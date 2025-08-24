Pistolarul din Centrul Vechi refuză să colaboreze cu anchetatorii. Există suspiciuni de reglare de conturi

Reținut imediat de polițiști și arestat preventiv pentru tentativă de omor, bărbatul de cetățenie turcă refuză să colaboreze cu anchetatorii. Oamenii legii iau în calcul varianta unei reglări de conturi sau a unei acțiuni de intimidare la comandă.

Apar noi detalii în cazul cetățeanului străin care a tras focuri de armă în Centrul Capitalei

Individul se află în arest preventiv pentru tentativă de omor după ce a tras de 6 ori cu pistolul în fața unui local din Centrul Vechi, o zonă frecventată de turiști. Pistolarul nu vrea să spună motivul pentru care a recurs la gestul extrem. Anchetatorii iau în calcul fie o reglare de conturi, fie că turcul ar fi fost pus de cineva să intimideze, potrivit realitatea.net.

Pistolarul turc care a speriat turiștii din Centrul Vechi al Capitalei nu vrea să colaboreze cu polițiștii, semn că ar lucra pentru cineva. De altfel, oamenii legii iau în calcul și o reglare de conturi.

Potrivit sursei citate, cele două pistoale aflate în posesia individului ar fi din Turcia. Armele urmează să fie expertizate de specialiști în următoarele zile.

Turcul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat și alte trei infracțiuni

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că un bărbat de 27 de ani a fost reținut și ulterior arestat preventiv după ce a tras cu pistolul în Centrul Vechi, în două incidente separate, fără a răni pe cineva. Cetățeanul turc este cercetat pentru tentativă de omor calificat cu premeditare, uz de armă fără drept, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit procurorilor, primul incident a avut loc în data de 13 august 2025, în jurul orei 04:30. Inculpatul, înarmat cu un pistol letal deținut ilegal, s-a deplasat în zona unui local din Centrul Vechi. De acolo, a urmărit doi agenți de pază și a tras un foc de armă în direcția acestora pe Bulevardul I.C. Brătianu, fără a-i nimeri. După atac, individul a fugit și a abandonat arma într-un coș de gunoi din apropiere.

„La data de 20 august 2025, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă”, transmite DGPMB.