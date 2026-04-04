Una caldă, una rece de la Ministerul Educației. Banii câștigați în instanță, plătiți profesorilor dacă se încadrează în plafon. „Unde este vina?”

Profesorii care au de încasat bani după ce au dat în judecată școlile au aflat acum că este posibil să nu-și primească sumele programate pentru aprilie. În anumite județe, școlile au fost avertizate că pot face plata doar dacă se respectă un anumit plafon/angajat. E ilegal, avertizează sindicatele.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat în cursul acestei săptămâni că în aprilie urmează să se facă plata tranșelor diferențelor salariale și a dobânzilor rezultate prin aplicarea hotărârilor judecătorești, aferente anului de plată 2026. Vestea bună nu i-ar viza însă pe toți angajați din învățământul preuniversitar care au dat în judecată angajatorul și au câștigat, din mai multe județe venind semnale că școlilor li s-a impus un plafon de 10.000 lei/angajat pentru efectuarea acestor plăți. Sindicatele au reacționat, avertizând că măsura este ilegală.

Ce a anunțat Ministerul că plătește

În prima zi a luni aprilie, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat printr-un comunicat de presă că în 18 februarie 2026 a fost emis Ordinul 3.226 prin care s-a stabilit procedura de efectuare a plății titlurilor executorii de către unitățile/instituțiile din învățământul preuniversitar în anul 2026.

„Ulterior emiterii acestui ordin, Ministerul Educației și Cercetării a procedat la îndeplinirea obligațiilor aferente, astfel:

• Odată cu plata drepturilor salariale pentru luna februarie 2026 au fost achitate tranșele diferențelor salariale, precum și dobânzile rezultate prin aplicarea hotărârilor judecătorești, aferente anului de plată 2025, în valoare totală de 244 milioane lei.

• Începând cu drepturile salariale ale lunii martie 2026, se pun în plată tranșele diferențelor salariale și dobânzile rezultate prin aplicarea hotărârilor judecătorești, aferente anului de plată 2026, cu termen de finalizare 31 decembrie 2026.

• La plata drepturilor salariale pentru luna mai 2026, cu data plății 14 iunie 2026, se va achita tranșa V de 35% din totalul diferențelor salariale rezultate prin aplicarea OUG nr. 48/2022 în valoare totală de circa 326 milioane lei”, se menționează în comunicat.

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2026, se realizează procentual, astfel:

a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

Deși lucrurile par foarte clare, aplicarea celor de mai sus se dovedește problematică în anumite județe. Concret, sunt județe – precum Argeș, Buzău, Satu Mare etc. - în care inspectoratele școlare au comunicat unităților de învățământ că, la achitarea tranșei aferente anului 2026 din drepturile bănești dispuse prin hotărâri judecătorești, sumele care depășesc valoarea de 10.000 lei/persoană nu vor fi incluse la plată în statul lunii martie, ci vor fi auditate/verificate suplimentar și abia apoi plătite, semnalează cele două federații reprezentative din învățământ, FSLI și FSE „Spiru Haret”.

Mai mult, sindicatele acuză că au primit din teritoriu semnale că în anumite județe nu s-ar fi pus în executare sentințele judecătorești (care prevăd plata atât a sumelor de care angajații au fost lipsiți prin aplicarea eronată a legii, actualizate cu rata inflației, cât și dobânzile aferente), ci diferențele de drepturi prevăzute de O.U.G. nr. 48/2022.

De ce O.U.G. nr. 48/2022 în dauna hotărârilor instanței

Cu mai mulți ani în urmă, mii de angajații din învățământul preuniversitar au constatat că, odată cu trecerea la noua lege a salarizării sectorului bugetar, au fost lipsiți de anumite drepturi, așa că au început să acționeze angajatorul (școlile) în judecată. Sentințele favorabile angajaților au început să apară și acestea cu miile, astfel că, în 2022, statul, obligat să le pună în aplicare, a decis, printr-o ordonanță, să stabilească un mod unitar de plată a diferențelor pentru tot sectorul, aceste diferențe nefiind însă actualizate și purtătoare de dobândă. Astfel, angajați care nu au dat statul în judecată au început să fie plătiți în tranșe anuale, potrivit eșalonării de mai sus, în timp ce profesorii cu sentințe judecătorești a rămas să-și primească banii conform respectivelor sentințe (care stabilesc și actualizări ale sumelor și dobânzi). Cele două federații sindicale acuză acum că sunt situații în care membrilor cu hotărâri judecătorești le-ar fi fost aplicată ordonanța, astfel încât sumele pe care școlile le au de plată să fie mai mici.

„Am fost informați că există situații în care salariaților din învățământ nu li s-au achitat drepturile bănești dispuse prin hotărâri judecătorești având ca obiect majorările/creșterile salariale prevăzute de art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 şi art. 8 din Anexa nr. I cap. I lit. B, respectiv art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (diferențe salariale actualizate în funcție de rata inflației + dobânda legală penalizatoare), ci diferențele de drepturi prevăzute de O.U.G. nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021 (pentru care nu se calculează și nu se achită dobânda legală). Domnule Ministru, O asemenea dispoziție este lipsită de fundament legal, discriminatorie și contravine dispozițiilor aplicabile în materia executării hotărârilor judecătorești”, avertizează sindicaliștii, într-o adresă comună a celor două federațiii din educație.

„Nerespectarea unei hotărâri judecătorești săvârșită prin neexecutarea hotărârii judecătorești privind plata salariilor este infracțiune”, mai punctează sindicatele. Plafonarea sumei reprezentând tranșa de plată de asemenea contravine legii, mai spun sindicatele, unitatea de învățământ având obligația să asigure plata integrală a tranșei, neexistând vreun act normativ sau act administrativ cu caracter normativ care să limiteze la suma de 10.000 lei/ beneficiar sumele ce trebuie acordate în executarea hotărârilor judecătorești în anul 2026.

De unde provin sumele

Unul dintre județele în care școlilor li s-a transmis, prin adresă, respectarea plafonului de 10.000 lei/beneficiar este Argeș. Liderul Sindicatului din Învățământul Preuniversitar Argeș „Muntenia”, Adrian Voica, a atras atenția, printr-o adresă transmisă către IȘJ Argeș, că instituirea acestui plafon, care poate avea drept consecință amânarea plății către beneficiari (dacă se depășește plafonul) încalcă legea.

Pe de altă parte, depășirea acestui plafon este probabilă în multe cazuri în care beneficiarul are de recuperat sume aferente mai multor hotărâri judecătorești, cu atât mai mult cu cât e vorba de suma brută, explică Adrian Voica.

„Sunt foarte multe spețe. Navetă, tranșă, dirigenție, gradație de merit, spor pentru contabili, sporurile condiții vătămătoare, nedidactic, didactic auxiliar, profesor de informatică etc.. De ce li se par sumele mari? Pentru că sentințele prevăd plata la zi a coeficientului de inflație și a dobândii penalizatoare. 30% din sumele de plată reprezintă dobânzi și rata inflației. Pentru că au amânat foarte mult timp plata acestor sentințe, pe care le-au luat, așa, ca pe o glumă”, a spus Voica, pentru „Adevărul”.

Sentințele s-au pronunțat pe anumite perioade, iar drepturile intră în vigoare de la data la care a fost formulată acțiunea, plățile fiind eșalonate pe cinci ani. Cele mai mari sume de recuperat sunt cele aferente ultimei tranșe (se începe cu 5% din sumă în primul an, se continuă cu 10% în anul 2, 25% în anul 3, 25% - anul 4 și 35% - anul 5).

„Efectiv au ascuns sentințele”

„Fiecare dosar în parte reprezintă o situație specifică, concretă. Nu vorbim de niște sentințe care produc efect general asupra tuturor salariaților. Fiecare salariat are propriile condiții de muncă, propria vechime. Un profesor are gradație de merit, un altul are și gradație de merit și dirigenție, deci este o problemă care privește fiecare salariat în parte. Ce am mai constatat eu: au fost situații în care anumiți salariați din contabilitate efectiv au ascuns sentințele, ca să nu le calculeze profesorilor și personalului după sentință, cu coeficientul de inflație și dobânda penalizatoare. Au spus că nu sunt procese pe spețele respective. A apărut nemulțumirea în școală și sindicatul a demonstrat că le-a câștigat toate procesele. Numai că era mult mai ușor și mai ieftin pentru statul român să le calculeze diferențele pe ordonanța 48, care nu are dobânda penalizatoare”, a mai semnalat Voica.

Pe de altă parte, în adresa transmisă către școlile din Argeș se invocă „neconcordanțe și situații în care sumele au fost calculate eronat, fără respectarea recomandărilor formulate de echipele de control de audit și a corpului de control din cadrul Ministerului și Cercetării”, precizându-se că „sumele care depășesc valoarea de 10.000 lei/persoană nu vor fi incluse la plată în prezentul stat al lunii martie 2026, acestea urmând a face obiectul unor verificări suplimentare și achitate ulterior, în baza unui raport de audit”.

„De cinci ani am solicitat, în mai multe rânduri, personal, Sindicatul SIPA Muntenia a solicitat în scris Ministerului elaborarea unei metodologii de calcul și a unui program concret de calcul al acestor drepturi rezultate prin hotărâri judecătorești asumat de către ordonatorul principal de credite, Ministerul Educației și CTP. Până la acest moment nu avem acest program unic de calcul. Fiecare școală a trebuit să apeleze la firme specializate de contabilitate, contra cost, evident, școlile au plătit aceste programe de calcul a drepturilor salariale. Și vă întreb eu, unde este vina? La școli sau la ordonatorul principal de credite – Ministerul, care, timp de atâția ani, nu a elaborat această metodologie de calcul a tuturor sentințelor judecătorești?”, a mai subliniat liderul sindicatului din Argeș.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” au solicitat Ministerului Educației și Cercetării să deblocheze aplicația EduSAL astfel încât să se asigure plata integrală a diferențelor de drepturi salariale care se cuvin salariaților din învățământ potrivit hotărârilor judecătorești definitive, „în cuantumul cuvenit, în raport de tranșa care trebuie achitată în anul 2026” și să aloce sumele necesare pentru achitarea integrală a tranșelor aferente anului 2026 din titlurile executorii. Cele două federații au mai solicitat și transmiterea de instrucțiuni către inspectoratele școlare „astfel încât acestea să avizeze statele de plată, indiferent de cuantumul sumelor prevăzute ca drepturi salariale acordate prin hotărâri judecătorești”.

Banii ar trebui să intre în conturile personalului în săptămâna care urmează, înainte de Paște, odată cu salariul aferent lunii martie.