 Centura Comarnic, aproape de deschidere. Lucrările la varianta ocolitoare de 6 km au fost finalizate | adevarul.ro
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Video Centura Comarnic, aproape de deschidere. Lucrările la varianta ocolitoare de 6 km au fost finalizate

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Lucrările la Varianta de Ocolire Comarnic au fost finalizate, iar în această perioadă sunt făcute ultimele pregătiri pentru pre-recepție și recepție. După parcurgerea acestor etape, noua șosea ar urma să fie deschisă traficului rutier, cu scopul de a reduce aglomerația de pe DN1, una dintre cele mai circulate artere de pe Valea Prahovei. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioșteanu.

Centura Comarnic are o lungime de aproximativ 6 kilometri și ocolește orașul pe partea de vest. Noua șosea se conectează cu DN1 prin două sensuri giratorii și este gândită să preia o parte din traficul care traversează în prezent orașul.

Investiția este complementară viitoarei autostrăzi A3 Ploiești – Comarnic – Brașov, care va avea un nod rutier în zona Comarnic-Breaza.

Pasaj de 380 de metri peste Prahova și calea ferată

Proiectul include construirea celor 6 kilometri de drum, cu două benzi de circulație și o platformă cuprinsă între 9,5 și 10 metri.

Printre cele mai importante lucrări se numără un pasaj-pod cu o lungime de 380 de metri, construit peste râul Prahova și calea ferată Ploiești–Brașov. De asemenea, au fost realizate trei poduri noi și sensuri giratorii la intersecțiile cu DN1.

Pe traseu au fost amenajate și două parcări de scurtă durată, câte una pentru fiecare direcție de mers.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 470.068.494,45 de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Proiectul este implementat în baza unui parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Consiliul Județean Prahova, semnat în decembrie 2022.

Mai multe proiecte pentru decongestionarea traficului pe Valea Prahovei

Centura Comarnic face parte dintr-un plan mai amplu de investiții în infrastructura rutieră de pe Valea Prahovei. Un alt proiect important este Varianta de Ocolire Azuga–Bușteni, realizată în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova. Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat, iar lucrările au început și au depășit pragul de 20% execuție.

În același timp, sunt pregătite patru pasaje rutiere pe DN1, la Sinaia Sud, Sinaia Nord, Azuga și Predeal. Pentru toate acestea a fost finalizată prima etapă de proiectare, iar procedurile pentru lucrări au fost încheiate, proiectele aflându-se în etapa de contractare sau fiind deja contractate pentru execuție.

Planul de investiții mai include cinci pasaje pietonale subterane, dotate cu lift și scară rulantă, care ar urma să permită eliminarea trecerilor de pietoni de pe DN1. Și în cazul acestora prima etapă de proiectare a fost finalizată.

Deschiderea Centurii Comarnic ar reprezenta astfel una dintre primele schimbări importante în infrastructura rutieră a zonei, înaintea implementării celorlalte proiecte destinate fluidizării traficului pe Valea Prahovei.

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