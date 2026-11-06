Lia Savonea laudă noul Guvern pentru schimbarea de atitudine privind plata salariilor restante ale magistraților

Președinta ÎCCJ, Lia Savonea, a declarat vineri, că a remarcat o schimbare de atitudine a Guvernului condus de Luca Niculescu față de Executivul condus de Ilie Bolojan, în contextul discuțiilor privind plata eșalonată a celor aproximativ cinci miliarde de lei, reprezentând drepturi salariale restante ale magistraților.

Lia Savonea, șefa ÎCCJ Foto: Mediafax

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, a salutat vineri schimbarea de atitudine a Executivului condus de Luca Niculescu față de guvernul condus de Ilie Bolojan, în legătură cu discuțiile privind plata eșalonată a celor aproximativ cinci miliarde de lei reprezentând drepturi salariale restante ale magistraților.

Cu toate acestea, Savonea a subliniat că mai întâi trebuie să existe discuții oficiale cu reprezentanții Guvernului actual.

„Consider că este prematur să mă pronunț asupra unor eventuale propuneri înainte ca acestea să fie prezentate și discutate în cadrul unui dialog instituțional. Cred că este firesc să avem mai întâi discuții oficiale cu reprezentanții actualului Guvern, cu atât mai mult cu cât am remarcat o schimbare semnificativă și binevenită de abordare față de Guvernul anterior, reflectată, până în prezent, într-un discurs echilibrat, constructiv și într-o deschidere reală către dialog”, a declarat Lia Savonea pentru publicația Cotidianul, scrie Mediafax.

„Apreciem această schimbare de atitudine și considerăm că este important să acordăm dialogului instituțional șansa de a conduce la soluții concrete, care să țină seama atât de drepturile recunoscute magistraților, cât și de principiile statului de drept”, a mai declarat președinta ÎCCJ pentru sursa citată.

Ce a spus Luca Niculescu despre plata eșalonată a drepturilor salariale restante ale magistraților

Reacția Liei Savonea vine după ce marți, premierul Luca Niculescu a declarat, într-un interviu la TVR, că Guvernul intenționează să inițieze discuții cu reprezentanții magistraților pentru a găsi o soluție prin care sumele restante să fie plătite eșalonat, sume care au fost stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

„Apreciem această schimbare de atitudine și considerăm că este important să acordăm dialogului instituțional șansa de a conduce la soluții concrete, care să țină seama atât de drepturile recunoscute magistraților, cât și de principiile statului de drept”, a mai declarat președinta ÎCCJ pentru sursa citată.

Cum s-a ajuns la restanțe salariale de aproape un miliard de euro

Datoriile provin dintr-o serie de litigii salariale câștigate de magistrați în ultimii ani, prin care au fost recunoscute drepturi rezultate din modul de calcul al remunerațiilor și din majorări aplicate retroactiv.

Deși au existat hotărâri judecătorești definitive, plata integrală a drepturilor restante a fost amânată sau eșalonată, inclusiv din motive bugetare.

În acest context, Înalta Curte, prin președinta Lia Savonea, a deschis acțiunea împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor pentru a obține fondurile necesare executării obligațiilor salariale. Pe 5 mai, Curtea de Apel București a admis acțiunea, iar Guvernul și Ministerul Finanțelor au formulat recurs.

Dosarul a ajuns la Înalta Curte, care a amânat de șapte ori pronunțarea, înainte de soluția definitivă din 15 octombrie, când a respins recursul formulat de Guvern și Ministerul Finanțelor.