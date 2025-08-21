Turcul care a tras cu o armă în Centrul Vechi, arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat și alte trei infracțiuni

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că un bărbat de 27 de ani a fost reținut și ulterior arestat preventiv după ce a tras cu pistolul în Centrul Vechi, în două incidente separate, fără a răni pe cineva. Cetățeanul turc este cercetat pentru tentativă de omor calificat cu premeditare, uz de armă fără drept, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit procurorilor, primul incident a avut loc în data de 13 august 2025, în jurul orei 04:30. Inculpatul, înarmat cu un pistol letal deținut ilegal, s-a deplasat în zona unui local din Centrul Vechi. De acolo, a urmărit doi agenți de pază și a tras un foc de armă în direcția acestora pe Bulevardul I.C. Brătianu, fără a-i nimeri. După atac, individul a fugit și a abandonat arma într-un coș de gunoi din apropiere.

Ulterior, pe 20 august 2025, în jurul orei 02.00, bărbatul a revenit la același local, având asupra sa un alt pistol letal, tot deținut fără drept. „A executat șase focuri de armă către tavan și în direcția persoanelor aflate pe terasa localului, fără a produce vătămări. Autorul a părăsit locul, abandonând din nou arma într-un coș de gunoi”, precizează Parchetul.

Premeditare și tulburarea ordinii publice

Procurorii subliniază că „din modalitatea de operare a rezultat premeditarea faptelor, dat fiind faptul că autorul și-a procurat arme letale și a revenit la aceeași locație în două rânduri”. Prin aceste acțiuni, inculpatul a tulburat ordinea și liniștea publică, inducând persoanelor prezente o stare de temere.

Reținere și arestare preventivă

La 20 august 2025, cetățeanul turc a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe 21 august, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

„Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Omoruri, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalități Economice și Serviciul Grupuri Infracționale Violente”, se arată în comunicat.

Parchetul precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea măsurilor preventive reprezintă etape legale ale procesului penal și nu afectează principiul prezumției de nevinovăție.