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Mihai Dimian, după rezultatele slabe ale României la PISA: „Avem de-a face cu un virus cognitiv”

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Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, afirmă că rezultatele obținute de România la testele PISA 2025 sunt „slabe” și indică o problemă majoră a sistemului de învățământ: aproximativ jumătate dintre elevi nu dobândesc cunoștințele și competențele considerate minime la finalul gimnaziului.

52% dintre elevi nu au obținut la matematică un scor peste nivelul 2
52% dintre elevi nu au obținut la matematică un scor peste nivelul 2 Foto: Shutterstock

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, ministrul a transmis că va reveni în perioada următoare cu o analiză mai amplă a rezultatelor și cu măsurile pe care le consideră necesare pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

„Rezultatele României sunt slabe și trebuie să spunem acest lucru fără ocolișuri”, a subliniat Mihai Dimian.

„Analfabetism funcțional” la matematică

Ministrul a comparat datele PISA cu rezultatele de la Evaluarea Națională, arătând că cele două evaluări indică aceeași vulnerabilitate majoră a sistemului. Potrivit acestuia, în 2024, 42% dintre elevii de clasa a VIII-a nu au obținut nota 5 la Matematică, iar 54% nu au trecut de nota 6.

„Rezultatul testului PISA aplicat în mare măsură acelei generații ne spune că 52% dintre elevi nu au obținut la matematică un scor peste nivelul 2, considerat pragul pentru așa-numitul «analfabetism funcțional» la matematică”, a explicat ministrul.

Mihai Dimian a explicat că Evaluarea Națională și testele PISA măsoară competențe diferite, dar a subliniat că apropierea rezultatelor evidențiază aceeași problemă:

„Nu afirm că nota 5 sau nota 6 la Evaluarea Națională este echivalentă cu nivelul 2 PISA. Cele două evaluări au obiective și metodologii diferite: Evaluarea Națională încearcă să verifice competențele elevilor în raport cu programa școlară, în timp ce testul PISA urmărește în ce măsură elevii pot utiliza cunoștințele și competențele dobândite în situații și probleme relevante din viața reală și pentru profesiilor viitorului. Dar apropierea acestor rezultate ne arată că provocarea principală cu care ne confruntăm este că aproximativ 50% dintre elevi nu au cunoștiințele și competențele pe care le-am stabilit ca standard minimal la finalizarea gimnaziului. Ca să aplici, mai întâi trebuie să știi și trebuie să înțelegi”

În opinia ministrului, dificultățile elevilor nu sunt legate doar de capacitatea de a aplica informațiile în situații practice, ci și de nivelul redus al cunoștințelor de bază.

„Ei au fost promovați pe parcursul gimnaziului printr-o scădere a exigenței și nu prin acumularea cunoștințelor și a competențelor necesare pentru media 5 la matematică”, a adăugat Dimian.

Referindu-se la evoluția rezultatelor între PISA 2022 și PISA 2025, ministrul a arătat că România urmează tendința de scădere observată la nivel internațional, inclusiv în statele dezvoltate membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Evoluția României între PISA 2022 și PISA 2025 se încadrează în trendul internațional de scădere, inclusiv din țările dezvoltate, membre OECD”, a precizat Mihai Dimian, menționând că la matematică și științe scăderea României este identică cu media OCDE.

„Vorbim în această perioadă și despre efectele unui «virus cognitiv»”

Ministrul pune această evoluție atât pe seama efectelor pandemiei, cât și a schimbărilor produse de mediul digital asupra modului de învățare și de gândire al elevilor.

„Pe lângă efectele virusului biologic, vorbim în această perioadă și despre efectele unui «virus cognitiv», care ne va afecta și mai mult pe viitor dacă nu ne luăm măsuri. Inteligența artificială nu schimbă doar instrumentele pe care le folosim, ci ne afectează și modul în care gândim”, a avertizat Mihai Dimian.

În final, ministrul a transmis că situația poate fi îmbunătățită, însă este nevoie de o evaluare realistă a problemelor din educație.

„Avem multe de recuperat. Dar sunt soluții și putem să ne dezvoltăm semnificativ chiar și în condițiile actuale, dacă suntem dispuși să privim lucid realitatea și să construim cu răbdare și consecvență”, a conchis Mihai Dimian.

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