de specială, ce simbolizează și la ce preț se ridică un astfel de model?
okmagazine.ro
Katy Perry, Justin Trudeau foto Profimedia jpg
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat

OK! Magazine

image
Frumusețe naturală? Nici vorbă, pentru că Meghan nu arăta așa înainte și a declanșat o adevărată modă în chirurgia estetică

Click! Pentru femei

image
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!

Click! Sănătate

image
Atenție, așa se poate transforma ficatul gras în cancer!