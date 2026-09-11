Problema pe care ar trebui să o rezolve orice elev de 15 ani, dar care îi pune în dificultate chiar și pe adulți

O problemă aparent simplă de matematică, inspirată din situații cotidiene, poate pune în dificultate un număr foarte mare de elevi români. Profesorul și expertul în educație Dragoș Iliescu susține că în jur de jumătate dintre elevii români de 15 ani nu reușesc să rezolve astfel de exerciții atunci când acestea sunt formulate în limbaj natural.

Testele de matematică îi pun în dificultate pe elevii români Foto: Arhivă, adevărul

Dragoș Iliescu a dat ca exemplu o problemă de tip PISA care nu presupune calcule complicate, dar care îi obligă pe elevi să înțeleagă situația prezentată și să o transforme într-un calcul matematic.

„În Galați au fost 6 grade dimineață. La Târgoviște au fost -3 grade. Care este diferența de temperatură dintre Galați și Târgoviște?”, este problema prezentată de profesor, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, relatează Republica.

Potrivit lui Dragoș Iliescu, dificultatea apare însă atunci când elevul trebuie să identifice singur operația pornind de la descrierea unei situații reale.

„Și sigur, ar trebui să spună 9 grade și o cantitate imensă din școlarii noștri nu pot să rezolve această problemă. Dacă tu spui 6 minus -3, vor putea să rezolve ecuația. Dacă o pui în limbaj natural, nu o să poată”, a explicat expertul în educație.

Problemele din viața reală nu vin sub forma unor ecuații

Profesorul a subliniat că testările PISA urmăresc tocmai capacitatea elevilor de a folosi cunoștințele în situații concrete, nu doar de a efectua operații atunci când acestea le sunt indicate.

„PISA testează probleme de viață cotidiană, în limbaj cotidian. Asta le face ușor atipice pentru școala din România”, a spus Dragoș Iliescu.

Acesta a oferit și un al doilea exemplu, mult mai simplu. „M-am dus până la piață ca să cumpăr 2 kg de roșii și 1 kg de castraveți. Câte kilograme de legume am cumpărat? E atât de simplu. Dacă îți spun 2+1, toată lumea poate să rezolve 2+1.Deci probleme de genul acesta sunt și, sigur, unele sunt ușor mai complicate”, a explicat profesorul.

Problema apare atunci când elevul trebuie să înțeleagă textul și să își dea seama singur că situația descrisă presupune o adunare.

Dragoș Iliescu a explicat că rezultatele PISA nu se rezumă la o simplă împărțire între elevii care sunt sau nu sunt „analfabeți funcțional”. Testarea presupune șase niveluri de competență.

„La PISA, nu se măsoară doar diferența dintre analfabetismul funcțional și funcționare, ci sunt 6 niveluri pe care măsurăm. Sub nivelul 2 înseamnă analfabetism și asta este zona despre care vorbeam înainte”, a afirmat acesta.

Potrivit expertului, atingerea nivelului minim de funcționare poate suna ca o formulare abstractă, însă implicațiile sunt mult mai concrete.

„Bun, deci faptul că nu ating nivelul minim de funcționare sună foarte vag și ușor neutru, mai degrabă. Dar realitatea este că jumătate, mai mult de jumătate (...) dintre elevii români nu sunt funcționali în relație cu astfel de probleme de viață cotidiană și probleme mai degrabă simple”, a explicat Dragoș Iliescu.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea „În fața ta”, difuzată de Digi24 și moderată de Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Emisiunea poate fi urmărită sâmbăta și duminica, de la ora 14.00.

România, sub media OCDE la toate domeniile evaluate

România rămâne sub media țărilor membre OCDE la toate domeniile evaluate în cadrul PISA 2025, iar rezultatele evidențiază probleme persistente ale sistemului de educație. Cele mai importante dificultăți apar la competențele de lectură, unde scorul elevilor români a scăzut față de ediția precedentă, dar și în ceea ce privește diferențele dintre elevii din mediul urban și cei din mediul rural, care ajung la aproape 100 de puncte.

Elevii români au obținut, în medie, 425 de puncte la Științe, 419 puncte la Matematică, 413 puncte la Lectură și 442 de puncte la Rezolvarea computațională a problemelor, un domeniu evaluat pentru prima dată ca parte a componentei „Învățarea în lumea digitală”. Toate aceste rezultate se situează sub mediile OCDE, ceea ce arată decalajele pe care România trebuie să le recupereze în raport cu standardele internaționale.

Comparativ cu ediția precedentă, rezultatele la Științe și Matematică au rămas relativ stabile. În schimb, la Lectură s-a înregistrat o scădere de 16 puncte, ceea ce accentuează problemele privind nivelul competențelor de înțelegere a textului în rândul elevilor.

Datele PISA arată că mai puțin de jumătate dintre elevii români ating nivelul minim de competență, definit ca nivelul 2, la Matematică. Proporția este de 48% la Matematică, 52% la Lectură și 54% la Științe, în timp ce mediile OCDE sunt de 65%, 69% și, respectiv, 74%.

Și la nivelurile superioare de performanță diferențele sunt semnificative. Doar 2% dintre elevii români ating nivelul 5 sau 6 la Științe, 4% la Matematică și 1% la Lectură, față de mediile OCDE de 7%, 8% și, respectiv, 6%.