Nicușor Dan, reacție după rezultatele PISA: „Un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm”

Președintele Nicușor Dan a reacționat, marți, după rezultatele studiului PISA 2025, pe care le consideră un semnal de alarmă pentru România. Șeful statului a atras atenția asupra inegalităților dintre școli și a diferențelor importante dintre elevii proveniți din medii socio-economice diferite.

Nicușor Dan a reacționat la rezultatele studiului PISA 2025 Foto: Inqum Photos / Octav Ganea

„Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare”, a transmis Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

El a subliniat că șansele elevilor de a obține rezultate bune depind într-o măsură prea mare de familia din care provin și de școala în care învață, considerând situația o problemă structurală a sistemului de educație.

„Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului PISA 2025 este tocmai faptul că șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață. Aceasta este deja o problemă structurală a învățământului românesc pe care suntem responsabili să o remediem urgent”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a susținut că rezultatele studiului trebuie să ducă la măsuri concrete și a indicat necesitatea unor politici pentru sprijinirea elevilor aflați în risc educațional, reducerea abandonului școlar și consolidarea competențelor de bază.

„Rezultatele PISA 2025 trebuie să fie argument pentru acțiune și colaborare, nu un motiv de resemnare sau dezbinare. Ne aflăm în fața unui moment de luciditate care trebuie să devină rapid un punct de pornire către identificarea rapidă a cauzelor profunde care au condus la aceste rezultate și, mai ales, a măsurilor care pot fi implementate rapid pentru a le corecta”, a transmis președintele.

Șeful statului a atras atenția și asupra nevoii de investiții în educație, despre care spune că trebuie făcute mai consistent și mai eficient.

„Sunt, așadar, necesare politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional, implementarea la nivel național a unui sistem de evaluare bazat pe date, reducerea abandonului școlar, consolidarea competențelor de bază la lectură, matematică și științe, utilizarea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale, precum și asigurarea unor condiții de învățare de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin. În mod evident, aceste măsuri nu pot fi puse în practică fără alocări bugetare semnificative. România trebuie să investească mai mult, mai consecvent și mai inteligent în educație”, a conchis Nicușor Dan.

Reacția vine după ce rezultatele PISA 2025 au arătat că România se află sub media OCDE la toate domeniile evaluate, iar competențele de lectură au scăzut cu 16 puncte față de ediția precedentă. Totodată, decalajele dintre elevii din mediul urban și cei din rural ajung la aproape 100 de puncte, diferența fiind de 109 puncte la Matematică, 98 la Științe și 94 la Lectură.