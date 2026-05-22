Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Focșani că proiectul reactoarelor de la Doicești are niște probleme serioase și că nu se pune problema afectării parteneriatului strategic cu SUA.

Referitor la controversa proiectului reactoarelor de la Doicești, șeful guvernului a spus că sunt trei planuri amestecate în aceste zile: planul parteneriatului strategic cu SUA, transferul de tehnologie modernă în România și planul proiectului respectiv.

„Nu se pune problema ca în domeniul parteneriatului cu SUA sau în domeniul planului strategic să avem energie ieftină în România, cineva să nu susțină acest lucru. Eu și PNL susținem aceste planuri, de a avea energie ieftină și în România. Or, legat de acest proiect de la Doicești, el are niște probleme pe care nu le putem nega și timpul va confirma dacă ceea ce am spus este real sau nu”, a mai precizat Ilie Bolojan.

Totodată, premierul Bolojan a declarat că situația de interimat a Guvernului pe care îl conduce nu este un lucru fericit pentru țară, întrucât activitățile curente sunt încetinite.

„În termeni reali, cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine. Nu trebuie să ascundem faptul că această acțiune pe care a generat-o iresponsabil PSD, cu surle și trâmbițe, a provocat o demobilizare a aparatului guvernamental. Acest guvern nu poate să dea ordonanțe, nu poate să rezolve anumite lucruri. În domeniul îndeplinirii jaloanelor, echipele tehnice negociază, dar nu putem emite ordonanțe pentru a bifa jaloanele. Eventualele modificări pe care le pot face parlamentarii nu trebuie să denatureze acordul cu Comisia Europeană, pentru ca, după ce ai o lege nouă, aceasta să nu fie acceptată și considerată ca jalon neîndeplinit. Cu cât se găsește o formulă mai repede, cu atât va exista o predictibilitate pentru ceea ce va veni. Indiferent de ce guvern va veni, România are nevoie de o guvernare care păstrează echilibrele financiare. Avem niște angajamente pe buget, trebuie să facem reforme pentru a ne încasa fondurile europene. Cele 9 legi care trebuie să apară, dacă nu sunt aprobate, pot duce la pierderea a 7,5 miliarde de euro”, a spus premierul Ilie Bolojan.







