Cine sunt cei doi profesori universitari reținuți după ce au luat bani de la studenți. Cât costa promovarea examenelor

Doi profesori de la Universitatea din Pitești au fost reținuți miercuri, 9 septembrie, într-un dosar de corupție. Este vorba despre profesori cunoscuți, care sunt vizați de un dosar de luare de mită în formă continuată și complicitate la mită. Unul dintre ei este și vicepreședinte al Senatului Universității Politehnice București, de care aparține instituția de învățământ din Pitești.

Profesorii au primit bani de la studenți Foto: Foto: arhivă, adevărul

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, cei doi profesori reținuți sunt Mazăre Alin Gheorghiță și Șerban Gheorghe. Primul este cercetat pentru luare de mită și complicitate la luare de mită în formă continuată, iar cel de-al doilea pentru luare de mită în formă continuată.

Anchetatorii susțin că, în luna august, profesorul Mazăre Alin Gheorghiță ar fi pretins și primit de la un student suma de 700 de lei, în schimbul promovării, în condiții nelegale, a unui examen la materia pe care o preda. Banii i-ar fi primit chiar în incinta Centrului Universitar Pitești.

De asemenea, acesta ar fi primit, pentru cel de-al doilea profesor, de la opt studenți, diferite sume de bani, de 200 de lei și 250 de euro, pentru promovarea examenelor la materiile predate de profesorul Șerban Gheorghe.

„În cursul lunii august 2026, primul suspect ar fi pretins şi primit, în incinta Centrului Universitar Piteşti, de la un student, suma de 700 de lei, pentru sine, în legătură cu atribuțiile sale de serviciu, pentru promovarea acestuia în condiții nelegale a examenului la materia la care acesta era titular”, transmit reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Procurorii susțin că, în același timp, profesorul ar fi primit „în mai multe rânduri” bani de la opt studenți, pentru promovarea examenelor la materiile la care cel de-al doilea profesor era titular. În acest caz, anchetatorii vorbesc despre opt acte materiale și despre sume de 200 de lei și 250 de euro.

„Sumele care ar fi fost pretinse şi primite cu titlu de mită de către primul suspect, ar fi ajuns la cel de-al doilea suspect, prin remitere directă de la primul suspect, în condiţiile în care ambii suspecţi ar fi avut cunoştinţă de modalitatea de desfăşurare a activităţii infracţionale astfel descrise”, precizează Parchetul.

Parchetul precizează că efectuarea în continuare a urmăririi penale și măsura reținerii reprezintă etape ale procesului penal și nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție

Anchetatorii au făcut miercuri patru percheziții, trei la locuințele suspecților și una la Universitate. Ulterior, cei doi au fost duși la audieri și reținuți pentru 24 de ore, relatează Jurnalul de Argeș.

Joi, 10 septembrie, profesorii vor fi duși în fața instanței care va stabili următoarele măsuri.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș precizează că efectuarea în continuare a urmăririi penale și măsura reținerii reprezintă etape ale procesului penal și nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție.