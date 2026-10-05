George Simion, reacție categorică după desemnarea lui Luca Niculescu: „O marionetă! Zero voturi”

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a avut o reacție categorică după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

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Liderul AUR, George Simion, a respins din start noua propunere venită de la Palatul Cotroceni, transmițând un mesaj tranșant prin care exclude orice fel de susținere parlamentară:

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a transmis George Simion.

Linia de opoziție a fost confirmată și de Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, care a anunțat că formațiunea sa nu va vota și nu va susține acest Guvern, calificându-l drept un executiv non-politic fără șanse de reușită.

„Nu vom vota. Nu suntem parte din guvernul Luca Niculescu, nu votăm pentru guvern. Nu va vota nimeni din AUR acest guvern, nici nu vom participa la vot. Un guvern care nu e politic azi nu are șanse să treacă.a declarat Petrișor Peiu, la Antena 3 CNN.

În plus, liderul senatorilor AUR a lăsat de înțeles că o asemenea decizie nu a fost luată fără un dialog prealabil între șeful statului și social-democrați, deși a subliniat că scenariul politic actual rămâne extrem de fragil:

„Cred că PSD se va gândi. Se va consulta cu domnul președinte Dan. Nu putea să facă o nominalizare fără să se consulte cu PSD. Noi ne dorim normalitatea pentru România, dar această normalitate este de negăsit pentru situația actuală a României”, a adăugat Peiu.