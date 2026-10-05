 O femeie și-a salvat soțul printr-o premieră națională la Fundeni: primul transplant de ficat cu donator viu și prelevare robotizată | adevarul.ro
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O femeie și-a salvat soțul printr-o premieră națională la Fundeni: primul transplant de ficat cu donator viu și prelevare robotizată

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 Medicii de la Institutul Clinic Fundeni au realizat, în premieră națională, un transplant hepatic de la donator viu în cadrul căruia fragmentul de ficat a fost prelevat prin chirurgie robotică.

A fost primul transplant hepatic de la donator viu cu recoltare robotică din România
A fost primul transplant hepatic de la donator viu cu recoltare robotică din România Foto: arhivă Shutterstock

Intervenția a avut loc pe 30 septembrie. Operația a fost coordonată de prof. dr. Vlad Brașoveanu, directorul Centrului pentru Boli Digestive și Transplant Hepatic din cadrul Institutului Clinic Fundeni, potrivit Agerpres.

Potrivit reprezentanților instituției, o femeie în vârstă de 53 de ani a donat lobul drept al propriului ficat soțului său, în vârstă de 50 de ani. Pacientul suferea de carcinom hepatocelular dezvoltat pe fondul unei ciroze asociate infecției cu virusul hepatitic C. Echipa medicală a precizat că ambii pacienți au avut până în prezent o evoluție postoperatorie favorabilă.

Specialiștii explică faptul că transplantul hepatic de la donator viu este posibil datorită capacității ficatului de a se regenera. Noua procedură, realizată cu ajutorul tehnologiei robotice, oferă chirurgilor o imagine tridimensională mărită și instrumente articulate care permit o disecție de mare precizie.

„Donatorul viu face un gest de o generozitate extraordinară, iar datoria noastră este să-i oferim cea mai sigură operație posibilă”

Prelevarea robotică a fost efectuată de dr. Iulian Moșteanu, implantarea grefei a fost realizată de prof. dr. Vlad Brașoveanu, iar anastomoza arterei hepatice, prin tehnici de microchirurgie, a fost efectuată de dr. Dragoș Zamfirescu.

„Donatorul viu face un gest de o generozitate extraordinară, iar datoria noastră este să-i oferim cea mai sigură operație posibilă. Abordul robotic este pasul firesc după laparoscopie și ne ajută să reducem și mai mult traumatismul operator pentru donator”, a declarat Vlad Brașoveanu.

Programul de transplant hepatic din România a fost dezvoltat la Institutul Clinic Fundeni sub coordonarea prof. dr. Irinel Popescu. În cadrul acestui program au fost realizate primul transplant hepatic din țară, în 1997, primul transplant hepatic reușit, în 2000, și primul transplant hepatic de la donator viu, în același an.

Centrul pentru Boli Digestive și Transplant Hepatic a depășit pragul de 1.000 de transplanturi hepatice, iar din 2025 programul este coordonat de prof. dr. Vlad Brașoveanu, care continuă dezvoltarea activității de transplant, inclusiv a procedurilor de transplant hepatic de la donator viu.

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