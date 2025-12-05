Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Cum își construiesc oamenii propria cale spirituală și ce capcane trebuie evitate

0
0
Publicat:

Deepak Chopra, unul dintre cei mai celebri autori ai zilelor noastre şi un promotor al medicinei alternative, atrage atenția că tot mai mulți oameni aleg să urmeze un drum spiritual pe cont propriu, mai degrabă decât să se identifice cu o instituție religioasă, declarându-se „spirituali, nu religioși”. În același timp, psihologii subliniază că spiritualitatea aduce beneficii reale (reglarea emoțiilor, reducerea stresului și dezvoltarea conștiinței de sine) dar poate implica și riscuri, cum sunt practicile neintegrate sau pseudo-ghidajul.

șamani, tobe, tineri
Sursă foto: Pixabay

„Multe dintre dezbaterile recente despre sens, credință și identitate arată o migrare clară a discursului dinspre instituțional către interior. Deepak Chopra readuce în discuție, un crez care definește o parte tot mai vizibilă a societății. Totuși, în spatele formulei aparent simple (Sunt spiritual, nu religios) se ascunde o schimbare majoră de paradigmă. Oamenii nu renunță la sens, transcendență sau credință, ci la mediul instituțional care le livra tradițional aceste experiențe. A fi spiritual, astăzi, nu descrie o apartenență confesională, ci o orientare existențială centrată pe interior, fluidă, sincretică și autonomă”, explică pentru „Adevărul” psihologul clinician și psihoterapeutul Geta Udrea.

De la apartenență la experiență

În opinia sa, a fi spiritual înseamnă, înainte de orice, „a recunoaște că dimensiunea profundă a umanului depășește ceea ce este vizibil, măsurabil sau material, fără ca această depășire să presupună în mod obligatoriu acceptarea unei dogme sau afilierea la o religie instituționalizată”.

Mai precis, persoana spirituală caută răspunsuri privind propriul scop existențial, dar nu așteaptă ca acesta să îi fie „livrat” complet de o autoritate externă. „În schimb, acordă un rol central introspecției, autoreglării emoționale, experienței somatice și conștiinței de sine. Spiritualitatea nu neagă credința, ea reformulează sursa adevărului: din adevăr revelat în adevăr descoperit”, lămurește psihoterapeutul.

Această orientare este în mod natural experiențială, fluidă și personală, continuă ea. „Pentru omul spiritual, sacrul poate fi trăit prin liniște, contemplație, comunicarea cu natura, experiența artistică sau momentele de transcendere a egoului. Spre deosebire de religie, spiritualitatea nu impune un limbaj unic și nu impune un ritual standard. Este o căutare deschisă, în care individul își construiește propriul set de practici, simboluri și sensuri, adesea sincretic, combinând elemente din psihologie, filosofie, practici orientale sau tradiții simbolice”, mai spune specialista.

Din perspectivă psihologică și socială, spiritualitatea oferă beneficii funcționale. Conform spuselor sale, ajută la reducerea anxietății existențiale, prin cultivarea unui sens personal, dezvoltarea unei relații mai bune cu sine, prin introspecție și autoreglare, toleranță și deschidere cognitivă, pentru că sacralitatea este percepută ca experiență, nu ca graniță identitară; reziliență, întrucât individul învață să își gestioneze emoțiile, reacțiile somatice și momentele de criză, fără a depinde exclusiv de un cadru extern; și la o stare de bine și diminuarea efectelor stresului, prin normalizarea practicilor contemplative.

„O particularitate esențială este că spiritualitatea repune corpul în ecuația sacrului: omul spiritual nu doar „crede”, ci „simte”. Astfel, experiențele somatice sau emotive( lacrimi, liniște, frison, sentimentul de apartenență la un „întreg”) sunt percepute ca vectori de sens. Sensul spiritual este internalizat, iar validarea experienței devine subiectivă, dar nu arbitrară, ci dependentă de autenticitatea trăirii”, adaugă Geta Udrea.

Libertate și responsabilitate

La ora actuală, „spiritualitatea contemporană este interpretată ca un cadru de dezvoltare personală orientat spre conectare, sens, conștiință și transcendere a sinelui imediat”. În plan social, aceasta este înțeleasă ca o alternativă la identitatea religioasă moștenită, oferind libertatea combinării unor practici care produc reglare, apartenență sau liniște, mai spune ea.

„Spre deosebire de religie, spiritualitatea este percepută ca mai puțin rigidă și, pentru mulți, mai onestă emoțional, tocmai pentru că nu cere adeziunea la un set complet de reguli înainte de a produce trăire. În religie, ritualul este condiție a apartenenței; în spiritualitate, ritualul este condiție a experienței. Prin urmare, oamenii se raportează la spiritualitate ca la un exercițiu de libertate interioară, nu ca la un contract de conformare doctrinară”, continuă psihoterapeutul.

Motivul pentru care, astăzi, tot mai mulți oameni aleg spiritualitatea, nu religia, constă în schimbarea raportului cu autoritatea, crede Geta Udrea. „Noile generații (educate într-un spațiu pluralist, digital și globalizat) tind să respingă ierarhiile centralizate asupra credinței, fără a respinge nevoia de sens. Omul de astăzi își negociază identitatea, iar identitatea confesională transmisă devine incompatibilă cu autonomia de a-ți construi un parcurs propriu”, explică ea.

Pe de altă parte, există o transformare clară în modul în care oamenii percep legitimarea sacrului. „Instituțiile religioase funcționează pe un model al certitudinii: texte fixe, interpretări canonice, ritualuri standardizate. Spiritualitatea, însă, funcționează pe un model al explorării, al întrebării, nu al răspunsului final. Oamenii se îndreaptă către spiritualitate pentru că le permite să îmbine: mindfulness, știință, terapie, corp, natură și emoție, fără a li se spune că un drum greșit presupune excludere, vină sau dogmă”, susține aceasta.

Citește și: Unde se termină dezvoltarea personală și începe narcisismul spiritual

Totodată, în opinia sa, spiritualitatea nu mai este percepută ca o disciplină de tip „templu duminical”, ci ca o practică continuă, integrată în viața cotidiană: în pauza de prânz, înainte de somn, în sesiuni audio, în journaling, în tehnici de respirație la stres. „Astăzi, oamenii caută transformare, nu apartenență formală. Religia le cere apartenență; spiritualitatea le promite experiență, resurse și efect imediat.”

Un alt factor, completează Geta Udrea, este dezvoltarea pieței wellness și a micro-comunităților elective. „Indiferent dacă ritualul este offline sau prin conținut ghidat audio, individul îl poate accesa, adapta, repeta sau abandona după nevoie. Această flexibilitate oferă autonomie, dar și un sentiment subtil de control asupra propriei experiențe de credință, care lipsește uneori în religia centralizată”.

Ierarhia sacrului s-a pulverizat în mii de lumi interioare, este de părere psihoterapeutul. „Oamenii spirituali de astăzi nu vor o absență a sacrului, ci un sacru ne-controlat, ne-monopolizat și ne-intermediat total de cler. Ei vor intimitate cu sensul. Vor un Dumnezeu-trăire, nu doar un Dumnezeu-concept. Vor experiență, nu validare instituțională. Totodată, se observă că această alegere vine la pachet cu o responsabilizare psihologică: omul spiritual renunță la certitudinea absolută promisă de instituție, dar adoptă un parcurs de auto-disciplinare interioară. Nu i se cere să creadă fără să simtă, i se cere să simtă ca să creadă”, mai spune Geta Udrea.

Diferența esențială între spirtiualitate și religie, crede psihoterapeutul, este locusul autorității. „În religie, sensul este mediat: prin text sacru, interpret religios și ritual colectiv normat. În spiritualitate, sensul este nemediat, personal, somatic („simțit”), nu „predat”. Religia operează prin credința într-un adevăr revelat; spiritualitatea, prin credința într-un adevăr descoperit. Emoția spirituală vine din introspecție, prezență corporală și trăire a momentului, nu din conformarea la un canon”, susține specialista.

Acest tip de spiritualitate personalizată se vede în viața de zi cu zi în gesturi mici, repetitive, ritualizate, dar descentrate de instituții, continuă ea, cum sunt, de pildă sesiunile de meditație ghidată audio, la începutul zilei, în loc de rugăciune standardizată; exercițiile de respirație , ca formă de reglare emoțională trăită ca experiență sacră; practicile somatice precum scanarea corpului, journaling introspectiv sau mișcare conștientă; crearea unor „altare” personale cu lumânări sau simboluri culturale mixte ori participarea la evenimente de tip sound healing sau retrageri experiențiale, în loc de servicii religioase fixe.

„Aceste practici nu înlocuiesc religia în funcția ei ontologică absolută, dar o pot substitui funcțional în zona accesibilă individului: reglarea anxietății, cultivarea prezenței, sentimentul de transcendere a egoului. Ele completează dimensiunea spirituală printr-un limbaj somatic, unde corpul devine templu, iar senzația - revelație personală. Mulți oameni le percep ca o „cale mai sinceră” spre sacru, pentru că produc efect imediat, măsurabil subiectiv, fără acceptarea prealabilă a dogmei”, continuă Geta Udrea.

Riscurile spiritualității fără ghidaj

Ea spune și că spiritualitatea de azi este anti-ierarhică. „Individul este și discipol, și preot, și exeget. Nu există penitență colectivă, ci igienă interioară; nu există canon liturgic, ci playlist spiritual. Această autonomie contrastează puternic cu modelul religios centralizat, unde instituția validează credința și experiența. Acum, validarea vine din interior, sau din micro-comunități elective, auto-organizate”, susține aceasta.

Citește și: Intuiția, vocea calmă care vine din tine. Cum o deosebești de frici și gânduri: „Ea nu explică, nu cere dovezi. Doar știe”

În tot acest timp, nevoia de apartenență nu dispare, dar se transformă din apartenență moștenită în una alesă. „Comunitățile spirituale sunt temporare (workshopuri, cercuri de respirație, retreaturi), hibride (etichetate psihologic sau wellness, nu confesional), descentralizate, adesea online. Oamenii caută conexiune, dar resping controlul identitar. Prieteniile se leagă în jurul unor practici comune, nu al unor dogme comune”, este de părere psihoterapeutul.

De altfel, semnalează că autonomia fără busolă poate genera derivă spirituală (consum compulsiv de practici fără integrare), pseudo-profesori sau conținut nefiltrat, iluzia autosuficienței, evitarea disconfortului real sub pretextul „vibrațiilor pozitive”.

Lipsa unui cadru etic ferm (prezent în multe religii prin reguli clare) poate lăsa loc relativismului moral sau comercializării sacrului”, atrage atenția Geta Udrea.

Spiritualitatea digitală și transformarea culturală

Conform declarațiilor sale, chiar și ritualurile în format digital pot oferi experiențe spiritual autentice, în măsura în care produc prezență reală, emoție, sens și transformare, chiar dacă mediul este virtual. „Aplicațiile de mindfulness, cercurile online sau sesiunile live de respirație pot crea stări de co-reglare și transcendență colectivă, comparabile funcțional cu ritualul religios. Autenticitatea nu depinde de infrastructură, ci de calitatea trăirii și de integrarea ei în viața concretă. „Spiritual, nu religios” nu este o modă, ci o mutație culturală: de la sacru externalizat la sacru internalizat; de la identitate transmisă la identitate construită; de la altar comun la practică personală. Această schimbare reflectă un nou contract social cu divinul (sau cu ideea de divin) în care omul nu respinge credința, ci redesign-ul ei instituțional, preferând o cale proprie, directă, trăită în corp, psihic și, tot mai des, în spațiul digital”, mai zice ea.

Altfel spus, vorbim despre o spiritualitate a libertății, dar și a responsabilității personale. „Fără dogmă, dar nu fără sens; fără instituție, dar nu fără sacru”, conchide Geta Udrea.

Spiritualitate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv
stirileprotv.ro
image
Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe
gandul.ro
image
Horoscop 5 decembrie 2025: O zi intensă cu vești care răstoarnă planuri
mediafax.ro
image
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României Betano. Toate calculele
fanatik.ro
image
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Ce se mai fură din supermarketuri. Un constănțean a jefuit zilnic, timp de o lună, magazinul "preferat"
observatornews.ro
image
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
„Comfort” sau „confort”: care este forma corectă în limba română, mulți scriu ca în engleză
playtech.ro
image
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde meteorologii anunță nu mai puțin de 20 de zile cu ninsoare, în luna decembrie
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Ionel Ganea nu mai e om, la 6 luni după ce și-a pierdut băiețelul. Dezvăluirea care sfâșie inimile tuturor. Marius Șumudică: „Vorbea și plângea…”
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Prime de Crăciun de până la 1.000 de lei. Ce alte beneficii vor primi angajații
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
click.ro
image
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
click.ro
image
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!”
click.ro
Kate Middleton și Prințul Harry foto profimedia jpg
Mezinul regal Harry nu se dezminte. Iarăși a găsit momentul să atragă atenția, când familia lui găzduia marele banchet
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Cum să reduci stresul și conflictele din familie printr-un simplu gest
familie foto Shutterstock jpg
Dezvoltare personală
Pașii pentru a ne construi stima de sine. Ce poți face azi pentru tine. „Este o arhitectură interioară fragilă, întreținută prin obiceiuri mici"
oglinda pixabay jpg
Spiritualitate
Frica de singurătate ne face să ne coborâm standardele în relații. Ce acceptăm, de fapt, și ce pierdem cu adevărat
happy valentines day 1979272 1280 jpg
Consiliere
Avertismentul unui medic psihiatru: „Când îi pui copilului întrebarea – Ai consumat ceva? – se închide și nu mai poartă un dialog cu tine”
parintii adolescentilor, fata in fata cu specialisti din sanatate, educatie si mai foto alina mitran (13) jpg
Dezvoltare personală
Când viața devine un to-do list. Cum ajungi să te epuizezi urmărind „autoperfecționarea”
oboseală foto Shutterstock jpg
Mindset
Cercetătorii avertizează: mâncarea pro-inflamatoare îți îmbătrânește creierul
dieta, foto shutterstock jpg
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

De ce Ucraina trebuie să mizeze în primul rând pe propria forță militară și să vizeze modelul Israel - analiză Foreign Policy
Razboi în Ucraina - soldat ucrainean manevrează o dronă FOTO AFP
Europa 02:50
Moda și luxul în 2026: doar brandurile agile vor supraviețui într-o lume volatilă
Prezentare de modă Moschino (FOTO HEPTA) jpeg
Economie 02:21
Video Cărți de pus sub brad pentru cei mici și cei mari. Ce noutăți au pregătit editurile pentru Târgul de Carte Gaudeamus
Targ Gaudeamus FOTO Adevărul Ana Maxim jpg
Societate 01:36
Analiză Când se va produce prima scădere a dobânzilor. Consilierul premierului Bolojan: „Totul depinde de inflație”
ID297331 INQUAM Photos Malina Norocea jpg
Economie 01:00
S-a deschis cel mai înalt hotel din lume. Nu fusese planificat să atingă această înălțime
ciel tower2/FOTO:X
În lume 00:10
5 decembrie: Ziua în care a murit fostul suveran al României, Regele Mihai I, la vârsta de 96 de ani
Regele Mihai (© Wikimedia Commons)
Istoria zilei 00:01
Deciziile luate de Donald Trump în legătură cu Orientului Mijlociu au arătat că stilul tranzacțional al președintelui SUA este potrivit pentru regiune
Donald Trump FOTO Profimedia
În lume 04 dec. 2025
Averea ultra-bogaților depășește un nou record istoric. Alți 196 de noi miliardari în 2025
avere bani bogati 1200x900 jpg
Magazin
Culoarea anului 2026, anunțată de Institutul Pantone. Ce simbolizează „Cloud Dancer”
Pantone Color Institute jpeg
Magazin
Exclusiv Otokar vrea să schimbe partenerul pentru blindatele Armatei Române, după scandalul legat de acționarul rus
Radu Miruta razand FOTO Adevarul
Evenimente
Maşină de poliţie, avariată într-o încăierare între fraţi, în Mureș. Luptători SAS şi jandarmi mobilizați pentru aplanarea conflictului
masina de politie jpeg
Târgu-Mureş