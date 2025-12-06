Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Greșelile făcute de părinți care îi împiedică pe copii să devină adulți responsabili

0
0
Publicat:

Parentingul joacă un rol esențial în modul în care un copil învață să-și gestioneze emoțiile și să relaționeze cu ceilalți. Copiii crescuți în familii disfuncționale se confruntă mai târziu cu dificultăți în reglarea emoțiilor, formarea relațiilor apropiate și menținerea unei stime de sine sănătoase, relevă un studiu recent publicat în Psychological Reports.

copii care se joaca
Sursă foto: Shutterstock

Cercetătorii americani Charlotte Kinrade și Peter J. Castagna subliniază că aceste descoperiri au implicații practice semnificative: parentingul disfuncțional nu afectează doar individul, ci poate genera costuri pentru societate prin probleme de sănătate, șomaj sau conflicte sociale. Investiția în educația părinților și prevenirea abuzului sau a neglijenței poate reduce efectele negative pe termen lung și poate contribui la o populație mai bine adaptată, recomandă aceștia.

„În cabinete, dar și în școli, spitale sau companii, vedem tot mai des adulți care se luptă cu responsabilitatea: amână decizii, evită sarcini, se simt copleșiți de lucruri banale sau, din contră, devin excesiv de implicați în problemele altora, dar neglijează complet propriile nevoi. În spatele acestor dificultăți nu se află, așa cum am fost învățați cultural să credem, „lipsa de voință”, ci adesea un istoric de creștere în familii disfuncționale”, explică pentru „Adevărul” Mirela Maftei, psiholog clinician și psihoterapeut.

Responsabilitatea se învață

În opinia sa, nu doar abuzul evident (fizic sau verbal) lasă urme. La fel de dăunătoare spune că sunt și formele subtile de traumă precum absența emoțională, critica permanentă, instabilitatea afectivă, hipercontrolul, parentificarea copilului sau lipsa validării și a granițelor.

„Creierul copilului se dezvoltă într-o relație directă cu mediul în care crește. Atunci când mediul este imprevizibil sau nesigur, structuri precum amigdala, hipocampul și cortexul prefrontal sunt afectate, zone responsabile pentru reglarea emoțiilor, luarea deciziilor și inițiativă. Cu alte cuvinte, responsabilitatea nu este un atribut static. Se învață (sau nu) în copilărie”, continuă specialista.

Conform spuselor sale, la vârsta adultă, se observă fie responsabilitate scăzută (dificultăți în organizare, procrastinare, evitare a sarcinilor, teama de a lua decizii, lipsa încrederii în propriile abilități) fie responsabilitatea excesivă față de ceilalți și foarte puțină față de sine.

„Când vorbim de reponsabilitate scăzută, acest profil nu ține de „lene”, ci de faptul că, în copilărie, copilul nu a fost încurajat, nu a fost lăsat să încerce sau a fost criticat excesiv. Amigdala hiperactivă și cortexul prefrontal subactiv, sunt baza acestui cerc vicios: emoția domină rațiunea, iar inițiativa devine înfricoșătoare”, lămurește psihoterapeutul.

Pe de altă parte, atunci când vorbește despre responsabilitate excesivă, Mirela Maftei mărturisește că mulți adulți devin „salvatori”: muncesc prea mult, preiau sarcinile tuturor, repară constant, dar își ignoră complet nevoile. „Aceasta este consecința parentificării timpurii și a învățării tacite că valoarea lor este dată de cât oferă, nu de cine sunt”.

Citește și: Când viața devine un to-do list. Cum ajungi să te epuizezi urmărind „autoperfecționarea”

Studiile arată că cei mai mulți copii crescuți în medii disfuncționale nu dezvoltă trăsături antisociale, ci mecanisme de adaptare dezorganizate, bazate pe: modelare, lipsa controlului intern și rușinea toxică”, adaugă aceasta.

„Pe de-o parte, copilul învață responsabilitatea observând părintele. Dacă părintele evită, învinovățește, manipulează sau controlează excesiv, copilul „împrumută” același stil relațional. De altfel, copiii crescuți în medii imprevizibile învață că „nu contează ce fac, oricum totul se întâmplă peste capul meu”. În psihologie, vorbim despre un locus de control externizat. Totodată, mesajele repetate precum „nu ești bun de nimic” blochează dezvoltarea autonomiei. În absența unui sentiment intern de valoare, responsabilitatea devine un teren prea alunecos pentru a fi explorat.”, mărturisește specialista.

Mirela Maftei este de părere că socializarea joacă un rol major în manifestarea responsabilității. „Femeile sunt încurajate cultural să fie „responsabile pentru emoțiile tuturor”. Asta produce suprasolicitare, perfecționism și autocritică, dar și dificultatea de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile limite și dorințe. În timp ce bărbații sunt ghidați spre performanță, dar rar ajutați să își înțeleagă emoțiile. Ei pot părea mai puțin responsabili în relații sau față de propria sănătate emoțională, deși sunt adesea foarte implicați profesional”.

Întrebată ce ajută, totuși, un copil care provine dintr-o familie disfuncțională să devină un adult responsabil, ea spune că cercetările câteva elemente esențiale: un adult suficient de prezent (părinte, bunic, profesor, terapeut) care oferă predictibilitate și sprijin emoțional, sarcini adaptate vârstei, care construiesc treptat încredere și autonomie fără a împovăra copilul, spații în care vocea copilului contează, iar emoțiile sunt numite și validate și intervenții psihologice timpurii, grupuri de dezvoltare personală, programe de educație socio-emoțională.

Ce pot face părinții care vor să întrerupă ciclul disfuncțional, potrivit Mirelei Maftei:

• Să își recunoască și repare propriile greșeli.

• Să ofere un cadru predictibil, cu reguli puține și clare.

• Să renunțe la rușine, critică și etichete și să se concentreze pe comportament, nu pe identitatea copilului.

• Să permită copilului să greșească fără a-l salva constant.

• Să își lucreze propriile răni, pentru că un adult vindecat crește un copil responsabil.

„În România, impactul familiei extinse poate fi dublu: protector (prin bunici implicați și modele alternative de atașament) și vulnerabilizant (prin presiunea lui „ce zice lumea”, comparații, rușinare, norme rigide). Această ambivalență arată cât de mult avem nevoie de alfabetizare emoțională și de resurse comunitare care să sprijine sănătatea relațională, nu doar performanța. Responsabilitatea unui adult nu este o chestiune morală, ci una profund relațională și neuropsihologică. Copiii care cresc în medii disfuncționale nu sunt „defecți”, ci adaptați la un mediu dificil. La maturitate, însă, aceste adaptări devin limite. Vestea bună este că responsabilitatea se poate învăța cu sprijin, claritate și experiențe relaționale corective”, conchide Mirela Maftei.

Dezvoltare personală

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
digi24.ro
image
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
stirileprotv.ro
image
Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu fi păcăliți de dezvoltator
gandul.ro
image
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu nimic de el”
fanatik.ro
image
„Cadoul” de ziua lui Grindeanu făcut de opoziție: moțiunea de cenzură ca să scape de Bolojan și de „progresiștii” USR
libertatea.ro
image
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Temperatura pe care să nu o setezi niciodată la centrala termică. Are cel mai mare consum și îți umflă factura la gaze
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum! Familia și-a dorit discreție la înmormântarea fostei sportive
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri pentru 6 decembrie! Ce este interzis să faci de Sfântul Nicolae
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ilie Bolojan și Ioana Fâșie, căsătorie în secret. Cine este femeia care aduce fericire în viața premierului. Ce studii are și cu se ocupă?
click.ro
image
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de ani. A atras privirile tuturor
click.ro
image
Cât de mult s-a schimbat viața Corinei, fosta soție a lui Adrian Enache, după divorțul lor. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
Rulada braziliana Sursa foto shutterstock 192814724 jpg
Ruladă braziliană din numai 5 ingrediente
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Avertisment pentru ChatGPT-5: Poate încuraja convingeri delirante în rândul celor vulnerabili
chatgpt gettyimages jpg
Consiliere 05:06
Cum s-a schimbat comportamentul pasagerilor din metrou după ce s-au întâlnit cu Batman
batman pixabay jpg
Mindset
Cum își construiesc oamenii propria cale spirituală și ce capcane trebuie evitate
tobe pixabay jpg
Spiritualitate
Cum să reduci stresul și conflictele din familie printr-un simplu gest
familie foto Shutterstock jpg
Dezvoltare personală
Pașii pentru a ne construi stima de sine. Ce poți face azi pentru tine. „Este o arhitectură interioară fragilă, întreținută prin obiceiuri mici"
oglinda pixabay jpg
Spiritualitate
Frica de singurătate ne face să ne coborâm standardele în relații. Ce acceptăm, de fapt, și ce pierdem cu adevărat
happy valentines day 1979272 1280 jpg
Consiliere

Știrile adevarul.ro

Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat rus asupra Mirnograd
Burning 40th Naval Infantry Brigade tank jpg
Europa 07:52
Ce vede Alexander Stubb și Europa refuză să vadă? România riscă să fie din nou pe hartă, nu la masă
Președintele finlandez Alexander Stubb, la summitul privind securitatea Ucrainei FOTO EPA-EFE
Opinii 07:20
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de luptă în confruntările cu rebelii houthi. Marinarii, la secunde distanță de un dezastru
Avion F/A-18E Super Hornet pe portavionul USS Harry S. Truman FOTO Profimedia
SUA 07:02
210 miliarde de euro, răsplată sau pedeapsă pentru răpirea și militarizarea copiilor?
Photo by Yunus Erdogdu
Opinii 06:58
Tot ce trebuie să știi despre cum se sărbătorește Moș Nicolae
Icoana Sf. Nicolae
Societate 06:00
Avertisment pentru ChatGPT-5: Poate încuraja convingeri delirante în rândul celor vulnerabili
chatgpt gettyimages jpg
Consiliere 05:06
Unul dintre cele mai prost inspirate schimburi teritoriale din istorie. Cum a fost dat New Yorkul pe o insulă de 13 kilometri
Congress of Breda (1) jpg
Magazin
Video Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare
Autostrada vestului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) jpg
Economie
UE vrea să oprească manipularea kilometrajului, dar refuză testarea anuală a mașinilor vechi
piata-auto-parc-auto-masini-sh
Economie
Cum va fi iarna 2025-2026 și cum vor influența temperaturile preturile energiei
ajutor incalzire bani calorifer jpeg
Economie
Micile magazine sătești, obligate să permită retragerea banilor cash în limita a 750 lei
magazin jpg
Economie