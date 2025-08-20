Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat miercuri că bărbatul turc implicat în incidentul armat din Centrul Vechi a fost reținut pentru 24 de ore.

Miercuri dimineață, cetățeanul turc, în vârstă de 26 de ani, a tras de șase ori în direcția unei terase din Centrul Vechi, fără a răni pe cineva, dar provocând panică printre clienți și trecători. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată suspectul apropiindu-se de colțul terasei, îmbrăcat în alb și cu capul acoperit de o șapcă. În mâna dreaptă ținea și un telefon mobil, posibil pentru a comunica cu altcineva.

Atacul a fost executat cu un pistol de 9mm. Unul dintre gloanțe a străpuns geamul de la etajul clubului, iar restul s-au oprit în zona copertinei. După ce a tras, individul a fugit. Imagini video cu momentul împușcăturilor:

Urmărire și prindere

Imediat după atac, unul dintre bodyguarzii clubului, ajutat de martori, a urmărit suspectul până pe Splaiul Unirii, unde a reușit să îl imobilizeze. Un alt bodyguard, împreună cu martorii, a descoperit că individul aruncase arma într-un coș de gunoi. Pistolul de 9mm a fost predat polițiștilor, care au desfășurat cercetări la fața locului.

Suspectul are 26 de ani și este cetățean turc. Se pare că a intrat ilegal în România, venind inițial din Grecia. La audieri a fost adus un translator, însă bărbatul a refuzat să colaboreze și nu a motivat atacul. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea ca acesta să fi trimis un mesaj de amenințare sau să fi avut un conflict cu cineva din interiorul clubului.

Ipoteza principală: atac la comandă

Principala ipoteză a anchetatorilor este că atacul a fost la comandă. Cetățeanul turc a tras șase gloanțe într-unul dintre cele mai frecventate cluburi din Centrul Vechi, fără să rănească pe nimeni. El a tras în copertina terasei, a aruncat arma și a fugit.

Ancheta ia în considerare și un incident similar care a avut loc acum aproximativ două săptămâni, tot în Centrul Vechi, când un atacator a tras cu o altă armă spre doi agenți de pază. Autoritățile verifică dacă cele două atacuri au legătură și dacă este vorba de același individ.