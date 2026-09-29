 Centura Comarnic va fi deschisă traficului joi, după aproape trei ani de lucrări. Cum va schimba traficul pe Valea Prahovei | adevarul.ro
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Video Centura Comarnic va fi deschisă traficului joi, după aproape trei ani de lucrări. Cum va schimba traficul pe Valea Prahovei

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Centura Comarnic va fi inaugurată și deschisă joi, 1 octombrie, traficului rutier, la aproape trei ani de la demararea lucrărilor.

„Cu o lungime de aproape 6 kilometri, noua variantă ocolitoare a orașului Comarnic este destinată preluării unei părți din traficul de pe DN 1 și reducerii presiunii asupra circulației prin localitate. Traseul ocolește Comarnicul pe partea de vest și se conectează la DN 1 prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. (...)

Centura Comarnic include lucrări complexe de infrastructură, între care poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri peste râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov, fiind un proiect menit să contribuie la fluidizarea circulației pe unul dintre cele mai tranzitate trasee către zona montană a județului”, a transmis Consiliul Județean (CJ) Prahova, potrivit Agerpres.

Inaugurarea va avea loc joi, 1 octombrie, la ora 14:00.

Lucrările au început în noiembrie 2023, în prezența ministrului Transporturilor de la acea vreme, Sorin Grindeanu. Președintele CJ Prahova de la acea vreme, Iulian Dumitrescu, estima că drumul va fi finalizat într-un an.

Centura Comarnic face parte dintr-un plan mai amplu de investiții în infrastructura rutieră de pe Valea Prahovei.

Un alt proiect important este Varianta de Ocolire Azuga–Bușteni, realizată în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova. Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat, iar lucrările au început și au depășit pragul de 20% execuție.

În același timp, sunt pregătite patru pasaje rutiere pe DN1, la Sinaia Sud, Sinaia Nord, Azuga și Predeal. Pentru toate acestea a fost finalizată prima etapă de proiectare, iar procedurile pentru lucrări au fost încheiate, proiectele aflându-se în etapa de contractare sau fiind deja contractate pentru execuție.

Planul de investiții mai include cinci pasaje pietonale subterane, dotate cu lift și scară rulantă, care ar urma să permită eliminarea trecerilor de pietoni de pe DN1.

Și în cazul acestora prima etapă de proiectare a fost finalizată.

Deschiderea Centurii Comarnic ar reprezenta astfel una dintre primele schimbări importante în infrastructura rutieră a zonei, înaintea implementării celorlalte proiecte destinate fluidizării traficului pe Valea Prahovei.

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