search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ce reprezintă ținta 95-95-95, de atins până în 2030. „O criză istorică de finanțare amenință să anuleze decenii de progrese”

0
0
Publicat:

O afecțiune care a ucis până acum pe glob 44,1 milioane de oameni riscă să redevină o amenințare, anulându-se decenii de progrese. În România, numărul de decese produse în intervalul 1985-2024 a trecut de 8.700.

1,3 milioane de persoane au contractat virusul imunodeficienței umane în 2024 FOTO: Pixabay
1,3 milioane de persoane au contractat virusul imunodeficienței umane în 2024 FOTO: Pixabay

Cu toate că OMS, Fondul Global și UNAIDS (Programul Comun al Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA) și-au propus să pună capăt pandemiei de HIV până în 2030, virusul imunodeficienței umane rămâne o problemă majoră de sănătate publică, iar criza de finanțare declanșată în ultima perioadă poate agrava lucrurile. Transmiterea virusului continuă în toate țările din lume, ce s-a schimbat în decenii de luptă pentru accesul la diagnosticare, tratament și îngrijire al bolnavilor cu HIV fiind că infecția a devenit o afecțiune cronică gestionabilă, care le permite persoanelor care trăiesc cu HIV să ducă o viață lungă, cu o calitate bună a vieții.

Pentru atingerea obiectivului global de a pune capăt pandemiei de HIV ca amenințare pentru sănătatea publică până în anul 2030, comunitatea internațională, sub coordonarea Organizației Mondiale a Sănătății și UNAIDS, a restabilit repere clare pentru anul 2025, cunoscute sub denumirea de țintele 95-95-95, arată Institutul Național de Sănătate Publică, pe site-ul propriu.

Ce înseamnă 95-95-95? Se dorește ca 95% dintre persoanele care trăiesc cu HIV să fie diagnosticate, 95% dintre acestea să aibă acces la tratament antiretroviral, iar 95% dintre persoanele aflate în tratament să atingă suprimarea încărcăturii virale.

Peste 40 milioane de oameni cu HIV la finele anului trecutul

La sfârșitul anului 2024, se estima că 40,8 milioane de persoane erau infectate cu HIV, dintre care 65% se aflau în regiunea africană a OMS. În anul 2024, aproximativ 630.000 de persoane au murit din cauze legate de HIV și aproximativ 1,3 milioane de persoane au contractat HIV. Deși progresele medicale au făcut posibil ca HIV să fie o afecțiune controlabilă, iar tratamentul modern să permită o viață normală, barierele persistente – precum discriminarea, accesul inegal la servicii medicale și lipsa informațiilor corecte – continuă să afecteze răspunsul global la această epidemie”, subliniază reprezentanții INSP.

Progresele înregistrate la nivel mondial au corespondent și în România, unde în ultimii 30 de ani s-au  îmbunătățit constant diagnosticarea, tratamentul și prevenția. Accesul gratuit la terapiile antiretrovirale, extinderea testării și îmbunătățirea serviciilor comunitare contribuie la o calitate mai bună a vieții pentru persoanele care trăiesc cu HIV, în schimb și la noi în țară sunt probleme legate de stigmatizare, educație și acces echitabil la servicii de sănătate.

HIV-SIDA în România, în cifre

INSP a prezentat cifrele privind pacienții HIV/SIDA, furnizate de Compartimentul pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecției HIV/SIDA al Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, iar conform acestora, la 31 decembrie 2024, numărul pacienților cu HIV/SIDA în viață era de 18.768.

Citește și: Persoanele cu HIV/SIDA din cohorta 1987-1995 își vor recăpăta drepturile suspendate. Mulți renunțau la tratament pentru a nu pierde pensia

În anul 2024 au fost depistate 810 persoane și tot în acest an s-au înregistrat 193 de decese.

În aproape 40 de ani de când există date că s-au produs infectări cu HIV în țara noastră, s-au înregistrat cumulat 28.793 cazuri de HIV/SIDA. Dintre acestea, cazurile de HIV din perioada 1992-2024 sunt 9.912, în timp ce totalul cazurilor SIDA (cumulativ 1985-2024) ajunsese la 18.881.

În perioada 1985-2024, în România s-au înregistrat 8.749 de decese, iar la 31 decembrie 2024 numărul persoanelor aflate în tratament şi profilaxie post-expunere era de 16.464.

Cum se transmite HIV în România

Dacă în primii ani de după căderea comunismului specialiștii vorbesc de o infectare produsă în legătură cu sistemul de sănătate, 35 de ani mai târziu căile principale de transmitere la noile cazuri, în România, sunt repartizate astfel: sex neprotejat heterosexual (59,38% din cazuri), sex neprotejat în rândul bărbaților care fac sex cu alți bărbați (30,49% din cazuri), consumatori de droguri injectabile (5,18% din cazuri).

1 decembrie, Ziua de Mondială Împotriva SIDA, a venit în 2025 cu un mesaj care pune accent pe responsabilitatea comună.

Tema ediției din acest an evidențiază rolul critic al fiecărui actor din societate – instituții publice, profesioniști din sănătate, organizații non-guvernamentale, comunitate și mass-media. Potrivit celui mai recent raport al Programului Comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS), o criză istorică de finanțare amenință să anuleze decenii de progrese, dacă nu vor fi implementate schimbări radicale în mecanismele de finanțare a programelor dedicate HIV”, atrage atenția INSP.

Reducerile bruște și pe scară largă ale finanțării din partea finanțatorilor internaționali asupra țărilor cele mai afectate de HIV pot compromite lupta de eradicare a epidemiei, iar asta într-un moment în care specialiștii au pus la dispoziție un nou medicament recomandat de OMS pentru a proteja persoanele expuse riscului de HIV. Este vorba de un medicament injectabil, care oferă protecție la infectare timp de 6 luni.

Țările trebuie să facă schimbări radicale în programele și finanțarea legate de HIV. Răspunsul global la HIV nu se poate baza doar pe resurse interne. Comunitatea internațională trebuie să se unească pentru a acoperi deficitul de finanțare, pentru a sprijini țările să elimine lacunele rămase în serviciile de prevenție și tratament HIV, pentru a elimina barierele legale și sociale și pentru a împuternici comunitățile să meargă înainte”, mai subliniază INSP, în articolul de pe site-ul propriu.

Dacă la nivel mondial obiectivul pentru 2030 este eradicarea pandemiei de HIV ca problemă de sănătate publică, obiectivul României, conform Strategiei Naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA în perioada 2022-2030, este menținerea profilului de țară cu incidență redusă a infecției HIV.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
digi24.ro
image
Măsura luată de Guvern cu o întârziere de 17 ani, integral și „peste noapte”. „Nu s-a actualizat deși legea obligă”
stirileprotv.ro
image
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
gandul.ro
image
Marele pierzător al acestor alegeri
mediafax.ro
image
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
fanatik.ro
image
Băluță a intrat pe ușa din dos la sediul central înainte cu două ore de anunțarea rezultatelor. Liderii PSD s-au ascuns de presă
libertatea.ro
image
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
digisport.ro
image
Mirel Palada, pronostic tranșant înaintea alegerilor din București: 'Va câștiga cu siguranță'
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
observatornews.ro
image
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
prosport.ro
image
Cât costă un brad de Crăciun în decembrie 2025. Ce prețuri cer comercianții din București pe modelele din Danemarca
playtech.ro
image
Bombă: Cu cine a votat, de fapt, Nicușor Dan! Dezvǎluirea lui Ciprian Ciucu: “Nu cu Cătălin Drulă!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
digisport.ro
image
Reforma pensiilor magistraților, din nou în aer. Ministrul Justiției avertizează: dacă CCR respinge legea, Guvernul trebuie să 'gândească în perspectivă'
stiripesurse.ro
image
Tragedie în largul insulei Creta! Cel puțin 18 persoane au murit
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii
romaniatv.net
image
Inedit! Loc de muncă în Germania plătit cu 23.000 de euro pentru 3 luni
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Majestatea Sa Margareta în doliu, Principesa Sofia, Principesa Maria și Principele Radu la Parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana FOTO Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale (18) jpeg
Zi tristă la Casa Regală română! Fiicele Regelui Mihai s-au reunit în lacrimi și durere
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă