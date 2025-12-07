Familia care conduce de peste 20 de ani o primărie din județul Botoșani: după tată și mamă, fiica preia acum frâiele

Fiica unui fost primar cercetat de DNA pentru luare de mită, Andreea-Cristina Alecu Gireadă, a câștigat alegerile locale și devine noul primar al comunei Mihai Eminescu, continuând astfel dominația familiei asupra administrației locale.

Andreea-Cristina Alecu Gireadă (PSD) a obținut 1.330 de voturi, adică 41,5% din total, învingând principalii săi contracandidați.

Comuna Mihai Eminescu s-a numărat printre cele 12 unități administrativ-teritoriale din țară care au organizat alegeri parțiale. Verginel Gireadă, fostul primar, și-a dat demisia în octombrie, în contextul unei anchete DNA pentru luare de mită, potrivit Monitorul de Botoșani.

Familia Gireadă deține frâiele comunei din 2004, potrivit sursei citate. Verginel Gireadă a condus Primăria în mai multe mandate între 2004 și 2012, revenind în funcție după alegerile din 2020. Între 2012 și 2016, cât Verginel Gireadă a fost deputat PNL de Botoșani, funcția de primar a fost ocupată de soția sa, Aneta Gireadă.

În 2020, Verginel Gireadă a revenit la Primărie din partea PNL, iar în 2024 a trecut la PSD, obținând un nou mandat înainte de demisie.

„Sunt profund recunoscătoare pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și vă mulțumesc din suflet. Am format o echipă unită și puternică împreună cu locuitorii comunei și am demonstrat că ne dorim același lucru – continuarea dezvoltării comunei Mihai Eminescu! Îi apreciez pe toți alegătorii- pe fiecare dintre cei care au ieșit la vot! Vă garantez că voi fi un primar deschis la dialog și aproape de toți locuitorii comunei! Vă mulțumesc!”, a declarat Andreea-Cristina Alecu Gireadă.

Astfel, după aproape două decenii de conducere a tatălui și a mamei, fiica familiei Gireadă preia acum frâiele Primăriei Mihai Eminescu.