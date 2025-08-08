search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Stăm sau nu dezbrăcați în fața copiilor? Până la ce vârsta e normal să ne vadă goi. Sfatul psihologilor

0
0
Publicat:

Cum gestionăm expunerea corporală în relația cu copilul? Psihologii vorbesc despre imagine de sine, limite sănătoase și sensibilitatea etapelor de dezvoltare ale acestuia. În primii ani, corpul părintelui devine reper și sursă de învățare pentru cel mic, iar gesturile aparent banale, precum baia sau schimbatul hainelor, pot modela relația copilului cu propriul corp. Cu timpul, apare nevoia de intimitate, autonomie și de reguli clare, construite cu respect și prezență.

pisicină, colac verde, ocelari soare, fetiță, apă
Sursă foto: Shutterstock

„Ca psiholog clinician și mamă a doi copii, am observat că discuțiile despre nuditate în familie trezesc emoții puternice și discuții aprinse, de la rușine, la îngrijorare, până la relaxare totală. În primii ani de viață, corpul părinților este pentru copil o referință și o sursă de curiozitate firească. O nuditate neutră din partea părinților, lipsită de conotații sexuale, poate contribui la formarea unei imagini corporale sănătoase, la acceptarea diversității fizice și la normalizarea unor procese naturale, precum baia sau îmbrăcarea”, explică, pentru Adevărul, Ana Postelnicu, psiholog clinician.

„Nuditatea în sine nu este o problemă”

Conform spuselor sale, înainte de vârsta de aproximativ 4–5 ani, nuditatea nesexualizată (și cu părțile intime acoperite) în casă este adesea considerată acceptabilă și chiar benefică pentru copil, pentru a înțelege natura nonsexuală a corpului și a-și dezvolta o imagine sănătoasă despre sine. „Pe măsură ce copilul crește, începe să apară nevoia de intimitate, copilul să nu se mai simtă confortabil să stea dezbrăcat în fața părinților, iar părinții sunt sfătuiți să respecte această nevoie. Nuditatea obișnuită (de ex., în timpul băii) poate transmite un mesaj pozitiv despre corp și diversitate corporală, atâta vreme cât nu este asociată cu conotații sexuale. Sunt și părinți care aleg să facă baie împreună cu copilul, însă aici am rezerve foarte mari dacă acest lucru este benefic sau nu, cu atât mai mult dacă este părintele de sex opus”, spune psihologul.

De altfel, ea atrage atenția asupra faptului că este important să rămânem echilibrați față de acest subiect, să fim relaxați în fața copiilor atunci când contextul o permite, dar să fim atenți la mesajele pe care le transmitem. „Nuditatea în sine nu este o problemă; lipsa dialogului despre corp, intimitate și limite este cea care poate crea dificultăți mai târziu. Sunt specialiști care spun că atâta timp cât copilul nu are o reacție puternică față de nuditate, e în regulă pentru copil. Eu aș spune că și blocajul, când copilul nu zice absolut nimic, este tot o reacție puternică. Așadar, să nu îi expunem de dragul expunerii, ci mereu să verificăm dacă ei au o nevoie reală să fie expuși la nuditate. Relația cu propriul corp se dezvoltă în multe feluri, iar nuditatea e doar o parte”, declară Ana Postelnicu.

Și pentru că este vară, adaugă psihologul, aș sfătui părinții să nu lase copiii dezbrăcați la plajă, indiferent de vârsta lor.

„Cred că nu este vorba despre a decide dacă «avem voie» sau «nu avem voie» să fim dezbrăcați în fața copiilor, ci despre a fi conștienți de etapa de dezvoltare în care se află copilul, de valorile pe care vrem să i le transmitem și de modul în care îi respectăm nevoile emoționale. Informarea, respectul reciproc și prezența în relația cu copilul sunt cele mai bune repere pentru a lua decizii sănătoase în acest sens”, continuă aceasta.

Citește și: Cum s-a transformat visul unui asistent social în hrană pentru sute de mii de români

Ce spun și alți experți de pe mapamond

Un articol recent publicat în HuffPost oferă o perspectivă complementară: nuditatea accidentală sau ocazională în familie nu este o problemă atâta timp cât este gestionată cu naturalețe și fără conotații sexuale.

„Când nuditatea este tratată într-un mod relaxat și firesc acasă, acest lucru poate ajuta copiii să dezvolte o relație sănătoasă, lipsită de rușine, cu propriul corp”, explică psihologul Kanchi Wijesekera pentru HuffPost.

Tot ea subliniază că normele familiei privind intimitatea evoluează natural odată cu vârsta copilului: de la curiozitate și deschidere în primii ani, la nevoia de autonomie și spațiu personal începând cu vârsta preșcolară.

Psihologul Reena Patel susține, la rândul ei, că în jurul vârstei de 4 ani este recomandabil ca părinții să înceapă să se acopere în prezența copilului. Totul ține de preferințele familiei, dar și de maturitatea copilului.

Semnalele pe care nu trebuie să le ignori

Psihologul american Adolph Brown recomandă părinților să fie atenți la reacțiile copiilor:

„Dacă sunt dezgustați, țipă «stânjenitor» de jenă sau fug, aveți deja răspunsul. Pe de altă parte, dacă își fac în continuare sandwich-ul cu unt de arahide și gem ca și cum nimic nu s-a întâmplat, înseamnă că se simt confortabil cu nuditatea.”

Chiar și lipsa unei reacții poate transmite un disconfort interior, așa cum a menționat și Ana Postelnicu. De aceea, specialiștii recomandă dialog, empatie și respectarea limitelor de ambele părți.

Fără rușine, dar cu reguli clare despre consimțământ

Un punct esențial în ambele perspective este educația timpurie despre intimitate și consimțământ. Copilul trebuie să înțeleagă ce este potrivit, cui i se permite să vadă corpul său și ce înseamnă atingerea sigură.

„Este esențial ca cei mici să învețe să-și protejeze propriul corp și să recunoască ce înseamnă un contact sigur”, atrage atenția Adolph Brown. De asemenea, el recomandă evitarea oricăror comentarii negative despre propriul corp în prezența copiilor:

„Copiii vor învăța totuși aprecierea diversității formelor și dimensiunilor în funcție de modul în care adulții se acceptă pe ei înșiși sau își exprimă iubirea de sine.”

Nu e despre «avem voie» sau «nu avem voie», ci despre respect și context

Fie că este vorba despre o întâmplare accidentală sau despre o normă de familie, nuditatea în fața copilului trebuie gândită în context: vârsta copilului, reacțiile lui, valorile familiei, dar și mesajele pe care vrem să le transmitem despre corp, rușine și intimitate.

„Dacă te simți vreodată nesigur(ă), ai încredere în instinctul tău și fii atent(ă) la reacțiile copilului tău. Copiii sunt destul de buni în a transmite când sunt pregătiți pentru mai multă intimitate”, conchide Kanchi Wijesekera.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
digi24.ro
image
Unde se află cele șase plaje „Blue Flag” din România, cu nisip fin, apă curată și servicii mai bune
stirileprotv.ro
image
Nu este o GLUMĂ! Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru câteva minute
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
În cât timp vrea Guvernul să îi lase pe români să își ia pensiile private. "Poate nu mai apuci"
observatornews.ro
image
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
playtech.ro
image
„Ținutul Jaguarului Alb” există! Descoperirea uimitoare făcută de arheologi care schimbă tot ce se știa despre mayași
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Noul an şcolar 2025-2026 începe mai devreme! Anunţul făcut de ministerul Educaţiei
romaniatv.net
image
Pensie mai mică cu 10% pentru bolnavi. Pensionarii pacienți plătesc CASS
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025, iar un nativ începe o nouă poveste de iubire
click.ro
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
Baia de sânge de la Melbourne jpeg
Baia de sânge de la Melbourne
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
image
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025, iar un nativ începe o nouă poveste de iubire

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?