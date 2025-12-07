search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Bătrânul și Marea Neagră. Cât de reale sunt amenințările lui Putin privind o blocadă navală a Ucrainei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Marea Neagră revine în centrul tensiunilor după ce o nouă serie de atacuri ucrainene cu drone maritime asupra petrolierelelor din „flota fantomă” a Rusiei a stârnit furia Kremlinului. Amenințările lui Vladimir Putin, care vorbește deja despre „tăierea accesului Ucrainei la mare” și represalii împotriva statelor ce ar „susține pirateria”, ridică inevitabil întrebarea: cât din acest discurs este reală intenție și cât este doar presiune politică?

Perolierul Kairos/FOTO:X
Perolierul Kairos/FOTO:X

„Forțele armate ale Ucrainei comit acte de piraterie”, a tunat Putin, la câteva zile după atacurile asupra petrolierelelor Kairos și Virat, nave aflate sub sancțiuni occidentale pentru implicarea în schema prin care Rusia ocolește embargoul pe exporturile de petrol. Cele două nave au fost lovite pe 28 noiembrie în apropierea Bosforului.

Presa ucraineană susține că operațiunea a fost executată cu drone navale Sea Baby – un model pe care serviciile secrete ucrainene îl folosesc deja de peste un an pentru a lovi nave militare rusești și care ar fi forțat, în 2023, mutarea comandamentului Flotei Mării Negre din Sevastopol la Novorossiisk.

Versiunea nouă a dronelor Sea Baby, operațională abia din octombrie, vine cu autonomie extinsă, încărcătură explozivă mai mare și sisteme de ghidaj bazate pe inteligență artificială. Acesta ar fi tipul de dronă folosit și în atacul de marți asupra petrolierului MIDVOLGA-2, lovit la 80 de mile nautice de coasta Turciei și obligat să se refugieze în portul Sinop.

Cât de departe poate merge Rusia

Deși Moscova vorbește despre o „blocadă navală”, experții sunt mult mai sceptici. Oleksandr Kovalenko, analist militar ucrainean, spune direct: flota rusă „nu îndrăznește să iasă în larg”, vulnerabilă cum este în fața dronelor, rachetelor cu rază lungă și artileriei de coastă. Prezența Rusiei în Marea Neagră nu poate fi extinsă fără acordul Turciei, care controlează strâmtorile.

Tehnic, Rusia ar putea lovi nave comerciale care se îndreaptă spre Ucraina – fie cu drone, fie cu rachete, fie prin aviația militară. Practic însă, ar fi o escaladare majoră, iar voința politică nu e deloc clară.

„Putin nu a îndrăznit să lovească direct aliații Ucrainei în aproape patru ani de război. De ce ar începe acum?”, remarcă analistul Serghei Starceak. El spune că amenințarea Kremlinului ține, mai degrabă, de presiunea politică: atacurile ucrainene pe tankere sunt atât de sensibile pentru Moscova încât pot fi folosite drept „pretext convenabil” pentru a bloca orice discuție despre pace.

Turcia, coasta sensibilă și precedentul atacurilor rusești

Atacurile ucrainene de la finalul lui noiembrie sunt primele executate atât de aproape de coasta Turciei. Rusia însăși a lovit în anii trecuți nave civile – fie accidental, fie sub pretextul vizării porturilor ucrainene. În 2022, șase nave sub pavilion neutru au fost afectate de rachetele rusești, episod care l-a determinat pe Recep Tayyip Erdoğan să critice public invazia.

Precedentul nu s-a oprit acolo: în 2024, o navă încărcată cu grâu ucrainean a fost lovită în zona economică exclusivă a României, iar alte trei nave comerciale sub pavilion străin au fost afectate în lunile următoare. Atacul asupra navei Optima a ucis un lucrător portuar ucrainean și a rănit cinci cetățeni străini; la bordul Shui Spirit, opt oameni au murit.

Când devin petrolierele ținte legitime

ONU a reamintit recent că atacarea infrastructurii civile este interzisă. Totuși, dreptul internațional maritim oferă excepții clare: navele sub pavilion neutru pot fi vizate dacă sprijină acțiuni militare, transportă materiale strategice sau funcționează ca auxiliare ale armatei.

Aici se sprijină argumentul Ucrainei. Un fost căpitan ucrainean, citat de Radio Europa Liberă, explică simplu: vânzarea petrolului rusesc generează venituri ce intră direct în bugetul federal – iar o treime din acel buget merge pe război. „Tankerele sunt o parte a mașinii militare ruse. De aceea sunt ținte legitime.”

Kovalenko adaugă o distincție esențială: nu toate navele comerciale sunt egale. „Este o diferență majoră între navele neutre care vin în porturile ucrainene și flota fantomă a Rusiei. Petrolierele sancționate sunt, de fapt, nave scoase în afara legii, folosite pentru contrabandă cu petrol. Chiar dacă arborează pavilion străin, funcționează ilegal și sunt ținte legitime.”

Reacția Turciei? „Îngrijorare”, nimic mai mult. Ankara nu a acuzat Ucraina de încălcarea dreptului internațional.

Știri Externe

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
digi24.ro
image
Măsura luată de Guvern cu o întârziere de 17 ani, integral și „peste noapte”. „Nu s-a actualizat deși legea obligă”
stirileprotv.ro
image
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
gandul.ro
image
Marele pierzător al acestor alegeri
mediafax.ro
image
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
fanatik.ro
image
Băluță a intrat pe ușa din dos la sediul central înainte cu două ore de anunțarea rezultatelor. Liderii PSD s-au ascuns de presă
libertatea.ro
image
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
digisport.ro
image
Mirel Palada, pronostic tranșant înaintea alegerilor din București: 'Va câștiga cu siguranță'
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
observatornews.ro
image
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
prosport.ro
image
Cât costă un brad de Crăciun în decembrie 2025. Ce prețuri cer comercianții din București pe modelele din Danemarca
playtech.ro
image
Bombă: Cu cine a votat, de fapt, Nicușor Dan! Dezvǎluirea lui Ciprian Ciucu: “Nu cu Cătălin Drulă!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
digisport.ro
image
Reforma pensiilor magistraților, din nou în aer. Ministrul Justiției avertizează: dacă CCR respinge legea, Guvernul trebuie să 'gândească în perspectivă'
stiripesurse.ro
image
Tragedie în largul insulei Creta! Cel puțin 18 persoane au murit
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii
romaniatv.net
image
Inedit! Loc de muncă în Germania plătit cu 23.000 de euro pentru 3 luni
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Majestatea Sa Margareta în doliu, Principesa Sofia, Principesa Maria și Principele Radu la Parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana FOTO Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale (18) jpeg
Zi tristă la Casa Regală română! Fiicele Regelui Mihai s-au reunit în lacrimi și durere
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă