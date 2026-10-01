 Probleme tehnice la lansarea TollRo. CNAIR anunță că nu aplică sancțiuni pentru perioada disfuncționalității | adevarul.ro
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Probleme tehnice la lansarea TollRo. CNAIR anunță că nu aplică sancțiuni pentru perioada disfuncționalității

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Noua platformă TollRo, lansată joi, 1 octombrie 2026, se confruntă cu probleme tehnice în primele ore de funcționare. CNAIR anunță că dificultățile afectează transmiterea unor notificări prin e-mail și interfața de comunicare cu procesatorul de plăți, precizând că achiziția și valabilitatea rovinietei și a tarifului TollRo nu sunt afectate.

Interiorul cabinei unui camion, cu mâinile şoferului pe volan
Platforma TollRo a înregistrat deja primul incident Foto: Shutterstock

Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a fost pus în funcțiune la 1 octombrie 2026, la ora 00:00, însă volumul mare de utilizatori și de tranzacții înregistrat imediat după lansare a generat mai multe probleme tehnice, potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Una dintre probleme privește transmiterea mesajelor electronice către utilizatori. Potrivit CNAIR, imediat după lansarea platformei a fost trimis un volum foarte mare de e-mailuri tranzacționale, care conțineau confirmări, documente justificative și notificări privind conturile.

Furnizorii internaționali de servicii de e-mail, inclusiv Google, prin Gmail, și Yahoo, utilizează sisteme automate de protecție împotriva mesajelor nesolicitate, bazate inclusiv pe reputația domeniului și a adresei IP a expeditorului. În condițiile volumului mare de mesaje trimise într-un interval scurt, mesajele provenite de la domeniul etoll.ro au fost limitate temporar.

Ca urmare, unele notificări au fost întârziate sau nu au ajuns la destinatari.

Achiziția rovinietei și TollRo nu este afectată

CNAIR precizează că problema privind transmiterea e-mailurilor nu afectează achiziția și valabilitatea rovinietei și a tarifului TollRo. Disfuncționalitatea vizează transmiterea confirmărilor către utilizatorii care folosesc adrese de e-mail Gmail și Yahoo și, potrivit companiei, nu modifică statutul achizițiilor efectuate în sistem.

Pentru creșterea capacității de transmitere a mesajelor electronice, CNAIR anunță că pune în funcțiune, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), servicii de e-mail suplimentare.

Probleme și la procesarea plăților

O altă disfuncționalitate a fost identificată la nivelul interconectării dintre platforma TollRo și procesatorul de plăți, în fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor.

Problema afectează funcționalitatea prin care utilizatorii își pot alimenta contul cu credite TollRo. CNAIR precizează că este vorba despre o problemă tehnică la interfața de comunicare cu procesatorul de plăți.

În acest moment are loc o analiză tehnică realizată împreună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei.

Totodată, sunt verificate și reconciliate tranzacțiile inițiate în intervalul afectat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite corect conturilor utilizatorilor. Fluxul de plăți este monitorizat permanent până la stabilizarea sistemului.

CNAIR: nu se aplică sancțiuni pentru perioada disfuncționalității

În ceea ce privește eventualele situații în care utilizatorii nu au putut achiziționa TollRo din cauza unei disfuncționalități a sistemului, CNAIR precizează că nu va aplica sancțiuni pentru perioada în care problema tehnică este înregistrată.

Instituția invocă prevederile articolului 9 alineatul (4) din normele metodologice aferente Legii nr. 226/2023, potrivit cărora, în cazul unei disfuncționalități a Sistemului informatic pentru gestionarea tarifului rutier (STRR) sau a mijloacelor automate de control, vehiculele pentru care, la momentul apariției problemei, există un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu sunt înregistrate în sistem ca fiind în situație de neplată a TollRo pentru intervalul disfuncționalității.

Tariful aferent perioadei respective este stabilit ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare pentru utilizator.

Normele prevăd, de asemenea, că CNAIR trebuie să asigure funcționarea sistemului în condiții de avarie și să publice informații privind disfuncționalitatea și intervalul în care aceasta se manifestă.

Echipele tehnice lucrează la remedierea problemelor

CNAIR anunță că echipele tehnice lucrează la remedierea problemelor apărute după lansarea platformei și că sunt monitorizate atât serviciile de transmitere a notificărilor, cât și fluxurile de plată și alimentare a conturilor.

Compania urmează să publice un nou anunț după remedierea problemelor tehnice.

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