 Nicușor Dan, reacție după rezultatele PISA: „Un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm” | adevarul.ro
search
Marți, 8 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan, reacție după rezultatele PISA: „Un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele Nicușor Dan a reacționat, marți, după rezultatele studiului PISA 2025, pe care le consideră un semnal de alarmă pentru România. Șeful statului a atras atenția asupra inegalităților dintre școli și a diferențelor importante dintre elevii proveniți din medii socio-economice diferite.

Nicușor Dan
Nicușor Dan a reacționat la rezultatele studiului PISA 2025 Foto: Inqum Photos / Octav Ganea

„Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare”, a transmis Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

El a subliniat că șansele elevilor de a obține rezultate bune depind într-o măsură prea mare de familia din care provin și de școala în care învață, considerând situația o problemă structurală a sistemului de educație.

„Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului PISA 2025 este tocmai faptul că șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață. Aceasta este deja o problemă structurală a învățământului românesc pe care suntem responsabili să o remediem urgent”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a susținut că rezultatele studiului trebuie să ducă la măsuri concrete și a indicat necesitatea unor politici pentru sprijinirea elevilor aflați în risc educațional, reducerea abandonului școlar și consolidarea competențelor de bază.

„Rezultatele PISA 2025 trebuie să fie argument pentru acțiune și colaborare, nu un motiv de resemnare sau dezbinare. Ne aflăm în fața unui moment de luciditate care trebuie să devină rapid un punct de pornire către identificarea rapidă a cauzelor profunde care au condus la aceste rezultate și, mai ales, a măsurilor care pot fi implementate rapid pentru a le corecta”, a transmis președintele.

Șeful statului a atras atenția și asupra nevoii de investiții în educație, despre care spune că trebuie făcute mai consistent și mai eficient.

„Sunt, așadar, necesare politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional, implementarea la nivel național a unui sistem de evaluare bazat pe date, reducerea abandonului școlar, consolidarea competențelor de bază la lectură, matematică și științe, utilizarea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale, precum și asigurarea unor condiții de învățare de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin. În mod evident, aceste măsuri nu pot fi puse în practică fără alocări bugetare semnificative. România trebuie să investească mai mult, mai consecvent și mai inteligent în educație”, a conchis Nicușor Dan.

Reacția vine după ce rezultatele PISA 2025 au arătat că România se află sub media OCDE la toate domeniile evaluate, iar competențele de lectură au scăzut cu 16 puncte față de ediția precedentă. Totodată, decalajele dintre elevii din mediul urban și cei din rural ajung la aproape 100 de puncte, diferența fiind de 109 puncte la Matematică, 98 la Științe și 94 la Lectură.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
Traseul dronei de tip Shahed care a trecut pe lângă Chișinău și a ajuns în România. Ce localități a survolat
stirileprotv.ro
image
Alertă extremă de drone în 5 județe: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Adăpostiți-vă în beciuri”
gandul.ro
image
Declarație ȘOCANTĂ de la Moscova! CĂLIN GEORGESCU, menționat de șeful diplomației ruse
mediafax.ro
image
Numele surpriză care ar putea ieşi de pe lista celor de la FCSB: „Noi am crezut că se va putea întoarce!” Care e situaţia lui Radunovic şi a lui Mihai Popescu
fanatik.ro
image
Saga noului premier. Nicușor Dan și partidele cântă pe voci diferite. Cum e păsuit Grindeanu de la înscăunarea la Palatul Victoria
libertatea.ro
image
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
digi24.ro
image
Le-a eliminat complet din alimentația zilnică și și-a schimbat radical viața: „Știi ce pățeam?”
gsp.ro
image
Au bătut palma! Ianis Hagi pleacă la vizita medicală
digisport.ro
image
Se rupe blestemul celor 2 ani karmici! Aceste zodii au parte de schimbări spectaculoase
click.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Insula unde locuitorii au găsit secretul prin care trăiesc peste 100 de ani. Toţi au un lucru în comun
observatornews.ro
image
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților
cancan.ro
image
E cert! Pensiile vor crește în 2027. Confirmări din guvern și de la Consiliul Fiscal. Dar și un avertisment...
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Orașele din România prin care ar putea trece trupele NATO într-o situație de urgență. De ce drumurile devin infrastructură militară
playtech.ro
image
Marian Copilu, transfer de la Real Madrid la CFR Cluj la 23:57! Cristian Perea a fost prezentat oficial. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Unde păstrează România cele 103,6 tone de aur, evaluate la 12,8 miliarde de euro. Olanda a decis să mute metalul prețios, invocând criza
ziare.com
image
Daniel Stanciu: ”Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari”
digisport.ro
image
Mormânt vechi de 4.400 de ani, descoperit în Egiptul Antic. Ce au găsit arheologii în interiorul său
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Daniela Nane arată fenomenal, după ce a slăbit multe kilograme. Cum a reușit fără dietă. Actrița a spus că această metodă este sigură: Asta funcționează la mine
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în război. Posibilă „dezescaladare” în această iarnă! Zelenski a anunțat
mediaflux.ro
image
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază
actualitate.net
image
Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”
click.ro
image
Se rupe blestemul celor 2 ani karmici! Aceste zodii au parte de schimbări spectaculoase
click.ro
image
Mormânt vechi de 4.400 de ani, descoperit în Egiptul Antic. Ce au găsit arheologii în interiorul său
click.ro
film Marie Antoinette cy Kirsten Dunst foto profimedia 0911293064 jpg
„Paralizată de frică, și-a pierdut virginitatea”. Regina umilită de eșecul ei conjugal și-a consumat mariajul abia după 7 ani!
okmagazine.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama lui Victor Yila după decesul Ancăi Pandrea: „Mă simt orfan!” Gestul lui Iurie Darie pe care nu-l poate uita
image
Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”

OK! Magazine

image
Înmormântări bizare: ce a cerut această regină să aibă în sicriu, ca să se reunească în viața de apoi atât cu soțul, cât și cu amantul