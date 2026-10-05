 Motivul pentru care sportul românesc scârțâie. Dan Negru, înaintea meciului naționalei. „Duceți-vă în școli!” | adevarul.ro
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Motivul pentru care sportul românesc scârțâie. Dan Negru, înaintea meciului naționalei. „Duceți-vă în școli!”

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Dan Negru va fi în această seară în tribune la România - Suedia, dar înainte de meci a avut un mesaj pentru cei care se întreabă de ce sportul românesc produce tot mai puțină performanță şi aruncă eşecul în cârca antrenorului naţionalei, Gică Hagi.

Dan Negru rămâne alături de naţionala României şi în tribună şi online.
Dan Negru rămâne alături de naţionala României şi în tribună şi online. Foto: Facebook

Cunoscutul prezentator TV susține naționala de fotbal a României nu doar din tribune, ci și pe Facebook, unde a publicat un mesaj în care critică felul în care sunt pregătiți copiii pentru sport și spune că problemele performanței românești trebuie căutate cu mult înainte ca un fotbalist să ajungă la națională.

„Totuși, mă duc la meci diseară.

Tata a antrenat o echipă din campionatul județean, Mănușarul. Jucau fotbal din pasiune. Tata se amuza când îi auzea pe analiști și antrenori vorbind despre sisteme de joc. O prostie! Dacă fotbalistul pierde mingea, nicio tactică nu mai are sens. Ca să existe tactică, fotbalistul trebuie să țină mingea și să nu piardă duelul.

Dacă vreți să vedeți de ce dispare performanța din sporturile românești, duceți-vă în școli! Când am fost ultima dată pe Arena Națională, în jurul meu erau copii dolofani, supraponderali.

Copiii au coloana strâmbă din cauza ghiozdanelor, sunt prost hrăniți, sedentari și au părinți care le dau scutiri de la orele de sport. Generația mea, care bătea mingea toată ziua pe afară, e mai robustă decât puștii de azi.

Sau, și mai simplu, uitați-vă la publicitatea din pauza meciurilor la televiziunile românești: băuturi îndulcite, snacksuri, burgeri, crenvurști…

În Marea Britanie, reclamele la alimente și băuturi considerate nesănătoase, cu conținut ridicat de grăsimi, sare sau zahăr (HFSS), nu mai pot fi difuzate la televizor înainte de ora 21:00. E țara celui mai puternic campionat de fotbal din lume , Premier League. Noi îl avem pe cel mai jalnic: Super Liga.

Și în țara lui Halland, Norvegia, marketingul alimentelor nesănătoase e restrucționat de lege.

Pentru că ei se gândesc la următoarele generații. Ai noștri, la următoarele alegeri”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Mesajul lui Dan Negru vine înaintea meciului România – Suedia, în care Gică Hagi are nevoie de un rezultat bun după un început dificil pe banca naționalei. România a pierdut toate cele trei partide disputate până acum în grupa B4 a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina și 0-6 cu Polonia. Cu zero puncte, tricolorii sunt ultimii în grupă, în timp ce Suedia are șapte puncte și ocupă primul loc.

După înfrângerea usturătoare de la Varșovia, 6-0, Gică Hagi a fost criticat ca antrenor, iar înaintea returului cu Suedia a fost întrebat inclusiv dacă va continua pe banca naționalei.

„Asta voi decide eu, eu sper să rămân cât mai mult, am venit să o fac să joace, e așa simplu... E nevoie de victorie, ea aduce încredere, fericire. Eu sper să fie acel moment cât mai târziu, suntem aici să reușim!”, a răspuns el.

Meciul România - Suedia se joacă de la ora 21:45, pe Arena Națională.

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