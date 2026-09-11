Școlile din mai multe județe, puse să recalculeze banii datorați angajaților. „În ultimul an s-a trezit cineva că sumele sunt cam mari”

După ce o notă trimisă școlilor din județul Argeș cerea recalcularea sumelor datorate angajaților ca urmare a hotărârilor judecătorești, a venit rândul unităților din alte câteva județe în care Ministerul Educației a trimis controale. „Aceste sume au trecut mai multe filtre”, atrage atenția sindicatul.

Zeci de școli din mai multe județe ar avea de recuperat bani de la angajați Foto: Shutterstock

Zeci de școli din alte câteva județe au de recalculat sumele datorate angajaților ca urmare a spețelor tranșate în instanță. E vorba de procese derulate cu cinci-șase ani în urmă și chiar mai mult, promovate de sindicate în numele salariaților care ar fi fost văduviți de anumite drepturi. În urma sentințelor judecătorești, școlile au calculat și au eșalonat la plată, conform legii, sumele datorate. Plățile se întind pe cinci ani, în primul an începându-se cu acordarea a 5% din sumele datorate, pentru ca în anul V angajații să aibă de încasat cele mai mari sume, reprezentând 35% din total.

Când ministerul s-a trezit cu asemenea sume, într-o perioadă în care cuvântul de ordine este austeritatea, s-au pornit controale în județe, în special în școlile în care sumele datorate au sărit în ochi. Astfel, în județele Alba, Argeș, Hunedoara, Neamț, Brăila și Galați au fost desfășurate misiuni de audit.

Curios este faptul că nu toate județele au aceeași speță. Astfel, dacă în județul Argeș auditul Ministerului Educației ar fi descoperit sume calculate eronat de către școli și acordate necuvenit pe speța acordării sporului de condiții vătămătoare, în județul Neamț, de exemplu, este vizat sporul de stabilitate acordat contabililor și secretarilor.

Ca și în Argeș, pentru sumele care au depășit 10.000 lei/angajat, de plătit în tranșa de anul acesta, s-a dispus amânarea plății și recalcularea sumelor datorate de școală.

În primăvară a fost o misiune de audit din partea Ministerului Educației, la final fiind lăsate măsuri, iar în prezent este în derulare în Neamț un alt control al ministerului, după cum a dezvăluit Ionel Hociung, liderul Sindicatului din Învățământ Neamț, sindicat afiliat Federației Sindicatelor din Învățământul Preuniversitar (FSLI).

„Observăm că statul este primul și cel mai mare abuzator”

Și în județul Neamț, sumele vizate de controlul ministerului, câștigate în urma acțiunilor în instanță, au început să fie puse în plată în plină pandemie. S-a ajuns în 2026 la a cincea tranșă de plată, de aici și nedumerirea oamenilor, care nu înțeleg cum de patru ani nimeni nu a sesizat că ar fi vreo problemă, pentru ca în ultimul an, când angajații ar fi avut de primit tranșa cea mai consistentă, să se constate că sumele ar fi fost calculate eronat.

În urma auditului ministerului au fost lăsate Inspectoratului Școlar mai multe măsuri de pus în practică. Printre altele, până la sfârșitul luni septembrie trebuie recalculate sumele, iar până la mijlocul lunii octombrie ar trebui prezentate de către fiecare școală în parte și măsurile de recuperare a sumelor acordate necuvenit, rezultate în urma recalculării. Ca să se asigure că se va proceda întocmai, de curând s-a revenit în inspectorate cu noi echipe de control, crede sindicatul, considerând aceste acțiuni drept forme clare de presiune.

„Era vorba de sporul de stabilitate sau de fidelitate pe care îl aveau secretarii șefi și contabilii șefi din unitățile de învățământ, care trebuia să fie plătit până la data de 31 decembrie 2022. Or, ministerul, prin acest diabolic instrument care se cheamă EDUSAL, programul informatic de salarizare a cadrelor didactice, abuziv, începând cu 1 martie 2018, a sistat plata acestui spor. Drept urmare, noi ne-am adresat instanțelor de judecată, avem hotărâri definitive și începând cu, dacă nu mă înșel, 2021, au început să fie puse în plată. Au fost puse în plată, au fost verificate, au fost avizate și de auditul Inspectoratului Școlar, aceste sume au trecut prin filtrele Curții de Conturi, au fost avizate prin acest program EDUSAL de către Inspectorat și de către minister la plată. Iar în ultimul an de eșalonare, cineva acolo s-a trezit că, domnule, sumele sunt cam mari. După 4 ani de punere în executare a hotărârii judecătorești. Repet, cu toate avizele primite și cu toate actele în regulă, ca să zic așa”, a rezumat liderul de sindicat Ionel Hociung situația.

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În urma auditului s-au impus diverse decizii, astfel că astăzi oamenii care aveau de primit ultima tranșă din bani se află, unii, în situația în care banii le-au fost blocați, amânându-se plata, în timp ce alții chiar ar trebui să dea înapoi din banii încasați în tranșele anterioare.

Sindicatul consideră că plățile au fost sistate abuziv. „Niciun control al auditului, nicio verificare a corpului de ministru, nicio adresă a ministerului, a oricăruia, nu poate opri o executare a unei hotărâri judecătorești, asta într-o țară normală în care ne batem cu pumnul în piept despre domnia legii. Dar observăm că statul este primul și cel mai mare abuzator”, a mai spus liderul sindicatului județean nemțean.

În această situație ar fi aproximativ 30 de unități de învățământ, în care sunt vizate în principal sumele de plată care depășesc 10.000 lei (ultima tranșă).

Plățile în discuție sunt spețe în care calculul s-a făcut la nivelul unităților de învățământ, nu prin aplicația EduSAL folosită în cazul altor plăți datorate unui număr mare de angajați în alte spețe. „Acolo (n. red. – la plățile făcute prin Edu SAL) nu prea aveau ce să comenteze, pentru că ar trebui să-și contrazică proprii șefi sau propria infrastructură de calcul a acestor drepturi. Ei au venit aici unde sumele sunt mai mărișoare și unde calculele s-au făcut la nivelul școlii. Bineînțeles, respectând metodologii și respectând litera legii”, este de părere liderul.

Școlile ar fi primit sarcina să recalculeze sumele, dar fără să primească, nici de data aceasta, instrucțiuni clare de calcul.

„Am avut întâlniri și cu colegii noștri care sunt în situația aceasta și i-am asigurat că indiferent de ce se va întâmpla noi vom face demersuri, ne vom adresa iarăși instanței, vom face executări silite dacă va fi cazul și nu vom ceda în fața presiunilor fără just temei pe care le fac aceste două instituții”, a mai precizat liderul de sindicat.

Ce reclamă auditul

În actele lăsate în urma auditului desfășurat în primăvară se menționează, de exemplu în cazul unui liceu tehnologic din Neamț, că: unitatea nu a exercitat căile legale de atac împotriva sentinței judecătorești pronunțate de instanță; la punerea în executare nu s-a verificat condiția esențială privind nivelul salariului de bază; s-a interpretat formal și extensiv dispozitivul sentinței, aplicându-se pe toată perioada (chiar și după ce situația care a generat acțiunea în instanță încetase); s-au inclus în drepturile salariale și gradațiile, aplicându-se sporul de 15% ulterior; nu a fost respectată eșalonarea plăților, fiind cumulate mai multe tranșe etc. În cazul acestui liceu, au constatat auditorii, sumele de recuperat pentru că au fost acordate necuvenit mai multor angajați s-ar ridica la peste 1,4 milioane lei, potrivit unui document consultat de „Adevărul”.