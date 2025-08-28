Trei cetățeni turci, arestați pentru complicitate în cazul atacului armat din Centrul Vechi. Sunt implicați și în alte incidente similare

Au fost arestați preventiv trei cetățeni turci implicați într-o serie de incidente armate petrecute în Centrul Vechi al Capitalei, inclusiv în cazul bărbatului care a deschis focul asupra unei terase săptămâna trecută, anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Cei trei sunt acuzați de complicitate la tentativă de omor calificat, uz de armă fără drept, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și favorizarea făptuitorului.

Ancheta vizează două atacuri armate comise în nopțile de 13 și 20 august 2025, când un bărbat – deja arestat – a tras focuri de armă asupra unor agenți de pază și ulterior asupra terasei aceluiași local.

Potrivit procurorilor, complicele, în vârstă de 29 de ani, l-a sprijinit atât înainte, cât și după faptele comise, punându-i la dispoziție arme, logistică și ajutor pentru a scăpa de autorități.

În perioada 20–26 august, acesta a primit sprijin de la doi alți cetățeni turci, de 27 și 30 de ani, care l-au ajutat să ascundă probe și să încerce să părăsească țara. Unul dintre ei a permis accesul într-o locuință vizată de percheziții pentru sustragerea de probe, iar celălalt a ascuns informații și i-a transmis date din anchetă.

Toți trei au fost reținuți pentru 24 de ore, iar joi, 28 august, judecătorii Tribunalului București au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul Investigații Criminale și Serviciul Grupuri Infracționale Violente, care au beneficiat de sprijinul tehnic al Direcției Operațiuni Speciale”, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul București, într-un comunicat de presă.