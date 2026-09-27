Toate grinzile viaductului de la Nădășelu, una dintre cele mai dificile lucrări de pe Autostrada Transilvania, au fost montate. Structura de 1,2 kilometri, construită într-o zonă cu teren instabil, precede deschiderea traficului pe tronsonul Nădășelu – Zimbor.

Viaductul Nădășelu. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Viaductul de la Nădășelu, una dintre cele mai spectaculoase și dificile lucrări de pe Autostrada Transilvania, a fost asamblat aproape complet în puțin peste un an. Toate cele 192 de grinzi au fost montate, iar structura realizată în consolă echilibrată a fost și ea completată pe segmentul A3 dintre Cluj și Sălaj.

Viaductul Nădășelu, construit peste vale și cimitir

Viaductul Nădășelu, de 1,2 kilometri a fost proiectat după modificarea traseului inițial al autostrăzii, într-o zonă afectată de instabilitatea terenului.

Autostrada urma să ocolească satul pe malul drept al văii Nadășului, însă traseul a fost coborât cu aproximativ 100 de metri, mai aproape de gospodării. Noua variantă a impus construirea unui viaduct spectaculos, care traversează inclusiv zona cimitirului din Nădășelu.

„La viaduct se folosește metoda «balanced cantilever». Fiecare grindă este turnată pe loc, segment cu segment, extinzându-se din pilon spre capete, fără sprijin provizoriu pe întreaga deschidere. Tehnica este una complexă și cere precizie”, informa CNAIR.

În România, în afară de segmentul de autostradă de la Nădășelu, un alt viaduct realizat prin metoda consolei echilibrate a fost ridicat la Tălmăcel, în județul Sibiu, pe Secțiunea 1 Sibiu – Boița (13 kilometri) a Autostrăzii Sibiu–Pitești, deschisă circulației în 2022.

În 2021, la construcția viaductului, cu o lungime de peste 600 de metri și o înălțime de până la 30 de metri, grinzile din capete au fost turnate la fața locului, în cofraje susținute de un ansamblu de schele metalice. Viaductul Nădășelu are o lungime de două ori mai mare decât cea a viaductului din Sibiu, iar complexitatea lucrării a fost sporită și de zona cunoscută pentru alunecările de teren, dar și de faptul că traversează zona satului Nădășelu, trecând chiar peste cimitirul localității. Ambele au fost ridicate în zone deluroase.

În primăvara anului 2026, lucrările la viaductul de la Nădășelu erau încă la începutul montajului. Primele grinzi fuseseră ridicate pe poziții, iar constructorii lucrau și la elementele de sprijin ale structurii. După montarea grinzilor de la Nădășelu, constructorii au trecut la etapele următoare ale lucrării.

„Constructorii vor mai avea de efectuat următoarele lucrări: suprabetonarea plăcilor, hidroizolația, structura rutieră, montarea parapetelor de protecție, racordarea cu terasamentele și instalarea sistemului de semnalizare”, arăta directorul CNAIR.

Viaductele de la Nădășelu și Topa Mică, verigi lipsă pe Autostrada A3

La circa 10 kilometri de Nădășelu, pe direcția Cluj – Napoca – Zalău, un alt viaduct spectaculos a fost ridicat la Topa Mică, având o lungime de peste doi kilometri.

Și aici traseul a fost modificat pentru a evita versantul argilos și instabil prevăzut în proiectul inițial. Structura traversează valea pârâului Topa Mică și Drumul Național 1F, apoi ajunge pe un teren mai stabil. În septembrie 2026, constructorii montaseră toate grinzile viaductului Nădășelu și turnaseră ultimul segment al structurii realizate în consolă. La Topa Mică, întregul viaduct fusese suprabetonat.

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„Având în vedere că turcii de la Özaltın au pus toate grinzile la viaductul Nădășelu și au turnat și ultimul segment pe deschiderile cantilever, iar la Topa Mică tot viaductul este suprabetonat, avem încredere că în decembrie vom circula pe toți cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu și mai departe pe A3 până la Târgu Mureș, peste 155 de kilometri”, informa Asociația Pro Infrastructură.

1/18 Viaductul Nădășelu de pe Autostrada Transilvania Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) jpg Foto: Picasa

Cele două viaducte au fost licitate separat, după ce traseul inițial al Autostrăzii Transilvania a trebuit modificat în zonele Nădășelu și Topa Mică, afectate de terenuri instabile și alunecări de teren.

Lucrările au fost scoase din contractul principal al lotului Nădășelu–Zimbor și atribuite separat asocierii Özaltın – Ilgaz – Visio Construction Works, care trebuie să proiecteze și să execute devierile de traseu prin construirea celor două structuri spectaculoase. Valoarea lucrărilor se ridică la 995 de milioane de lei, fără TVA, proiectul fiind finanțat prin Programul Transport (PT) 2021–2027.

După finalizarea segmentului dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, șoferii ar putea circula neîntrerupt pe peste 155 de kilometri de autostradă, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

Autostrada Transilvania, începută în 2004, finalizată după 2030

Primele lucrări la Autostrada Transilvania, proiectată inițial să lege Brașovul de Vama Borș și nord-vestul României, au început în 2004, în baza contractului atribuit companiei Bechtel. Planul viza o autostradă de peste 400 de kilometri, care urma să treacă prin Brașov, Făgăraș, Sighișoara, Târgu Mureș, Turda, Cluj-Napoca, Zalău și Oradea, completată de tronsonul București – Brașov.

Ulterior, segmentul Brașov – Târgu Mureș a fost scos din planurile inițiale, fiind înlocuit de Autostrada Sebeș – Turda (A10). Primii 42 de kilometri ai A3, între Turda și Cluj-Napoca, până în zona Gilău, au fost deschiși la 1 decembrie 2009. În anii următori au fost finalizate și alte sectoare dintre Târgu Mureș și Cluj-Napoca, astfel că în prezent se circulă neîntrerupt între Târgu Mureș și Nădășelu, pe aproximativ 113 kilometri.

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Pe ruta Cluj-Napoca – Oradea – Vama Borș, lungă de aproximativ 167 de kilometri, au fost deschise până acum mai multe secțiuni: Gilău – Nădășelu, Nușfalău – Suplacu de Barcău, Biharia – Borș și, din august 2026, Zimbor – Poarta Sălajului (video).

Acestea însumează circa 42 de kilometri, însă nu formează încă un traseu continuu, din cauza sectoarelor aflate în șantier sau în proiectare.

În 2026–2027 este așteptată deschiderea secțiunilor Nădășelu – Zimbor, Suplacu de Barcău – Chiribiș și Chiribiș – Biharia, cu o lungime totală de aproape 70 de kilometri.

Autostrada din nord-vestul României ar putea fi finalizată integral cel mai devreme în 2031, odată cu încheierea lucrărilor la cele două segmente din Sălaj, Poarta Sălajului – Zalău și Zalău – Nușfalău, în lungime totală de aproape 40 de kilometri. Acestea includ și tunelul Meseș, de aproape trei kilometri, cea mai dificilă structură rămasă de construit pe traseul A3 din nord-vestul țării.