Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
În ce sectoare a câștigat Ciucu alegerile și ce cartiere a cucerit Anca Alexandrescu

Candidatul PNL Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile pentru Primăria Capitalei în 5 din cele 6 sectoare ale Bucureștiului, după numărarea a peste 99% din voturi. Liberalul se situează la un scor de peste 36%, având un avans de circa 81.000 de voturi față de ocupanta locului al doilea, Anca Alexandrescu, susținută de AUR, aflată la aproximativ 22%. Pe locul al treilea se află candidatul PSD, Daniel Băluță, cu puțin peste 20%. El este și candidatul care a obținut majoritatea voturilor în sectorul 4, unde este primar.

Dintre cele cinci sectoare în care s-a impus, Ciprian Ciucu a obținut cel mai mare scor în sectorul pe care-l conduce, 6, unde a luat peste 50% din voturi. Singurul sector în care Ciucu nu se află pe primul loc este Sectorul 4, unde Daniel Băluță s-a impus cu un avans de 289 de voturi.

Sectorul 5 a reprezentat una dintre cele mai disputate confruntări electorale. Aici, Anca Alexandrescu condusese pe parcursul serii, însă centralizarea finală a arătat o victorie a lui Ciucu, la o diferență foarte mică — aproximativ 480 de voturi. În analiza pe cartiere, Anca Alexandrescu a dominat în zone precum Giulești-Sârbi, Colentina și anumite secțiuni ale Pantelimonului.

Rezultatele pe sectoare

Sectorul 1 – 166 secții

  • Ciprian Ciucu (PNL) – 31.942 voturi (40,29%)
  • Anca Alexandrescu (Dreptate pentru București) – 15.130 voturi (19,09%)
  • Daniel Băluță (PSD) – 14.775 voturi (18,64%)
  • Cătălin Drulă (USR) – 12.152 voturi (15,33%)
  • Ana Ciceală (SENS) – 4.185 voturi (5,28%)

Sectorul 2 – 202 secții

  • Ciprian Ciucu (PNL) – 32.756 voturi (33,29%)
  • Anca Alexandrescu – 22.113 voturi (22,47%)
  • Daniel Băluță – 20.851 voturi (21,19%)
  • Cătălin Drulă – 15.085 voturi (15,33%)
  • Ana Ciceală – 5.906 voturi (6%)

Sectorul 3 – 294 secții

  • Ciprian Ciucu (PNL) – 39.081 voturi (32,5%)
  • Anca Alexandrescu – 26.315 voturi (21,88%)
  • Daniel Băluță – 23.523 voturi (19,56%)
  • Cătălin Drulă – 20.166 voturi (16,77%)
  • Ana Ciceală – 8.920 voturi (7,42%)

Sectorul 4 – 189 secții

  • Daniel Băluță – 26.215 voturi (27,58%)
  • Ciprian Ciucu (PNL) – 25.926 voturi (27,28%)
  • Anca Alexandrescu – 21.833 voturi (22,97%)
  • Cătălin Drulă – 13.872 voturi (14,59%)
  • Ana Ciceală – 5.527 voturi (5,81%)

Sectorul 5 – 198 secții

  • Ciprian Ciucu (PNL) – 20.477 voturi (28,96%)
  • Anca Alexandrescu – 20.394 voturi (28,84%)
  • Daniel Băluță – 16.585 voturi (23,45%)
  • Cătălin Drulă – 8.080 voturi (11,43%)
  • Ana Ciceală – 3.727 voturi (5,27%)

Sectorul 6 – 240 secții

  • Ciprian Ciucu (PNL) – 61.289 voturi (50,65%)
  • Anca Alexandrescu – 22.508 voturi (18,6%)
  • Daniel Băluță – 17.922 voturi (14,81%)
  • Cătălin Drulă – 11.917 voturi (9,85%)
  • Ana Ciceală – 5.916 voturi (4,89%)

Cu peste 99% dintre procesele-verbale centralizate (1287 din 1289), Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei, cu 211.357 de voturi (36,18%). Pe locul al doilea se situează candidata AUR Anca-Nicoleta Alexandrescu, cu 128.148 de voturi (21,94%), urmată de Daniel Băluță (PSD), care adună 119.738 de voturi (20,50%). Cătălin Drulă (USR) obține 81.198 voturi (13,90%), iar Ana-Maria Ciceală (SENS) se menține pe locul cinci, cu 34.155 de voturi (5,85%).

