Milionar condamnat pentru tentativă de omor, eliberat după trei zile. În trecut, a fost apărat de actualul ministru al Justiției

Mihai Bizu, un milionar din București condamnat definitiv la închisoare pentru că ar fi încercat să-și ucidă fosta soție, a fost eliberat la doar trei zile după încarcerare.

Un caz controversat din București readuce în atenție problema violenței domestice din România. Mihai Bizu, milionar condamnat la doi ani și opt luni de închisoare pentru că ar fi încercat să-și ucidă fosta soție, a petrecut doar trei zile în spatele gratiilor, fiind eliberat în urma unei decizii a Curții de Apel București. În trecut, afaceristul a fost apărat în instanță de actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, potrivit Digi24.

Pe 7 iulie 2025, Curtea de Apel București a pronunțat condamnarea definitivă a lui Mihai Bizu, dispunând executarea imediată a pedepsei cu închisoarea. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi încercat să-și ucidă fosta soție într-un jacuzzi, iar ulterior ar fi abuzat-o sexual într-un hotel, până când femeia a reușit să scape.

Inițial, o instanță inferioară dispusese suspendarea pedepsei, însă Curtea de Apel a decis executarea acesteia. Trei zile mai târziu, pe 10 iulie, aceeași instanță a admis în principiu contestația în anulare formulată de Bizu, suspendând executarea pedepsei și dispunând eliberarea imediată, dacă acesta nu era reținut într-un alt dosar.

O cale rar folosită în instanță

Contestația în anulare este o procedură excepțională, folosită rar și doar în condiții foarte stricte prevăzute de lege. Următorul termen de judecată în acest dosar a fost stabilit pentru 26 septembrie 2025.

Legătura cu ministrul Justiției

Un aspect notabil este că între 2021 și 2023, Mihai Bizu a fost apărat de Radu Marinescu, actualul ministru al Justiției. În perioada în care era avocat, Marinescu a pledat pentru schimbarea încadrării juridice a faptelor, de la „tentativă de omor” la „lovire și alte violențe”, argumentând că agresiunea nu ar fi fost suficient de gravă pentru a justifica acuzația inițială.

Numărul de telefon gratuit pentru victimele violenței domestice este 0800.500.333.