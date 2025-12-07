Ciucu stârnește polemici după ce a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală: „Așa am auzit, dar nu pot să probez”

După primele exit-poll-uri ale alegerilor locale, Ciprian Ciucu, viitorul primar general al Capitalei, a stârnit polemici printr-o declarație referitoare la președintele României, Nicușor Dan.

Întrebat de un reporter dacă știe cu cine a votat Nicușor Dan, Ciucu a răspuns inițial: „Știu că a votat cu Ana Ciceală”.

Ulterior, însă, primarul și-a nuanțat afirmația, recunoscând că informația nu era verificată.

„Așa am auzit din anturajul domniei sale, dar nu pot să probez. Nu luați de bun ce am auzit. Am auzit de la oameni care zic că îl cunosc bine. Nu vreau să fi creat o știre care să nu fie adevărată. Cred că deja am greșit speculând acest lucru”, a explicat Ciucu, la Antena 3.

Primarul a subliniat că a fost copleșit de întrebările presei.

„Era foarte multă presă acolo, în urmă cu vreo oră, îmi puneau zeci de întrebări pe minut. Nu am verificat informația și nici nu o pot verifica. Nu mai dezvolt. Deja am greșit că am spus acest lucru și vreau să o repar acum”, a adăugat Ciprian Ciucu.

În continuare, Ciucu a insistat că scopul său este corectarea informației, nu promovarea unei speculații neconfirmate.

Rezultatele exit-poll realizate de CURS și Avangarde arată că Ciprian Ciucu se situează pe primul loc cu 32,7%, urmat de Daniel Băluță cu 26,3% și Anca Alexandrescu cu 20,2%. Cătălin Drulă obține 12,8%, iar Ana Ciceală ajunge la 6%.

Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) 21.1%, Cătălin Drulă (USR) 12.8% și Ana Ciceală (SENS) 7%. Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.