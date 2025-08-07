search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
Video Sunday Rose, fiica lui Nicole Kidman, rupe tiparele vedetelor de la Hollywood: „Regulile mari” care i-au schimbat viața

Publicat:

Într-o lume în care celebritatea vine adesea cu libertăți nelimitate, Nicole Kidman și Keith Urban rescriu regulile — la propriu. Celebrul cuplu impune două reguli esențiale fiicelor Sunday Rose și Faith Margaret, în cazul în care acestea aleg să pășească în universul glamour-ului care le-a consacrat părinții.

Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, nu doar că recunoaște existența acestor restricții, ci le numește cu sinceritate „reguli mari”. Într-un interviu recent acordat revistei Nylon,  adolescenta vorbește deschis despre copilăria trăită sub lumina reflectoarelor, dar și în umbra unor limite stricte menite să o protejeze.

Dincolo de podiumuri și blitzuri, povestea familiei Kidman-Urban nu este despre reguli rigide, ci despre dragoste, responsabilitate și un echilibru rar între celebritate și normalitate. Iar „regulile mari” par să fi devenit, de fapt, cele mai frumoase lecții de viață.

În acest articol, vom explora ce reguli au fost stabilite, cum le percep Sunday Rose și Faith Margaret și ce învățături prețioase au extras din ele, într-o poveste despre echilibru între celebritate și normalitate.

Colaj imagini cu Sunday Rose Kidman înainte când era blondă și apoi vopsită Colaj YouTube&Instagram
Sunday Rose fiica lui Nicole Kidman și Keith Urban: celebritate cu reguli Colaj YouTube&Instagram

„La început le uram. Dar acum sunt recunoscătoare pentru ele”

„Prima regulă era să nu mă implic în industria modei până la 16 ani. A doua – școala trebuie să fie mereu pe primul loc. La început le uram, sincer. Dar acum sunt recunoscătoare pentru ele. M-au ajutat să rămân cu picioarele pe pământ și cu mintea limpede”, a declarat Sunday, cu o maturitate care trădează influența unei educații atent calibrate.

Aspirațiile în modă ale fiicei lui Nicole Kidman nu sunt simple capricii adolescentine. Într-o industrie dominată de opinii, presiuni și perfecționism, tânăra mărturisește că lecția esențială pe care a învățat-o până acum este să rămână prezentă și recunoscătoare: „Moda este profund subiectivă. Toată lumea are ceva de spus. Eu am învățat să mă bucur de fiecare oportunitate, să mă focusez pe ceea ce pot îmbunătăți la mine și să nu pierd niciodată din vedere motivul pentru care am început acest drum”.

Sunday Rose își conturează viitorul cu disciplină și visuri cinematografice

În timp ce multe adolescente cresc sub impulsul momentului, Sunday Rose — fiica celebrului cuplu Nicole Kidman și Keith Urban — pare să urmeze cu fidelitate „regula de aur” impusă de părinți: educația înainte de orice.

În interviul acordat revistei Nylon, tânăra de 17 ani a vorbit și despre planurile sale de viitor și pasiunea timpurie pentru lumea filmului. „Am mai multe interese pe care mi-ar plăcea să le explorez la facultate. Încă de la cinci ani, visul meu a fost să fac filme. Așa că sper ca în curând să pot studia regia sau producția cinematografică”, a declarat Rose, demonstrând că ambiția artistică merge mână în mână cu disciplina bine așezată în familie.

Nicole Kidman alături de fiica ei Sunday Rose Foto YouTube
Nicole Kidman și fiica ei Sunday Rose care îi calcă pe urme Foto YouTube

Schimbarea de look și drumul către cinema al Sunday Rose Kidman, între educație și pasiune

De altfel, Rose nu a trecut neobservată anul acesta nici pe scena publică. De Paște, pe 20 aprilie, familia Kidman-Urban a distribuit o fotografie care a făcut valuri în social media. În imagine, Sunday Rose apărea cu un look complet transformat: renunțase la nuanța sa caracteristică de blond căpșună (blond cu reflexe roșcate delicate), optând pentru o culoare de păr mult mai închisă — un detaliu care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit valuri de aprecieri online.

Fie că își definește stilul, fie că își conturează drumul academic, Sunday Rose dovedește că maturizarea în lumina reflectoarelor se poate face cu eleganță, echilibru și o viziune clară asupra viitorului.

