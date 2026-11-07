Când ar putea fi repornită Unitatea 2 de la Cernavodă. Nivelul Dunării trebuie să mai crească înainte de reluarea producției

Decizia privind repornirea Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă va fi luată luni, 9 noiembrie, în funcție de evoluția nivelului Dunării și de condițiile tehnice necesare funcționării reactorului. Nivelul apei trebuie să mai crească cu cel puțin 10-15 centimetri pentru ca procedura să poată continua, au anunțat sâmbătă ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, și directorul centralei, Romeo Urjan.

Decizia privind repornirea Unității 2 a Centralei Cernavodă va fi luată luni. Foto: arhivă

Anunțul a fost făcut în timpul vizitei efectuate la CNE Cernavodă, alături de premierul Luca Niculescu. Ministrul Energiei a precizat că specialiștii urmăresc evoluția debitului Dunării, iar primele indicii sunt încurajatoare.

„În momentul de față, se lucrează și în zilele acestea, adică astăzi, mâine, luni va fi decizia în ceea ce privește repornirea Unității numărul 2 de la Cernavodă. Elementele sunt determinate de evoluția debitului Dunării în momentul de față, dar premisele sunt unele îmbucurătoare”, a declarat Dumitru Chisăliță, conform Agerpres.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru repornirea reactorului

Directorul centralei, Romeo Urjan, a explicat că nivelul Dunării măsurat în zona CNE Cernavodă este de 2,08 metri, valoare suficientă pentru funcționarea Unității 1. Pentru repornirea Unității 2 este însă nevoie de o creștere suplimentară a nivelului apei, dar și de evaluarea unor parametri tehnici.

Un factor important îl reprezintă funcționarea celor trei pompe mari de răcire ale Unității 1, care influențează nivelul local al apei și, implicit, condițiile de pornire a celui de-al doilea reactor.

Luni, specialiștii vor analiza nivelul Dunării, prognoza hidrologică și efectele funcționării Unității 1 asupra condițiilor necesare repornirii Unității 2.

„Şi atunci, luni, ar trebui să facem o analiză asupra nivelului, asupra prognozei şi asupra influenţei funcţionării Unităţii 1 asupra Unităţii 2, datorită pompelor care reduc nivelul local. Deci sunt mai mulţi parametri care decid repornirea Unităţii 2 şi vor fi luaţi în considerare luni, în cursul zilei de luni”, a adăugat directorul centralei.

De ce au fost oprite reactoarele de la Cernavodă

Potrivit informațiilor transmise de SN Nuclearelectrica, miercuri au fost demarate procedurile de pornire a reactorului, după ce au fost întrunite condițiile minime necesare.

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național pe 28 iulie, din cauza debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată și Unitatea 2.

Reluarea funcționării reactoarelor depinde de asigurarea condițiilor necesare pentru răcirea acestora, proces care utilizează apa din Dunăre.