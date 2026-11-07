Luca Niculescu, întrebat dacă poate garanta că taxele nu vor creşte în 2027: „Veţi avea răspunsul în momentul în care vom face bugetul”

Premierul Luca Niculescu a declarat sâmbătă, 7 noiembrie, că obiectivul Guvernului este să nu introducă taxe și impozite noi în 2027, însă o decizie finală va putea fi luată abia după elaborarea bugetului pentru anul viitor.

Aflat la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, șeful Executivului a fost întrebat dacă poate garanta că fiscalitatea nu va fi majorată în 2027. Luca Niculescu a răspuns că răspunsul va depinde de mai mulți indicatori economici și bugetari care vor fi analizați în perioada următoare.

„Ce pot să vă garantez este că veţi avea răspunsul la această întrebare exact în momentul în care vom face bugetul", a răspuns premierul (video - min 36.50).

Luca Niculescu a precizat că Executivul își dorește să evite noi poveri fiscale pentru populație și companii, dar că în ecuație intră și alți factori, precum absorbția fondurilor din PNRR, execuția bugetară până la sfârșitul anului și respectarea țintelor fiscal-bugetare asumate de România.

„Dorinţa noastră mare este de a nu avea taxe şi impozite noi, asta vă pot confirma, dar mai sunt şi alte variante care intră în această ecuaţie, fondurile din PNRR, de exemplu execuţia bugetară până la finalul anului, traiectoria fiscal-bugetară pe care trebuie să ne înscriem, veniturile pe care le vom prevedea pentru anul viitor. Dar marea noastră dorinţă este de a nu avea taxe şi impozite noi”, a subliniat premierul.

Șeful Guvernului a explicat că prioritatea rămâne reducerea risipei din sectorul public, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și stimularea creșterii economice, înainte de a fi luate în calcul alte măsuri fiscale.

„Este greu în acest moment să le spui românilor `ştiţi, va trebui să suportaţi din nou taxe şi impozite noi`”, a declarat Luca Niculescu

Potrivit premierului, strategia Guvernului se bazează pe „o cheltuire echilibrată a banului public”, în special la nivelul instituțiilor statului, pe „o colectare mai bună” și pe continuarea creșterii economice.

„Şi de-abia după aceea să ne gândim la alte soluţii”, a adăugat Luca Niculescu.

Amintim că Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor nu exclude posibilitatea unor majorări de taxe și impozite în 2027, deși susține că nu își dorește introducerea unor noi obligații fiscale. Oficialul a afirmat că măsurile fiscale trebuie analizate în funcție de resursele disponibile și de necesitatea unui buget sustenabil.