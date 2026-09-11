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Raluca Turcan cere interzicerea telefoanelor în școli și în pauze, după rezultatele PISA

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Deputata PNL Raluca Turcan cere adoptarea rapidă a unui proiect de lege prin care telefoanele mobile să fie interzise în școli și licee, inclusiv în pauze. Parlamentarul susține că măsura ar putea contribui la creșterea capacității de concentrare a elevilor și invocă rezultatele PISA 2025.

Raluca Turcan
Raluca Turcan cere interzicerea telefoanelor în școli după rezultatele PISA Foto: Facebook

Turcan face referire la decizia anunțată de Danemarca după publicarea rezultatelor PISA 2025, țară care, potrivit deputatei, intenționează să interzică telefoanele mobile în școli și licee, inclusiv în timpul pauzelor. Ea compară rezultatele celor două țări și arată că Danemarca a obținut scoruri mai mari decât România la toate cele trei domenii evaluate.

„Danemarca, după rezultatele PISA, vrea să decidă: telefoanele afară din școli! Noi, care avem rezultate mult mai slabe, ce mai așteptăm? Încă de acum câteva luni am depus un proiect de lege în acest sens. Cu aviz pozitiv de la Ministerul Educației! Cer Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților să-l pună pe ordinea de zi și să-l adoptăm rapid!”, a transmis Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatei, Danemarca a obținut 478 de puncte la științe, față de 425 de puncte în România, 471 de puncte la matematică, față de 419 în România, și 460 de puncte la citire, comparativ cu 413 puncte în România.

Turcan spune că proiectul de lege pe care l-a propus în urmă cu câteva luni nu trebuie privit drept o sancțiune pentru elevi și nici ca o măsură împotriva tehnologiei. În opinia sa, limitarea folosirii telefoanelor la școală ar avea rolul de a reduce distragerea atenției și de a-i ajuta pe copii să se concentreze.

„În urmă cu câteva luni am propus printr-un proiect de lege ca telefoanele mobile să fie interzise la școală. Nu este o pedeapsă pentru copii și nici un război cu tehnologia. Este o măsură extrem de utilă pentru a le reda copiilor noștri capacitatea de a se concentra”, a afirmat deputata PNL.

Ea invocă și datele PISA referitoare la impactul distragerii atenției provocate de dispozitivele digitale. Turcan susține că, în România, această distragere este asociată cu un minus de 18 puncte, în timp ce media OECD este de 11 puncte.

Deputata atrage însă atenția că telefoanele mobile reprezintă doar una dintre problemele sistemului de educație și enumeră mai multe măsuri pe care le consideră necesare pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor. Printre acestea se numără o predare mai bună, sprijin pentru profesori, programe școlare mai aerisite, evaluarea obiectivă și politici dedicate copiilor vulnerabili.

„Sigur că telefoanele sunt doar o parte a problemei. Avem nevoie de predare mai bună, profesori sprijiniți să performeze, programe mai aerisite, evaluare obiectivă, politici pentru copiii vulnerabili și intervenție mult mai puternică acolo unde sărăcia definește astăzi rezultatul școlar al unui copil”, a scris Raluca Turcan.

În postarea sa, parlamentara insistă și asupra procentului redus de elevi români care ating nivelul minim de competență la matematică, citire și, respectiv, la nivelurile superioare de performanță.

Turcan susține că doar 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență la matematică, în timp ce la citire procentul este de 52%. În ceea ce privește nivelurile superioare, deputata afirmă că acestea sunt atinse de aproximativ 4% dintre elevii români la matematică, 2% la științe și 1% la citire.

În acest context, Raluca Turcan cere ca rezultatele PISA să fie urmate de măsuri concrete și spune că dezbaterea nu ar trebui să se limiteze la reacțiile de pe rețelele sociale.

„Încă o dată: rezultatele copiilor noștri sunt îngrijorătoare!!!! Doar 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență la matematică. Asta înseamnă că mai mult de jumătate nu ating nici măcar nivelul de bază. La citire, doar 52% ating nivelul minim. Iar când ne uităm la performanță, situația este și mai dură: numai aproximativ 4% dintre elevii români ajung la nivelurile superioare la matematică, 2% la științe și doar 1% la citire”, a transmis deputata.

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