Video Grindeanu, prima reacție după eșecul de la Primăria Capitalei: „O înfrângere, dar un scor care poate fi o bază bună pentru reconstrucție”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a calificat rezultatul din Capitală drept „o înfrângere”, dar a spus că scorul obținut poate fi „o bază bună de pornire pentru reconstrucție”.

„Legat de rezultate, dați-mi voie să-l felicit pe Marcel Ciolacu pentru rezultatul de 52%, care arată că PSD continuă să conducă în fiefurile sale tradiționale. Îl felicit și pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la București, precum și pe Daniel Băluță pentru campania corectă dusă. În Capitală avem nevoie de soluții de modernizare, iar Ciucu este, în mod evident, noul primar general. Îi urez succes”, a declarat Sorin Grindeanu.

Din cele 14 localități unde au avut loc alegeri, PSD a câștigat în 12 dintre ele. În ceea ce privește Bucureștiul, Grindeanu a recunoscut că rezultatul nu este satisfăcător pentru partid.

„Rămâne chestiunea Bucureștiului, unde am obținut un scor de peste 20%. Este evident că este o înfrângere, dar un scor care poate să însemne o bază bună de pornire pentru reconstrucție”, a mai spus Grindeanu.

El a adăugat că analiza rezultatelor nu trebuie să fie făcută doar de PSD, ci și de cei de la USR.

„Este un scor care nu ne satisface în mod evident, dar noi nu am avut Bucureștiul. Cei care au avut Bucureștiul a fost USR-ul. Nu doar noi trebuie să facem analiza organizației București, cred că și alțiii. Băluță, în momentul în care noi am măsurat, constant a fost acolo, în topul preferințelor. E clar că în campanie lucrurile nu au fost bine calibrate cu rezultatele de acum. Peste mai puțin de 3 ani vom avea din nou alegeri pe București”, a mai adăugat Grindeanu.

În final, Grindeanu a subliniat importanța menținerii coaliției la guvernare.

„Eu cred că coaliția trebuie să meargă mai departe. Coaliția trebuie să meargă mai departe. De 4-5 luni vedem sondaje unde PSD era la 13%, AUR la 40%. Azi nu am văzut nici cea mai mică comună din țara asta câștigată de AUR sau USR. Nu înseamnă că este imaginea politică a momentului, dar nu poți să nu ții cont de semnale și de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției între politicile pe care le vrem noi promovate și cele pe care le vor USR”, a mai spus liderul PSD.