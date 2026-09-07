Școlile din Argeș ar putea acționa în judecată dascălii pentru sume încasate necuvenit. „Sunt într-o disperare de a face economii”

În peste 130 de școli din Argeș se recalculează sumele plătite angajaților care au câștigat în instanță dreptul la sporul pentru condiții vătămătoare. Dacă se constată că au primit bani în plus, aceștia ar putea fi obligați să îi restituie, inclusiv prin acționarea în instanță. Sindicatul contestă demersul.

Problema sumelor acordate pentru condiții vătămătoare ar putea ajunge în instanță Foto: Arhiva

Nebunia a început după o misiune de audit derulată în această primăvară de Ministerul Educației în județul Argeș. În urma acesteia s-a stabilit, după verificarea a peste 20 de unități de învățământ, că școlile ar fi calculat greșit sumele privind sporul de condiții vătămătoare acordate angajaților care au acționat în judecată angajatorul. Inspectoratul Școlar Argeș a dispus astfel reverificări în școli, pentru a se stabili dacă s-au aplicat corect hotărârile judecătorești privind plata sporului pentru condiții vătămătoare și a diferențelor salariale.

Potrivit documentului transmis școlilor, pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 martie 2026, auditorii au constatat la cele 23 de instituții/unități verificate diferențe salariale calculate greșit în valoare totală de aproximativ 957.286 de lei. La 22 de unități au fost recalculate în special drepturile salariale ale directorilor și directorilor adjuncți. Acum se procedează la recalcularea sumelor în 133 de școli, potrivit unui răspuns transmis „Adevărul ”de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș.

Ce susține auditul că s-a calculat greșit

Auditul susține că, în anumite situații, sporul pentru condiții vătămătoare a fost inclus în calculul diferențelor salariale fără documentele justificative necesare, respectiv fără buletine de determinare care să confirme existența condițiilor de muncă vătămătoare. O altă problemă invocată este menținerea factorului de risc COVID-19 în calcul după încetarea stării de risc epidemiologic, la 27 iunie 2023. Auditul mai vorbește de acordarea de „spor la spor”. Concret, în baza de calcul ar fi fost introduse și alte sporuri/indemnizații care nu trebuiau incluse, precum gradația de merit, indemnizația de dirigenție, indemnizația de conducere, indemnizația CFP sau sporul pentru învățământ special.

În cazul directorilor și directorilor adjuncți, o altă eroare reclamată este că nu s-ar fi ținut cont de perioada efectivă în care aceștia au ocupat funcțiile, ceea ce ar fi dus la acordarea unor sume mai mari.

Cum indică IȘJ Argeș că vor fi recuperați banii

În răspunsul transmis „Adevărul”, Inspectoratul Școlar Județean Argeș clarifică pe de o parte faptul că, în urma desfășurării misiunii de audit, în perioada 20.04.2026 – 08.05.2026, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Argeș, unităților conexe și ale unităților de învățământ din județul Argeș, ISJ Argeș a primit „recomandarea” de a proceda la recalcularea sumelor reprezentând diferențe de drepturi salariale corespunzătoare sporului pentru condiții vătămătoare acordat prin hotărâri judecătorești și de a „recupera sumele calculate și plătite eronat reprezentând diferențe de drepturi salariale corespunzătoare sporului pentru condiții vătămătoare acordat prin hotărâri judecătorești”.

Cum vor fi recuperate aceste sume? IȘJ Argeș indică parcurgerea mai multor etape.

„Conducerea unității de învățământ va informa/notifica salariatul privind sumele încasate necuvenit iar în ipoteza în care acesta își exprimă acordul de restituire a sumelor, se va încheia un angajament de plată scris între angajat și angajator care va cuprinde termene clare. Valoarea tranșelor precum și termenele trebuie aprobate de către consiliul de administrație, în calitate de organ deliberativ al unității de învățământ”, a precizat instituția argeșeană, punctând că este obligația salariatului care a încasat de la angajator o sumă nedatorată de a o restitui.

Dacă însă angajatul nu este de acord cu restituirea benevolă a sumelor încasate necuvenit, în temeiul unui angajament de plată, „conducerea unității de învățământ va trebui să promoveze în cadrul instanței acțiuni prin care să solicite obligarea acestuia la restituirea respectivelor sume, cu respectarea termenului de prescripție de 3 ani”.

Dacă angajatul ar mai avea de luat sume și în tranșele următoare, se va proceda la regularizare, a mai precizat IȘJ Argeș.

Am întrebat Inspectoratul Școlar Argeș dacă școlile pot proceda la recuperarea eventualelor sume de la personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive ori a acordului salariatului, iar instituția a transmis că „orice eventuală recuperare se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare (...)”.

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IȘJ Argeș a estimat că sunt în situația de a proceda la recalcularea sumelor acordate în urma hotărârilor judecătorești „aproximativ 133 de unități de învățământ preuniversitar de stat și conexe”, însă nu s-a putut estima un număr de salariați afectați de măsură.

„Precizăm că recalcularea nu trebuie interpretată ca o măsură care afectează o persoană, ci ca un demers de intrare în legalitate prin corelarea plăților cu titlurile executorii”, a mai transmis IȘJ Argeș.

Până la finele lunii august 2026, nicio școală din Argeș nu emisese decizii privind recuperarea unor sume.

Sindicatul, pregătit de noi acțiuni în instanță

Sindicatul din Învățământul Preuniversitar Argeșean „Muntenia” este pregătit, în schimb, să acționeze din nou în instanță școlile care ar emite noi buletine de calcul, după ce tot acestea au stabilit inițial sumele, ba mai mult, unele școli au apelat la firme specializate pentru aceste calcule.

SIPA „Muntenia” susține că un raport de audit și o adresă administrativă nu pot modifica efectele unor hotărâri judecătorești definitive. Sindicatul consideră că profesorii și ceilalți angajați au primit banii cu bună-credință și că responsabilitatea pentru calcularea sumelor a aparținut instituțiilor, nu beneficiarilor.

Întregul proces ar avea, în substrat, intenția Guvernului de a face economii cu orice preț, constatare care derivă din interpretarea potrivit căreia sporul pentru condiții vătămătoare ar trebui limitat la 5%, deși instanțele au stabilit în anumite cazuri un procent de 15%, pe baza expertizelor privind factorii de risc.

„Hotărârea judecătorească este bătută în cuie. Calculul este făcut cu firma autorizată, cu contract. Firma răspunde din punct de vedere juridic. Ministerul ar trebui, dacă li se pare în neregulă, să dea în judecată, așa cum spune Codul Muncii. (...) Punem întrebarea: cine a fost plătitorul, nu unitatea de învățământ? Păi, când ești zdravăn la cap? Când plătești și după aceea zici că nu mai e bine? (...) Ne judecăm, care-i problema?”, a reacționat liderul SIPA Muntenia, Adrian Voica.

Liderul sindicatului din Argeș a mai precizat că deja sindicatul a obținut pentru membrii să hotărâri pentru executare silită acolo unde școlile au refuzat să pună în executare sentințele judecătorești.

„Nu merge chiar așa, pentru că oamenii au curaj și știu că îi reprezentăm corect și se vor adresa și îi vom da în judecată. Executare silită avem deja, am făcut vreo patru executări silite și suntem în continuare în proces de executare silită a unor unități care refuză să recunoască sentințele”, a mai declarat Voica, pentru „Adevărul”.

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Instanța de judecată a admis executarea silită cu calculele făcute inițial, fără recalculare, a mai spus liderul. Mai mult, școlile au avut posibilitatea să conteste „și bineînțeles că nu au avut elementele constitutive legale care să susțină faptul că nu au dreptul la 15% și că au dreptul la 5%, că așa spune ministerul”.

Liderul Adrian Voica mai spune că sindicatul susține pur și simplu respectarea hotărârilor judecătorești și nu „interpretările date ulterior, de către minister și auditul inspectoratului, unor sentințe care sunt deja definitive”. Voica reclamă de asemenea că au existat intenții ale directorilor de a schimba procesele verbale prin care s-au aprobat factorii vătămători care au dus la acordarea sporului. „Orice schimbare a acestor procese verbale va duce la plângeri penale pentru fals, uz de fals și multe altele. Unii au avut probabil impresia că pot modifica procesele verbale anterioare, să nu se țină cont de numărul de factori. Și la toată lumea, chiar dacă are patru factori vătămători, să se dea 5% și nu 15%, cum spune HG 34/2018. Avem hotărârile Consiliilor de Administrație, care sunt indestructibile și inatacabile, avem expertizele de la Direcția de Sănătate Publică și cred că cel care ar îndrăzni să încalce toate aceste elemente de drept ar intra sub incidența legii penale. Evident că mergem cu prezumția de nevinovăție a tuturor directorilor, o prezumție constituțională și legală”, a mai adăugat Voica.

Vizați de aceste recalculări sunt nu doar directori și directori adjuncți, ci și contabili, secretari, personal nedidactic - muncitori, îngrijitori, bucătari, sudori, fochiști etc. Miza ar fi aplicarea procentului unic de 5%, în ciuda expertizelor, mai spune Adrian Voica.

„Sunt într-o disperare de a face economii”, a conchis liderul SIPA Muntenia.