Trafic intens pe DN1 și DN7: coloane de mașini în a doua zi de Paște. Șoferii, sfătuiți să circule cu prudență

Luni, 13 aprilie, la prânz este aglomeraţie pe sensul de coborâre al DN 1, dinspre Braşov către Ploieşti, între staţiunile Predeal şi Buşteni şi în dreptul oraşului Comarnic, din judeţul Prahova, informează Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române.

Pe celălalt sens de mers este formată coloană de autovehicule pe raza stațiunii Bușteni, dar și între localitățile Breaza și Comarnic, adaugă instituția citată.

De asemenea, traficul este intens pe DN7 Pitești–Sibiu, în zonele Lazaret, Căciulata, Bujoreni și Dedulești, pe ambele sensuri. De aceea polițiștii sunt prezenți în stațiunile de pe Valea Prahovei și pe principalele drumuri din țară pentru a fluidiza traficul.

„Pentru siguranța participanților la trafic, în contextul intensificării deplasărilor dinspre destinațiile de petrecere a Sărbătorilor Pascale către casă, recomandăm conducătorilor auto să ia în considerare următoarele sfaturi:

- creșterea distanței de siguranță între vehicule;

- evitarea depășirilor riscante, a coloanelor de autovehicule;

- planificarea cu atenție a traseului de parcurs și folosirea unor rute alternative;

- manifestarea respectului față de ceilalți participanți la trafic, semnalizând orice intenție de schimbare a benzii de circulație sau a direcției;

- pe autostrăzi, acordarea priorității la ieşirea din spaţiile de servicii, punerea în funcțiune a luminilor de avarie la încheierea unei coloane care oprește sau încetinește brusc.”

De asemenea, polițiștii recomandă șoferilor să nu circule și să nu oprească pe banda de urgență în mod nejustificat.

Pentru DN 1 București - Ploiești - Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere: