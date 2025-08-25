Presupus complice al atacatorului din Centrul Vechi, reținut de polițiști. Cum l-a ajutat pe cetățeanul turc

A fost reținut presupusul complice al cetățeanului turc care a deschis focul spre o terasă din Centrul Vechi. Ancheta avansează, iar luni, 25 august, sunt programate noi audieri în dosar.

Potrivit surselor judiciare, bărbatul reținut ar fi avut rolul de ghid pentru atacator și i-ar fi oferit acestuia un rucsac, în care s-ar fi aflat arma folosită în atac și haine de schimb. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îi arată pe cei doi împreună în noaptea incidentului, potrivit Digi24.

Complicele a fost audiat ore în șir, însă nu a oferit detalii relevante pentru anchetatori. La rândul său, cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă a refuzat să spună dacă atacul a fost premeditat sau la comandă.

Între timp, mai mulți martori au fost audiați, iar luni urmează să fie audiate și alte persoane aflate în Centrul Vechi în noaptea atacului.

Cetățeanul turc este arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat cu premeditare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce a tras cu pistolul de două ori, la interval de o săptămână, rănind doi agenți de pază și punând în pericol viața mai multor clienți ai terasei.

Amintim că miercuri, 20 august 2025, un cetățean străin, în vârstă de 26 de ani, a tras mai multe focuri pe terasa unui local din Sectorul 3. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. Tânărul a folosit un pistol și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona. Momentul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă și poate fi urmărit aici. Bărbatul a refuzat să colaboreze cu anchetatorii. Oamenii legii iau în calcul varianta unei reglări de conturi sau a unei acțiuni de intimidare la comandă.