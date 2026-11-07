Premierul și ministrul Energiei merg la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după repornirea Unității 1. Ce producție asigură reactorul

Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, vizitează sâmbătă, 7 noiembrie, Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, la o zi după ce Unitatea 1 a fost reconectată la Sistemul Energetic Național. Vizita este programată la ora 10:00, iar la finalul vor fi declarații de presă.

Unitatea 1 a centralei a fost oprită controlat la 28 iulie 2026. Foto: Nuclearelectrica

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost resincronizată vineri după-amiază, 6 noiembrie, la Sistemul Energetic Național, potrivit unui raport transmis de Nuclearelectrica Bursei de Valori București.cer

Documentul precizează că manevrele de pornire s-au desfășurat în conformitate cu procedurile aplicabile și nu au avut impact asupra securității nucleare, personalului sau populației.

Potrivit datelor Transelectrica, sâmbătă, la ora 6:30, centrala de la Cernavodă asigura 5,53% din producția totală de energie electrică a țării, cu o putere de 272 MW.

Cât a pierdut România după oprirea reactoarelor de la Cernavodă

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, declara în urmă cu o săptămână că autoritățile nu au realizat un calcul oficial al pierderilor înregistrate în urma deconectării centralei de la sistemul energetic național.

Chisăliță explica faptul că impactul nu se limitează la compania care administrează centrala, ci se resimte la nivelul întregii țări, în condițiile în care deficitul de producție trebuie acoperit inclusiv prin importuri de energie electrică, la prețurile pieței.

Unitatea 1 a centralei a fost oprită controlat la 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat de la rețea începând cu 13 august. Astfel, centrala a ajuns să fie oprită în totalitate, după ce debitul scăzut al Dunării nu a mai permis asigurarea apei necesare pentru răcirea reactoarelor.