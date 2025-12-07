Ciprian Ciucu, surprins de diferența mare dintre el și locul doi, nu de clasament

Candidatul PNL Ciprian Ciucu se află în fruntea clasamentului după numărătoarea parțială a voturilor pentru alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei, obținând o diferență semnificativă față de contracandidați. Ciucu a comentat rezultatele și a explicat cum a anticipat clasamentul final.

Potrivit numărătorii oficiale, Ciprian Ciucu a obținut peste 209.000 de voturi (36%), la aproximativ 80.000 de voturi distanță de Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, care s-a clasat pe locul doi. Alexandrescu a depășit cu 8.000 de voturi candidatul PSD, Daniel Băluță, care a ocupat locul trei.

„Ușor mă surprinde, sunt sondaje pe care le-am făcut de-a lungul timpului. PNL, într-adevăr, a greșit în trecut cu sondajele, dar de când a venit domnul Ilie Bolojan în conducerea partidului niciodată nu am mințit și nu vom minți cu sondajele. Diferența mare de voturi dintre mine și locul 2 mă surprinde, nu mă surprinde clasamentul, adică ordinea”, a declarat Ciprian Ciucu, în direct la Digi24.

Promisiunea unui nou început pentru PNL

Ciucu a precizat că s-a bazat „pe cercetări sociologice reale” care indicau că va câștiga Primăria Capitalei, în timp ce Daniel Băluță se va clasa pe locul trei. „Îmi iau de acum un angajament, nu o să mint cu sondaje. În cel mai rău caz, dacă nu îți convin sondaje, nu le publici, dar nu e ok, că și-au pierdut oamenii încrederea. Sunt și alte modalități de a evita o înfrângere decât să prezinți sondaje false. Îmi doresc un nou început și pentru partidul meu, în ceea ce privește comportamentul politic”, a adăugat Ciucu.