Reactorul 1 de la Cernavodă funcționează deocamdată la jumătate din capacitate. Luca Niculescu: „Scade presiunea pe sistemul energetic”. Când va ajunge la nivelul maxim

Premierul Luca Niculescu a anunțat sâmbătă, 7 noiembrie, că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost repornită după aproape 100 de zile de oprire cauzate de nivelul scăzut al Dunării. Potrivit șefului Executivului, reactorul funcționează deja la jumătate din capacitate și va ajunge la nivelul maxim de producție în decurs de o zi.

Foto: Premierul Luca Niculescu FB Guvernul României

Aflat în vizită la centrala nucleară alături de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, premierul a declarat că a urmărit din camera de comandă reluarea treptată a producției.

„S-a încheiat o situație serioasă, timp de 100 de zile centrala de la Cernavodă nu a furnizat energie în România. Aseară, unitatea 1 a fost repornită. Am fost în camera de comandă alături de colegii mei și am văzut cum nivelul furnizării de energie crește în fiecare oră. Acum suntem la 50% din ceea ce poate produce unitatea 1 și până la capătul următoarelor 24 de ore, capacitatea de producere a energiei va fi de 100%”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a subliniat că revenirea în funcțiune a reactorului are o importanță majoră pentru sistemul energetic național, având în vedere că Unitatea 1 asigură aproximativ 8% din producția de energie a României:

„Este o veste foarte bună, pentru că unitatea 1 a centralei de la Cernavodă asigură aproximativ 8% din producția energetică a țării. Vă dați seama cât de important este pentru securitatea energetică a României, mai ales în această perioadă, scade presiunea pe sistemul energetic, vor scădea importurile, mai ales în ore de vârf, deci este extrem de important”.

Ministrul Energiei a vorbit despre „un mix energetic echilibrat în România”,

Dumitru Chisăliță a explicat, la rândul său, că „în perioada următoare va atinge maximul de producție și practic discutăm de o cantitate importantă de energie care cu siguranță nu va trebui să o mai importăm în orele de seară în special, aspect care va crește reziliența sistemului energetic național”.

„În același timp, discutăm de aportul în piața unei energii care, în primul rând, este curată, dar în același timp are și o capacitate de a conduce la ceea ce înseamnă obținerea unui mix energetic echilibrat în România”, a adăugat ministrul.

În ceea ce privește Unitatea 2, aflată de asemenea în atenția specialiștilor, premierul a precizat că luni va avea loc o analiză tehnică pentru stabilirea condițiilor și termenului de repornire.

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„O altă veste bună ar fi rezultatul analizei pe care o veți avea luni, domnilor directori, când veți discuta despre stadiul în care se află unitatea numărul 2 de la Cernavodă și când poate fi repornită, nu vreau să mă angajez la chestiuni pe care, evident că nu le controlez așa cum le controlați dumneavoastră, dar sper că și aici veștile să fie foarte bune foarte curând”, a spus Niculescu.

„Am trecut printr-o situație extrem de serioasă”

Șeful Executivului a atras atenția că situația provocată de scăderea drastică a debitului Dunării a fost una excepțională:

„După cum spuneam, am trecut printr-o situație extrem de serioasă, mi-au explicat domnii directori că studiile de predictibilitate indică faptul că o astfel de situație nu era estimată nici într-o sută de ani, iată că s-a întâmplat. De aceea, este neapărat nevoie ca Guvernul României să se aplece cu prioritate asupra acestei chestiuni”.

„Proiectul Bala 2 devine o prioritate”

În acest context, premierul a cerut accelerarea proiectului Bala 2, destinat asigurării alimentării cu apă a centralei.

„Proiectul Bala 2, care prevede, pe scurt, posibilitatea ca mai multă apă să ajungă la centrala de la Cernavodă, devine o prioritate și solicit tuturor instituțiilor să se aplece cu maximă seriozitate și dedicare asupra acestui proiect. El va furniza apă atât pentru răcire, atât unităților 1 și 2, cât și celor care vor fi construite - unitățile 3 și 4. În paralel, lucrările de dragare trebuie și ele să se efectueze în permanență și cu celeritate. Este extrem de important să asigurăm toate condițiile pentru cât mai buna funcționare a centralei de la Cernavodă”, a transmis șeful Executivului.

Luca Niculescu a pledat pentru continuarea lucrărilor de dragare și a reafirmat importanța energiei nucleare în mixul energetic al României:

„Energia nucleară este bună, energia nucleară este sigură, energia nucleară nu are costurile pe care le au alte tipuri de energie, centrala de la Cernavodă este una dintre cele mai bune, mai sigure din lume, întotdeauna se află în primele locuri în clasamentele internaționale”.

Premierul a estimat că oprirea reactorului în ultimele trei luni a generat pierderi de aproximativ un miliard de lei, echivalentul a aproape 200 de milioane de euro, sumă comparabilă cu investițiile necesare pentru realizarea lucrărilor care ar putea preveni repetarea unei situații similare în viitor.

„Cam acestea au fost pierderile în aceste trei luni”, a afirmat șeful Guvernului.