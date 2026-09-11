A fost publicat raportul Corpului de Control privind Nuclearelectrica. Ce nereguli au fost constatate în proiectul reactoarelor de la Doicești

Corpul de Control al prim-ministrului a publicat vineri, 11 septembrie, raportul întocmit în urma controlului efectuat la Nuclearelectrica, care vizează activitatea companiei în ceea ce privește dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici în România.

Proiectul de energie nucleară cu Reactoare Modulare Mici (SMR) de la Doicești Foto: Facebook/Ministerul Energiei

Potrivit Mediafax, acționarii Nuclearelectrica au votat vineri, la a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare publicarea Raportului emis de către Corpul de Control al Prim-ministrului, că urmare a acțiunii de control efectuate la Societatea Națională Nuclearelectrica SA în perioada 15 octombrie 2025 – 20 martie 2026.

La vot au participat acționari reprezentând 93% din capitalul social, după ce statul român, acționarul majoritar cu 82,49%, a absentat de la prima convocare.

În raport, Corpul de control recomandă Ministerului Energiei să verifice legalitatea și oportunitatea asocierii Nuclearelectrica cu NPG, inclusiv respectarea regulilor europene și naționale privind intervenția statului în economie.

De asemenea, recomandă analizarea eventualei răspunderi a persoanelor implicate în negocierea și aprobarea acordurilor, având în vedere modul în care au fost împărțite riscurile între acționari și operațiunile privind amplasamentul de la Doicești.

Raportul mai recomandă verificarea legalității modificărilor aduse competențelor companiei de proiect și a modului în care reprezentanții Nuclearelectrica au supravegheat tranzacțiile. Corpul de Control atrage atenția asupra unor achiziții de lucrări și servicii realizate într-un cadru considerat netransparent și necompetitiv și asupra refacturării unor costuri care au contribuit la prețul plătit pentru amplasamentul de la Doicești.

Recomandările adresate Nuclearelectrica

Corpul de Control recomandă evaluarea costurilor refacturate de NPG către compania de proiect RPN și analizarea posibilității de a cere în instanță anularea Acordului de refacturare, pe motiv că acesta nu ar fi parcurs circuitul de aprobare prevăzut în actul constitutiv.

De asemenea, recomandă ca Nuclearelectrica să instituie un sistem mai riguros de monitorizare a cheltuielilor RPN, în condițiile în care compania de proiect este finanțată prin împrumuturi acordate de Nuclearelectrica, fără ca implicarea financiară a asociatului privat să fie identificată nici pentru achiziția terenului, deși aceasta era prevăzută în Acordul investitorilor.

Raportul urmează să fie transmis premierului, Ministerului Energiei și Nuclearelectrica, pentru informare, analiză și valorificare, iar în extras, Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În iulie, Corpul de control al prim-ministrului a constatat că proiectul prin care România vrea să construiască la Doicești prima centrală cu reactoare modulare mici (SMR) este întârziat cu 20 de luni, iar costurile au crescut cu aproximativ 3,8 miliarde de dolari, până la 6,5 miliarde de dolari.

Raportul a ridicat, de asemenea, semne de întrebare cu privire la mai multe decizii luate în dezvoltarea proiectului.

Printre explicațiile oferite de Nuclearelectrica s-au numărat timpul necesar aprobărilor, negocierilor, finanțării și studiilor. Corpul de control notează însă că o parte dintre aceste probleme puteau fi anticipate.

Ulterior, Nuclearelectrica a respins acuzațiile, afirmând că terenul de la Doicești a fost confirmat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, iar asocierea cu NPG a urmat strict legea.

Conducerea executivă a SNN precizează că etapele proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR) nu au făcut obiectul unei aprobări individuale în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), ci au fost incluse în Strategia de Implementare a Proiectului SMR Doicești, aprobată prin HAGOA nr. 8/22.09.2022.