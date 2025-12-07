În spatele ușilor închise din Modrogan. Cum s-a trăit în sediul PNL triumful lui Ciprian Ciucu

La 30 ani distanță de la expirarea mandatului lui Crin Halaicu, Partidul Național Liberal revine la conducerea Primăriei Capitalei prin victoria obținută duminică de Ciprian Ciucu. În Aleea Modrogan s-a sărbătorit însă cu măsură, semn că angoasele guvernării îi apasă pe liberali.

Ora 19:00 a găsit sediul PNL din Aleea Modrogan într-o liniște nefirească. Cameramanii își poziționaseră aparatele, în timp ce reporterii încercau să-și găsească un loc prin odăile înghesuite ale clădirii. La etaj, Ciprian Ciucu, însoțit de câțiva apropiați și susținători.

Printre aceștia și Vlad Gheorghe, retras în favoarea lui Ciucu din cursa pentru Primărie, care a coborât de mai multe ori pentru a lua pulsul ostilităților de la parter. Între două ture, fostul europarlamentar se destăinuie că încercat să-l convingă și pe Cătălin Drulă să-i urmeze gestul, însă candidatul USR nu l-a ascultat.

Între timp, în jurul orei 19:45, lucrurile se precipită. Își face apariția și Ciprian Ciucu. E sigur de victorie. Repetă că vrea să facă din București proiectul vieții sale și promite că vrea să rămână la Primărie pentru cel puțin 10 ani.

Printre jurnaliști îl privește discret și Sebastian Burduja, liderul PNL București. Învins de Nicușor Dan la alegerile de anul trecut, Burduja încearcă să pară bucuros de victoria ce se prefigura. După vreo 10-15 minute în companiei presei, Ciucu urcă din nou la etaj.

Între timp, în sediul PNL încep să își facă rând pe rând apariția mai mulți liberali: primarul Sectorului 1, George Tuță, fostul ministru al mediului, Mircea Fechet, fosta ministră a educației, Monica Anisie, dar și Nini Săpunaru, unul dintre „veterani” partidului. Tot dintre numele vechi din partidul l-am remarcat și pe fostul europarlamentar Vlad Nistor.

Cu 15 minute înainte de închiderea secțiilor de votare a ajuns și premierul Ilie Bolojan, care obține o gură importantă de oxigen prin victoria lui Ciucu. Val vârtej, fără să fie remarcat de toți jurnaliștii prezenți, Bolojan urcă la etaj.

După alte câteva minute jurnaliștii încep să se agite. Unii chiar se întrebau dacă urma să vină Bolojan. Era Ludovic Orban. Fostul premier se oprește la declarații, în stilul bine cunoscut. Efemerul consilier prezidențial, demis după ce s-a poziționat public de partea lui Ciucu, nu își ascunde dorința de a reveni în partidul în care și-a petrecut bună parte a cariei politice: „Decizia nu este numai decizia mea, în ceea ce ne priveşte pe noi, Forţa Dreptei. Suntem deschişi la deschiderea de discuţii, trebuie să fie deschidere de ambele părţi. Recunosc că am purtat cu preşedintele Ilie Bolojan o discuţie”.

Este 20:55, iar sala de presă devine neîncăpătoare. Unii liberali care și-ar fi dorit să asiste rămân pe afară. Între timp, se face ora 21:00, iar în sediul PNL se aud aplauze. Însoțit de Ilie Bolojan și Ludovic Orban, Ciucu face primele declarații în calitate de primar general, rezultatele fiind clare în favoarea sa. Spune că vrea să facă majoritate în Consiliul General cu partidele din coaliție de guvernare.

Rămâne de văzut cu cine își va face majoritate, însă un lucru e cert. Primăria Capitalei se află într-o situație financiară dezastruoasă. Prin urmare, fără o reîmpărțire justă a banilor cu primăriile de sector, nu va putea face mare lucru.

Exit-poll

Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) 21.1%, Cătălin Drulă (USR) 12.8% și Ana Ciceală (SENS) 7%. Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.

Rezultatele exit-poll realizate de CURS și Avangarde arată că Ciprian Ciucu se situează pe primul loc cu 32,7%, urmat de Daniel Băluță cu 26,3% și Anca Alexandrescu cu 20,2%. Cătălin Drulă obține 12,8%, iar Ana Ciceală ajunge la 6%.